السجن يستقبل "رائدا" بتهمة هتك عرض ابنته

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، زوال الاثنين، إحالة ضابط سام برتبة “رائد” يعمل بالحامية العسكرية بمدينة ورزازات على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، من أجل جناية الاتجار بالبشر باستغلال قاصر جنسيا.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات قررت تكييف التهم الموجهة إلى المتهم الأب في جناية الاتجار بالبشر واستغلال ابنته القاصر جنسيا وهتك عرض قاصر بالعنف وجناية هتك عرض أنثى بالغة باستعمال العنف (ابنته البالغة من العمر 25 سنة).

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة الأب المتهم في هذه القضية على أنظار قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه، ملتمسا منه لمتابعة الشخص المعني في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بورزازات.

وبناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات الرامي إلى متابعة المتهم في حالة اعتقال، ونظرا للأدلة التي تورط الشخص المعني، قرر قاضي التحقيق إحالة الضابط السامي في الجيش على السجن المحلي بورزازات، في انتظار إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم السبت الماضي، حيث تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات من توقيف ضابط سام برتبة “رائد” يعمل بالحامية العسكرية بالمدينة ذاتها، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنتيه، البالغتين من العمر 12 و25 سنة؛ وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.