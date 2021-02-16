الدكاترة المعطلون ضد المس بثوابت الأمة المغربية

ندد الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالسلوك اللامسؤول واللامهني الصادر عن القناة المسماة “الشروق الجزائرية”.
وذكّر الاتحاد بأهمية الدفاع عن ثوابت الأمة والتشبث بها، مسجلا أن هذه القناة وقعت في المحظور، وتخطت كل الأعراف، وتخلت عن مبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها كونيا، وتطاولت على رمز من رموز الدولة المغربية، في شخص الملك محمد السادس.
وشدد الاتحاد على أن “هذا البيان ليس سعيا لإعطاء قيمة لهذه القناة النكرة، بل هي فرصة قيمة للتذكير باعتزازنا بملكنا وضامن وحدتنا، وشجب كل تطاول في حقه أو في حق المملكة المغربية الشريفة”.
هاتشي ولفناه القدافي كان داير ادعا خاصة ف الراديو كاتشتم فينا او ف مليكنا او ف المقدسات ديالنا او الثوابت الوطنية الي عاد خلاق هو لي ماعارفش هاتشي هاتشي ولا عندنا عادي جدا ولكن ربي كبير خدا فيه الحق دعوات 33 مليون مغربي وصلاتو فين هو دبا المغرب تقوى او الوطن كبر او نتاصرنا
حسب رأيي المتواضع، لا يجب الخوض في تفاهة الجيران كثيراً بكل بساطة لأننا نعرف قدر ملكنا وحسبنا أن الشعب المغربي كله يحبه من طنجة إلى الكويرة فل تسير القافلة ولندع الكلاب تنبح لأنه إذا ما هولنا الأمر كثيرا سيقومون بإستفزازات على نفس المنوال ولكم في رسومات رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دليل.
دور جاء على إعلام المغربي أن يشعل بركان في نفس جزاءيين وحكامهم. حتى يطفء بركان الدي أشعله إعلام جزاءري في نفوس مغاربة. لا نريدو سماع أن إعلام جزاءري منحط وغير متقف وسبياني وحكام جزاءر أغبياء ووو… الحقيقة أن المغرب وملكه أهينة من طرف جار عدو مشؤمة ويجب رد بأي وسيلة