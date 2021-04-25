الدرك يقبض على مطلوب للعدالة في اشتوكة

وضعت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي لبلفاع، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، حدا للنشاط الإجرامي لمبحوث عنه، يلقب بـ”جحموم”، ويشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث الصادرة عن المراكز الترابية للدرك التابعة لسرية بيوكرى، لا سيما بلفاع وماسة وسيدي بيبي وبيوكرى، للاتجار في الممنوعات.

وجرت عملية التوقيف بمنطقة آيت علي، التابعة لجماعة إنشادن، بعد كمين محكم نصبته له العناصر الدركية، إذ جرى شل حركته وتوقيفه على الرغم من محاولته الفرار على متن دراجة نارية وإبدائه مقاومة عنيفة للتدخل الأمني.

ووضع الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه والكشف عن جميع ملابسات نشاطه الإجرامي، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.

يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي ببلفاع تواصل، تحت إشراف كل من القائد الإقليمي لسرية بيوكرى وقائد المركز الترابي، حملتها الأمنية الواسعة التي تهدف إلى اجتثاث منابع الجريمة وتطهير النفوذ الترابي للمركز من كل الشوائب الأمنية وتفعيل الحضور الميداني بالشارع العام والتصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الإجرام؛ وذلك وفق توجهات القيادة العليا للدرك الملكي وقيادتها الجهوية بأكادير.