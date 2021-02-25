الديون والضريبة تدفع النقل السياحي إلى الاحتجاج 

نظمت الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بمراكش، الخميس، وقفة احتجاجية بمقاطعة جليز، تنديدا بعدم استجابة القطاع البنكي ومؤسسات القروض للبند 7 من عقد البرنامج الذي ينص على تأجيل سداد الديون، كما جاء في توجيهات الملك.

وخلال هذا الاحتجاج، بحت حناجر المهنيين بقطاع النقل السياحي بشعارات من قبيل “سوا اليوم سوا غدا..الحقوق ولا بد”، و”ناضل ضد الحكرة وضد الإقصاء ناضل”، تنديدا بلوبيات المال والقروض التي ترفض تنزيل مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة.

وشيع المشاركون في هذا الاحتجاج النقل السياحي تنديدا بتخلي الحكومة عن وظائفها في حماية القطاع الذي يعيل عشرات الآلاف من الأسر وتملصها من مسؤوليتها تجاهه، مستنكرين عدم تجاوب والي بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب مع مراسلات المتضررين.

كما استنكروا عدم وفاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) بمقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياح، بجر بعض المقاولات إلى القضاء رغم قرار تأجيل سداد الديون، أو الإقدام على حجز مركبات سياحية دون صدور أي حكم قضائي.

ودعا المحتجون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه النقل السياحي الذي يعد بمثابة القلب النابض للسياحة، وطالبوا رئيس الحكومة ووالي بنك المغرب بالتدخل العاجل لدى المؤسسات المانحة للقروض للالتزام بقرار تأجيل استخلاص أقساط الديون.

كما طالب المتظاهرون بإلغاء ضريبة المحور بالنسبة للنقل السياحي الخاصة بهذا العام، لأن أنشطتهم وسياراتهم توقفت لسبب قاهر.