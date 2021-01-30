الدركيون يوقفون سارقي وكالة لتحويل الأموال

أوقفت سرية الدرك الملكي بتحناوت التابعة لإقليم الحوز، اليوم السبت، 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة وكالة لتحويل الأموال بجماعة سيدي غياث.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأشخاص المعنيين من ذوي السوابق القضائية ومتخصصين في هذا النوع من جرائم السرقة، مضيفة أنه “تم توقيفهم بإقليم الحوز، وحجز المسروق وسيارة وأدوات استعملت في هذا الفعل الجرمي”.

وكانت هذه الوكالة تعرضت لسرقة حوالي 30000 درهم، بعد تحويل اتجاه الكاميرات التي نصبت بها، من أجل تعطيل وظيفتها في التقاط صور لوجوه اللصوص المفترضين.

وتمت عملية السرقة بتكسير صندوق الوكالة الذي يزن 150 كيلوغراما تقريبا، ورميه بعد ذلك بجماعة الويدان بإقليم مراكش لتمويه الدرك الملكي.

وفور تنفيذ عملية السرقة، فتحت عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت أبحاثها التي قادت إلى مكان وجود المشتبه فيهم، الذين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش.

وأوردت المصادر أن الموقوفين ستتم إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي الذي فتحته معهم عناصر سرية الدرك الملكي بتحناوت.