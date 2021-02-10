السجن يستقبل منتحليْ صفة عون سلطة بتنغير

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، صباح الأربعاء، إحالة شخصين في عقدهما الثالث على السجن المحلي بورزازات، لتورطهما في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون وتزوير بطاقات رسمية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة قررت إحالة المشتبه فيهما على السجن المحلي المذكور لوجود قرائن تورطهما في الجرائم المنسوبة إليهما.

وأوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير الشاب بعد توصل المركز بشكاية من بعض الضحايا، حيث أشاروا إلىأنهم تعرضوا للنصب على يد هذا الشاب الذي يعد المتهم الرئيسي، وجرى فتح تحقيق في القضية.

وكشفت المعطيات نفسها أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، الذي ينحدر من دوار أيت محمد بجماعة تودغى السفلى، كان يوهم ضحاياه بأنه قادر على التوسط لهم في الحصول على مناصب عمل في مؤسسات عمومية وقضايا أخرى؛ وذلك مقابل تسلمه مبالغ مالية مهمة.

وحجزت العناصر الدركية لدى المشتبه فيه الرئيسي منتحل صفة عون سلطة مجموعة من بطائق مهنية مزورة تحمل صفة عون سلطة وخاتم عون سلطة، ووسائل أخرى اتصال مزورة تشبه تلك المستعملة من طرف الشرطة.

كما أحيل الشخص الثاني على السجن المحلي بمدينة ورزازات، لتورطه في تسهيل عملية تزوير البطاقات المهنية لفائدة المتهم الرئيسي، وهو صاحب مطبعة ومكتبة بمدينة تنغير.