الدولة والأحزاب تراهنان على محاربة العزوف في "انتخابات 2021"

في الوقت الذي بدأ فيه الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بها، يسود هاجس كبير من عزوف المواطنين وعدم المشاركة في هذه المحطة المهمة.
ويرى المهتمون أن الرهان المعقود اليوم، في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة “كورونا” على السلطة والفاعل الحزبي، يتمثل في إقناع المواطنين بالتوجه صوب صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الرهان يتمثل في كيفية مواجهة مشكل العزوف الذي قد يتزايد بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الجائحة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة بين المواطنين والصناديق من خلال مجموعة من الإجراءات، والمتمثلة بحسبه في إدخال إصلاحات جوهرية خصوصا في القوانين التنظيمية الأربعة، على غرار حالة التنافي التي تعد مطلبا شعبيا لعدم الجمع بين المهام.
وأردف المتحدث ذاته، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية تعمل، أيضا، على الرفع من تمثيلية النساء عبر الانتقال من اللائحة الوطنية إلى الجهوية، بغرض تحقيق المصالحة مع المواطن.
ومن بين الإجراءات التي تم القيام بها لتوسيع المشاركة وحث المواطنين على التصويت، حسب الأستاذ زين الدين، توسيع الاقتراع الفردي الذي سيمكن من ولوج الشباب ودخولهم المعترك الانتخابي، مؤكدا أن هذه الآليات التي استندت عليها الداخلية تروم رفع حجم المشاركة السياسية.
في المقابل، وأمام هذه المبادرات التي تقوم بها الدولة، فإن الباحث يرى أن الأحزاب السياسية المغربية لا تزال عاجزة عن تقديم مبادرات وخطوات لمواجهة العزوف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال: “لا نرى عرضا سياسيا من الأحزاب فيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، حيث نسجل غيابها وغياب مبادرات سياسية تصب في هذا الاتجاه، وليس هناك إدراك حقيقي للتحديات المطروحة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه “في وقت تسعى الدولة إلى الحفاظ على النسبة نفسها المسجلة في الاستحقاقات الماضية، نجد أن هناك غيابا تاما لأي عرض مقنع ودال من الأحزاب في هذه الاستحقاقات التي تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة”.
وبعدما أكد على غياب طريقة لاستقطاب الشباب والنساء من لدن الأحزاب، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن المطلوب اليوم من هذه الهيئات السياسية “تقديم عرض سياسي قوي يستجيب لطبيعة التحديات التي يدخل فيها المغرب والعالم برمته التي تسببت فيها “كورونا””.
Puisque les rebelles sont en prison: les Rifains zafzafi,le sud est est marginalisé le Rif est marginalisé.Donc,c’est pas la peine de nous demander de voter ,on abstient
اول تعليق كيقول لكم مامصوتش و كلشي بيد اعلى سلطة في دولة
أحسن طريقة لمحاربة العزوف هو محاربة الأحزاب لنفسهم . وتلقيحهم بلقاح ضد مرض المناصب والكراسي .
ماهو هذا الجهد الذي تبدله الدولة في إصلاح علاقة المواطن بسياسة لا يوجد أرى أن من أكبر أسباب عزوف المواطن عن الممارسة السياسية هي الدولة لأنها تبخس العمل السياسي وتنفر المواطن منه
من الغباء المراهنة على السياسيون و نحن نعلم جيدا أنهم لا يسيرون البلاد و القرارات تُتَّخد من لدن السلطة العليا في البلاد.
ما فائدة وجود الأحزاب و السياسيين و نحن نرى منذ عقود سياسات فاشلة و مسؤولون لا يحاسَبون…
بكل إفتخار لم أذهب طول حياتي للتصويت و ان أصوت أبدا إن شاء الله.
لست غبيا لأضيع وقتي و جهدي كل يصل أحدهم بصوتي لمركز القرار و يتمتع هو و عائلته براتب خيالي مدى الحياة و يتمتع بالسلطة ثم يتعجرف عليَّ و على أبنائي و فوق كل هذا لا يقدم لي و لا للوطن شيئا.
نطالب من جلالة الملك إستدعاء وزراء من الدول العظمى لتسيير البلاد. نريد وزير الصناعة من ألمانيا و وزير الفلاحة من كندا ووزير الدفاع من أمريكا و وزير البيئة من هولندا…
نعم سنشارك في الإنتخابات، ولكن على الدولة المغربية أن تعطي للمواطن ضمانات، بأنها ستحاسب كل منتخب لم يخدم الصالح العام وبأن السجن ينتظره إذا لم يقم بواجبه.
احتراماتي للجميع الآراء أعتقد شخصيا أن العزوف سيزداد بقوة كل من اطلع على قرار رحيل أحد الأقطاب من حزبه إلى حزب أخر بحثا عن التزكية فهذا شيء مخالف للاعراف السياسية .وإن ذل هذا على شيء فإنما يؤكد مقولة أن زعماء الأحزاب في وطننا الحبيب يتهافتون وراء المكاسب الخاصة بعيدا عن المصلحة العامة. على المشرع أعادت النظر حول هذه الضرفية التي لاتبشر بالخير .مع الأخد بعين الاعتبار المطالب بإدخال التعديلات الضرورية على القانون الانتخابي بعيدا عن الأحزاب والحركات النقابية. لأنهم طرف .
مني الحكومة تولي تنبثق من الشعب مغاديش يبقى العزوف
علامن غتصوت على برلماني بحال السيمو لي شاد الشهادة الابتدائية ف 2002 ههههه و تسناه يدير ليه التشريع و المحرشي لي مرشح هو و مراتو و بنتو و بقات غير جداتو تاهي غيشوف ليها شي كرسي برلماني مريح هههه على من تضحكون
لي مشا صوت سيرتكب ذنبا لا يغتفر فنحن نعرف أن الملك هو الحاكم و نثق فيه و أن ممثليه جهويا و إقليميا و محليا هم الوالي و العامل و القائد فاش كنحتجو كنمشيو للعمالة ماشي للجماعة هخهههه
كيف تقنع نفسك أولا بأنك لا تخدع الناس بالغش والكذب والنفاق،وتحافظ على الأمانة وتوفي بالعهد الذي اعطيته للشعب،انا كفرد من الشعب مبقتش نتيق في الكل،لأن لااغلبكم تخدمون مصالحكم وخ عمري صوت معمري نصوت مقاطعوووووووون حتا يرت الله الأرض ومن عليها
السلام .
لتفادي العزوف يجب ان تكون لدينا تقافة الاستقالة من المناصب ابان وقوع الحوادت او الكوارت و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تحريك مساطر الاستماع و الاعتقال في كل من سولت له نفسه استخدام منصبه للتبديد و الاختلاس و الشطط.
و يجب على المترشحين أن يكونوا من اصحاب الشواهد العليا في التسيير و التجارة و الهندسة و ان يجيدوا اللغات الحية و كدلك يجب التركيز على حالات التنافي و منصب واحد كاف لا للتعدد المسؤوليات.
و هده ربما حلول و لكن لا اضمن لكم مشاركة مكتفة الناخبين لانهم ضاقوا درعا بالاقوال لا بالافعال
فان صدر داك اليوم ولى. فان غدا انتظره لقريب
أصل المشكل في الأحزاب التي لا تتمتع بقدر من الإستقلالية و لا تقوم بالدور المنوط بها تجاه المواطنين. ناهيك عن تجذر ثقافة الريع فيها و تهافتها على المناصب.
أما الزعامات فحدث و لا حرج. دلني على حزب واحد يترأسه شاب دون 45 سنة من عمره.
أخلفت الأحزاب موعدها في كثير من المحطات و آخرها غيابها التام إثر جائحة كورونا، وووو
هذا باختصار و إلا تلزمنا صفحات و صفحات للوقوف على أزمة الأحزاب المغربية و فقدان الثقة فيها.
ليس في الفنادق أملس
انتهت المسرحية ،ضحكوا علينا حزب الاستقلال ،الاتحاد الاشتراكي،الأصالة والمعاصرة وزيد وزيد
وكان ختامها العصابة المنضمة المنضوية تحت شعار الندالة واللاتنمية،جمعات حب وثبن.
صافي طلعات الكتبة وانتهى الفيلم
المغربي عرف راسو إلا ماحفر على الخبز والله إلا كالوا…..
لا يمكن للاحزاب السياسية ان يكون لها اي دور في محاربة العزوف الانتخابي ، لان مقاطعة الناخبين لصناديق الإقتراع هي في الأساس نوع من الإحتجاج على ضعف الأحزاب للقيام بدورها في خدمة الوطن والمواطنين بدل خدمة مصالحها فقط ، الناخبون جربوا جميع الأحزاب وكل مرة كانت خيبتهم تكبر وتكبر حتى اصبحت الأحزاب والعمل السياسي بصفة عامة هي السبب في كل مشاكل الوطن والمواطتين ، احزابنا ونقاباتنا مع الأسف الشديد تطالب باستمرار بالديموقراطية وبتشبيب المسؤولين ومسؤولي هذه الاحزاب والنقابات ابعد ما يكونون في تسييرهم لمنظماتهم عن الديموقراطية وجعلوا من أحزابهم ونقاباتهم حدائق خاصة بهم يمنع على اي كان حتى التفكير في الدخول إليها ، ما دامت الاحزاب والنقابات على هذا الشكل فإن مقاطعة الانتخابات ستزداد وتزداد الا من الفئة القارة من الناخبين المنتمين لحزب الظلام العدالة والتنمية الذي يستغل هذه المقاطعة للفوز بالإنتخابات بالعدد القليل من الناخبين
Diminuer le nombre de parlementaires des deux chambres
Nous sommes sur représenté 120 efficace mieux que 500
Ils nous coûtent très très chers.
يجب الاعلان عن موعد الانتخابات، وفتح مرحلة أخرى لإعادة التسجيل فبل الانتخابات ب 15، يوما حتى يتسنى، لمن يغيروا مقر السكن، كالأساتذة، وبعض الفئات الأخرى ، معرفة أين سيكونون، في وقت الإنتخابات، أو جعل بالتصويت بالبطاقة الوطنية فقط، مع تسجيل المصوتين، في نظام معلوماتي.
العكس تماماهو ما يجري حيث الدولة و بيادقها من الأحزاب بهدلوا العمل السياسي و جعلوه ميدانا لمن لا مستوى و لاضمير له …
فكيف لمخربيها أن يصلحوها
والمواطن يراهن على إصلاح الأحزاب والفساد للمشاركة في الانتخابات
في حين سيحارب المواطنون الأحزاب بالعزوف عن التصويت في الإنتخابات.
عندما ستوسل المواطنون المنتخبين من أجل الترشح الإنتخابات و سيقبل المترشحون ، على مضض، القبول بالترشح هنالك سينصلح أمرنا و يشرق مستقبلنا.
وماذا عن شباط الذي غادر المغرب لمدة طويلة وهو يستفيدو من جميع الامتيازات ولم يتم التشطيب عليه من البرلمان هل بذا ستحاربون العزوف الانتخابي
اما عن تمتيلية النساء فهو ريع على ريع من أرادت ان تدخل البرلمان أو مجالس الجماعية فتدخل المعركة مع الرجال
والله يسهل عليهن حتى لو حصلن على 395 في المجلس هذه هي الديمقراطية اما لم يصوت عليهن احد مباشرة ويدخلن البرلمان أو المجالس الترابية فهذا مافي للدستور
اين تكافؤ الفرص
حتى الكوطا ليست ديمقراطية
الديمقراطية هي المنافسة بين الجميع
أينما ولينا وجوهنا لم نجد خيرا وخاصة مع هذا الحزب الذي في عهده ارتفعت الضرائب وارتفعت فيه مديونية البلاد والغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. فعلى من ستصوت؟
وما الهدف من هذه الانتخابات ان كانت لا تحدث فرقا الا الأحسن في حياة المواطن البسيط؟ و الأسوء من هذا هو استغلال الاحزاب عفوا الدكاكين السياسية و الكائنات الانتخابية و المخزن احوال الناس و الكذب عليهم باسم ديمقراطية الانتخابات من أجل مصالح شخصية ضيقة لأفراد هذه الاحزاب لاغير( الاعتناء على ظهر الپوفرية المغاربة)، وايضا المخزن يستغل الانتخابات من أجل التشدق الديمقراطية و بيع صورة المغرب بطريقة جميلة لا غير همه التصاور و لا تهمه أحوال المغاربة و الادلة على ذلك كثيرة. صراحة الانتخابات القادمة سنعاقبكم جميعا الدكاكين السياسية و الكائنات الانتخابية التي تسترزق باسم الشعب و الدكاكين الديماغوجية! المقاطعة تم المقاطعة و السلام
أمام التحولات والمستجدات التي يعرفها المغرب نجد الأحزاب السياسية لازالت مستمرة في إستعمال الٱليات القديمة التي لا تناسب المرحلة التي يعيشها المغرب !!!
العزوف يحارب بالعمل والجدية والنزاهة اما الشباب فقد التيقة في جميع الاحزاب
إذا أراد المخزن والأحزاب السياسية محاربة العزوف الانتخابي فماعليه الا الإصلاح الحقيقي و تفنيد الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير وليس الكذب كما فعل بعد 2011 وكسب الوقت فقط وخان الشعب المغربي وتراحع إلى سنوات الرصاص وخدع الناس، لا يمكن للمخزن ان يقنع المغاربة جميعهم في المشاركة من جديد في جمع خيوط هذه اللعبة السياسية القدرة على حساب فقره وفوراقه الاجتماعية والمجالية العدة وفي كل المجالات.
أكيد لأن الشعب المغربي يقاطع الإنتخابات لأن الأحزاب والمتحزبون أصبحوا تجار للسياسة.