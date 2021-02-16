الدكاترة المعطلون ضد المس بثوابت الأمة المغربية

الدكاترة المعطلون ضد المس بثوابت الأمة المغربية
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 10:49

ندد الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالسلوك اللامسؤول واللامهني الصادر عن القناة المسماة “الشروق الجزائرية”.

وذكّر الاتحاد بأهمية الدفاع عن ثوابت الأمة والتشبث بها، مسجلا أن هذه القناة وقعت في المحظور، وتخطت كل الأعراف، وتخلت عن مبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها كونيا، وتطاولت على رمز من رموز الدولة المغربية، في شخص الملك محمد السادس.

وشدد الاتحاد على أن “هذا البيان ليس سعيا لإعطاء قيمة لهذه القناة النكرة، بل هي فرصة قيمة للتذكير باعتزازنا بملكنا وضامن وحدتنا، وشجب كل تطاول في حقه أو في حق المملكة المغربية الشريفة”.

الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين المغرب والجزائر الملك محمد السادس ثوابت الأمة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • الدليمي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:02

    هاتشي ولفناه القدافي كان داير ادعا خاصة ف الراديو كاتشتم فينا او ف مليكنا او ف المقدسات ديالنا او الثوابت الوطنية الي عاد خلاق هو لي ماعارفش هاتشي هاتشي ولا عندنا عادي جدا ولكن ربي كبير خدا فيه الحق دعوات 33 مليون مغربي وصلاتو فين هو دبا المغرب تقوى او الوطن كبر او نتاصرنا

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهاشمي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:10

    حسب رأيي المتواضع، لا يجب الخوض في تفاهة الجيران كثيراً بكل بساطة لأننا نعرف قدر ملكنا وحسبنا أن الشعب المغربي كله يحبه من طنجة إلى الكويرة فل تسير القافلة ولندع الكلاب تنبح لأنه إذا ما هولنا الأمر كثيرا سيقومون بإستفزازات على نفس المنوال ولكم في رسومات رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دليل.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يجب رد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:40

    دور جاء على إعلام المغربي أن يشعل بركان في نفس جزاءيين وحكامهم. حتى يطفء بركان الدي أشعله إعلام جزاءري في نفوس مغاربة. لا نريدو سماع أن إعلام جزاءري منحط وغير متقف وسبياني وحكام جزاءر أغبياء ووو… الحقيقة أن المغرب وملكه أهينة من طرف جار عدو مشؤمة ويجب رد بأي وسيلة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بين العنصرية والكراهية
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 01:10 2

بين العنصرية والكراهية

صوت وصورة
شباط .. نقاش في السياسة
الإثنين 15 فبراير 2021 - 23:24 19

شباط .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
جريمة قتل تهز علال التازي
الإثنين 15 فبراير 2021 - 23:10 10

جريمة قتل تهز علال التازي

صوت وصورة
مع الحسين عموتة
الإثنين 15 فبراير 2021 - 22:54 8

مع الحسين عموتة

صوت وصورة
صرخة فم العنصر
الإثنين 15 فبراير 2021 - 22:10 2

صرخة فم العنصر

صوت وصورة
احتجاج سائقي طاكسيات
الإثنين 15 فبراير 2021 - 20:47 3

احتجاج سائقي طاكسيات