الدكاترة المعطلون ضد المس بثوابت الأمة المغربية

ندد الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالسلوك اللامسؤول واللامهني الصادر عن القناة المسماة “الشروق الجزائرية”.

وذكّر الاتحاد بأهمية الدفاع عن ثوابت الأمة والتشبث بها، مسجلا أن هذه القناة وقعت في المحظور، وتخطت كل الأعراف، وتخلت عن مبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها كونيا، وتطاولت على رمز من رموز الدولة المغربية، في شخص الملك محمد السادس.

وشدد الاتحاد على أن “هذا البيان ليس سعيا لإعطاء قيمة لهذه القناة النكرة، بل هي فرصة قيمة للتذكير باعتزازنا بملكنا وضامن وحدتنا، وشجب كل تطاول في حقه أو في حق المملكة المغربية الشريفة”.