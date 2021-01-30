الدرك الملكي يفكك مقهى للقمار نواحي تزنيت

الدرك الملكي يفكك مقهى للقمار نواحي تزنيت
صورة: هسبريس
السبت 30 يناير 2021 - 19:43

تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز القضائي بتزنيت، السبت، من توقيف شخص في عقده الرابع، للاشتباه بتورطه في قضايا متعلقة بالاتجار في الممنوعات، وإعداد مقهى لتقديم ألعاب القمار واليانصيب، دون الحصول على التراخيص القانونية المعمول بها.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن العملية جاءت على إثر مداهمة أمنية قامت بها مصالح الدرك الملكي لمحل سري بجماعة إداوكوكمار، أسفرت عن حجز ثلاث آلات إلكترونية مخصصة للرهان، إضافة إلى كمية مهمة من مخدر “طابا” معدة للبيع.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمامها قصد متابعته بصك الاتهام المنسوب إليه.

ألعاب القمار واليانصيب الاتجار في الممنوعات الدرك الملكي المركز القضائي بتزنيت

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