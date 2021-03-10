الدرك يفكك عصابة قرصنة حسابات بنكية دولية

فككت عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم النواصر شبكة مختصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية عبر الولوج إلى الشبكة المظلمة التي تحتوي على حسابات الشركات العالمية.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالنواصر من تفكيك هذه الشبكة بعدما توصل المركز القضائي بشكاية من مركز النقديات بالدار البيضاء، يطلب فيها إجراء أبحاث حول عمليات مشبوهة تمت في وقت وجيز على مستوى جماعة بوسكورة.
وبحسب مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية فإن مركز النقديات، في طلبه إلى مركز الدرك الملكي بالنواصر، حدد الأماكن التي تمت خلالها العمليات التي اشتبه في كونها سرقات لحسابات بنكية دولية.
وأشارت المصادر نفسها إلى كون المركز القضائي لسرية النواصر شرع في البحث والتحقيق في القضية، وتمكن اعتمادا على المراسلة التي حددت مكان إجراء هذه العمليات، من توقيف مساعد صيدلاني تبين أنه أجرى عدة عمليات.
وواصلت سرية الدرك تحقيقاتها، تضيف مصادرنا، وأوقفت ستة أشخاص يشتغلون بمحطات للوقود، كانوا يعمدون إلى تحويل اعتمادات مالية عبر استغلال الصراف الآلي.
وأسفر التحقيق مع الموقوفين عن تحديد هوية أربعة أشخاص، يقطنون بدوار أولاد سيدي مسعود، يشتبه في كونهم المتهمين الرئيسيين في عمليات سرقات الحسابات البنكية التي تمت على مستوى النواصر.
وأحالت عناصر الدرك الملكي بالنواصر المتهمين الـ11 الذين جرى توقيفهم في هذه العملية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق للبحث معهم في شبهة ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.
وكان المتهمون، وفق التحريات الأمنية، يعمدون إلى اقتناء مشتريات مختلفة من محلات تجارية بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة.
هؤلاء ليسوا قراصنة مجرد هواة مبتدئين لدرجة أن الدرك فقط هم من قبض عليهم، مجرد دركيين لا يعرفون الفرق بين الألف و الزرواطة تمكنوا منهم هههههههه
الأسواق الشعبية في الدار البيضاء تعج بالادمغة التي تقرصن كل شيئ كدرب غلف اووواه….. فالدولة صرفت الملايير لتكوين الشباب في مهن النظم المعلوماتية والتكنولوجية والتقنية وفي الاخر يلقى الشباب العطالة فيتبدد حلمهم….
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إلى صاحبة المسماة غريبة
الا تعرفين ان جهاز الدرك الملكي يعمل في شتى المجالات الحيوية للبلاد حتى في صنع الكمامات .
برا وبحرا وجوا وكدا في الحرب في الصفوف الامامية
سرقة الحسابات البنكية الدولية و شراء الإلكترونيات و الملابس، تقتصر فقط على مبدأ السكام، أو رفع الطعم للضحية. الملايين من الحسبات المخترقة في ثواني، المشكل في سرقة المال العام للمواطن الكادح من طرف الأبناك و الإقتطاعات في مختلف انواع الوضائف العمومية و غير العمومية، في كل مدينة في المغرب هناك مجموعات و جنود خفاء تسعى لتحقيق مبتغى العيش الكريم لم لا استغلال هذه الطاقات الشبابية و تشخيريها في تطوير و تمتين الدفاعات للمواقع المغربية و البنكية و الإدارية، لمذا نحن شعب نحب الحكم على أشخاص دون معرفة خلفياتهم الإجتماعية و الإقتصادية و الدوافع التي اخلت لهذه الموجة من المخترقين و خلال فترة كورونا بالخصوص. نحن بحاجة الى من يدعم الشباب رغم أخطائهم، و مشاركة التجارب و الإستفادة من هذه الخبرات. المغرب ليس مستعد بتاتا في دفعاته و حماياته من اطراف مجهولة و غير معروفة. يجب على المغرب ان يستفيد من هذه الطاقات، و هذه الثروة الشبابية التي تزخر بكم و تجارب هائلة في مجال المعلوميات عوض تدمير حياة الشباب بزجرهم في السجن و ممارسة الحكرة عليهم بشتى النواع المتصورة، معنويا و ماديا.
لله يفاجيها.
إلى المسمات غريبة والله ان افكارك غريبة اي اسم على مسمى.
تتطاولين على جهاز عريق يعمل في جميع المجالات، برية، بحرية وجوية أضف ان مكانه في الصفوف الأمامية مع الجنود المدافعين على أمن وسلامة وطننا الحبيب.