السجن يستقبل "رائدا" بتهمة هتك عرض ابنته

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، زوال الاثنين، إحالة ضابط سام برتبة “رائد” يعمل بالحامية العسكرية بمدينة ورزازات على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، من أجل جناية الاتجار بالبشر باستغلال قاصر جنسيا.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات قررت تكييف التهم الموجهة إلى المتهم الأب في جناية الاتجار بالبشر واستغلال ابنته القاصر جنسيا وهتك عرض قاصر بالعنف وجناية هتك عرض أنثى بالغة باستعمال العنف (ابنته البالغة من العمر 25 سنة).
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة الأب المتهم في هذه القضية على أنظار قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه، ملتمسا منه لمتابعة الشخص المعني في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بورزازات.
وبناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات الرامي إلى متابعة المتهم في حالة اعتقال، ونظرا للأدلة التي تورط الشخص المعني، قرر قاضي التحقيق إحالة الضابط السامي في الجيش على السجن المحلي بورزازات، في انتظار إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم السبت الماضي، حيث تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات من توقيف ضابط سام برتبة “رائد” يعمل بالحامية العسكرية بالمدينة ذاتها، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنتيه، البالغتين من العمر 12 و25 سنة؛ وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..الأخلاق وصلت إلى حالة جد متدنية..زنا المحارم ممقوت
أين اللذين قالوا في المقال السابق ان القضية كلها كذب ومنهم من يريد ان يلصق التهمة للزوجة كي يبرئ الزوج المكبوت.مارأيكم الآن.جميع هذه التهم الموجهة إليه وتقولون أنه مجرد كيد النساء بالحق حتى لو رأيتموم يغتصب بالفعل فسوف تنكرون أنه اغتصب.ملاحظة.لو لم يكن القضاء متأكد من التهم الموجهة إليه لما أودعه السجن ولما حقق معه وهو في حالة اعتقال وبعد كل هذه الفضائح ولم يترك حتى ابنتيه واغتصبهما ومازال البعض يصر أن الأنثى هي الفاسدة والذكر هو الملاك الطاهر
حسبنا الله ونعم الوكيل والله اكون فعون البالغة 25سنة وهنيئا لشجاعت البالغة 12وشكرا لمن حتها على هذ الخطوة الجريئة حيث زينة المحارم مسكوت عنها بالسيف غياب الوازع الديني وقوة الايمان الراسخ والاحترام لحرمات الله واقحام الملوثات كالخمر والمسكرات وماشابه كتغطى البصيرة اللهم عافينا هذا اسم الاب خاصو العقاب المدني والعسكري وكاع الظلم لي دوز على لي قل منو يجربو بالاعمال الشاقة ولو يكون شيخا هرما لي ماحن فكبدتو يعلم الله اش دار فغيرهن
هذا مريض نفسي!!.. ما هذا الانحطاط الأخلاقي؟!.. كيف يعقل من هو مفروض فيه الحرص والدفاع عن عرضه.. يقوم بهتك هذا العرض؟!.. سيكون له عقابان في الدنيا والآخرة.
جرم شنيع إن تبت، ملاحظة بسيطة أن الشخص عسكري ادن فالمحاكمة ستكون عسكرية، كاتب الخبر لا يدرك ما يكتب.
كم انا منافق . عندما اسمع جريمة يرتكبها شخص ينتمي الى احدى المؤسسات الامنية التمس له ظروف التشديد واطالب بتسليط اقسى العقوبات عليه لانه خائن ولا يستحق ان يؤتمن على اي شئ .
نفس الفعل الجرمي ادا ارتكبه صحافي استدعي نفاقي و اشكك في نوايا المخزن و ان الامر لا يعدو ان يكون تصفية الحساب مع الصحفي البرئ كون قلمه جرئ .
الجرم نفسه يرتكبه معلم في حق تلميذته و مرة اخرى استدعي نفاقي و التمس له العدر كون التلميذة لباسها غير محتشم وهي من استفزته ،و المعلم المسكين ليس ملاكا . والشيطان غر به . هدا انا لا غيري . ولا اقصد احدا .
حسبي الله ونعم الوكيل واش بصح نيت هادشي كايوقع
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هذا مريض نفسي !!!!
كيف من خان الامانه التربية والمحافظة على الأبناء ان يأتمن على حدود و وحدة الوطن.
اطلب من المفتش العام للقوات المسلحه ان يطبق القانون ويفتح تحقيق في سلوك الضابط داخل الحامية العسكرية لأن هناك بناتنا واخواتنا يشتغل معه
أتركوا القضية للقضاء.
قد يكون قام بكل ذلك، و يستحق أشد العقوبات.
و قد يكون ضحية مؤامرة أو إنتقام.
فرتبته العسكرية قد تعني أن له أعداء كثر، و غالبا من أعلى المستويات.
و حتى القضاء، الذي يعرف الجميع أنه غير مستقل و غير عادل و مسيس، قد لا يكون في صالحه، إذا كان الأمر فعلا إنتقاما و مؤامرة من جهات من أعلى المستويات.
كما أن كيد النساء و غدرهن، أخطر من كل ما سبق.
المهم من كل هذا أن لا يصدق الإنسان، بشكل ساذج، كل ما ينشره الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي.
بما انه في الجيش موكول له بحماية الوطن وفعل فعلته في ابنتيه فيجب الحكم عليه اما بالقتل أو المؤبد وعلى أي محامي شريف ان لأ يؤازره
في نضري الخاص فمصطلح الراءد وجب التحفض عليه و وجب تسمية الجاني إن تبت عليه جرمه باسمه الشخصي لأن في مناداته بهذا اللقب أو الرتبة العسكرية هي تسيء لجهاز كامل و ليس لهذا الشخص بمفرده، فهذه الدرجة العسكرية في حد ذاتها غير مسؤولة على ما فعله حاملها فهي لها ما لها من وزن و قيمة داخل مؤسسة شريفة لا تمت بصلة لهذا العمل الدنيء إن تبت عليه و تحية تقدير و إجلال لقواتنا الملكية المسلحة و لقاءدها الأعلى ملكنا محمد السادس نصره الله و جعله ذخرا لهذا الوطن الغالي طالبين من الله بأن ينصرنا على اعداءنا المتربصين بنا من كل جانب أمين يا رب العالمين.