الدرك يسقط عصابة لتزوير شواهد التأمين بسوس

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، خمسة أشخاص يتحدرون من إنشادن وآيت اعميرة وتراست بإنزكان آيت ملول وأولاد تايمة، نواحي تارودانت، وذلك على خلفية ضلوعهم في قضية تتعلق بتزوير شواهد التأمين الخاصة بالدراجات النارية.

وجاء توقيف المعنيين إثر توقيف سائق دراجة ومرافق له، للاشتباه في ضلوعهما في أفعال إجرامية؛ فبعد شكوك العناصر الدركية في وثيقة التأمين المدلى بها، جرى ربط الاتصال بوكالة التأمين المعنية، ليثبت أن الشهادة مزورة.

وتعميقا لمجريات البحث، أفضى التحقيق مع الموقوفين إلى كشف هوية شخصين آخرين يعملان كوسيطين في توفير شواهد التأمين المزورة بمقابل مادي، إذ نصب لهما كمين أسقطهما في كل من منطقة تن منصور وآيت اعميرة.

وفي جانب آخر، اهتدت المصالح الدركية ببلفاع، التي تحقق في القضية، إلى العنصر الرئيسي ضمن الشبكة، فانتقلت إلى أولاد تايمة، حيث قامت بتوقيفه، بتنسيق مع مصالح درك المنطقة، فضلا عن حجز معدات تستعمل في إنجاز شواهد التأمين المزورة، ضمنها أختام وطابعات وطوابع مالية.

ووضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل كشف كافة ظروف وملابسات تنفيذ أفراد العصابة لأفعالهم الإجرامية، وكذا الامتدادات المحتملة للقضية وكافة الضالعين المحتملين فيها.