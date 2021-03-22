مركّب السعيدية يحتضن معسكر أشبال الأطلس

يدخل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة لكرة القدم، في الفترة المتراوحة ما بين 21 و31 مارس الجاري، في تجمع إعدادي بمركب السعيدية لكرة القدم.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأحد، أن زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، وجّه لهذا الغرض الدعوة إلى 24 لاعبا، وهم: يوسف تفاي من الجيش الملكي، ومحمد زوبير من الراسينغ الرياضي، ويوسف لغزال من اتحاد تواركة، وبلال الودغيري من المغرب الفاسي، ويوسف أوجدال من أكاديمية محمد السادس، وعبد المغيث الولجي من الوداد الرياضي، ومروان أوهرو من اتحاد الخميسات، وأيوب ملياني من الجيش الملكي، ومحمد جواب من أكاديمية محمد السادس، ومحمد سبول من الرجاء الرياضي.

ووُجهت الدعوة أيضا إلى هيثم مناوت من اتحاد تواركة، وحمزة بوسقل من اتحاد تواركة، وشرف الدين بولهرود من أولمبيك الدشيرة، وأسامة الزمراوي من شباب المحمدية، وعبد الله فرح من الرجاء الرياضي، وطه الأشبيلي من الرجاء الرياضي، وأشرف غريب من شباب المحمدية، وتوفيق ابن الطيب من أكاديمية محمد السادس، وإسماعيل كوراد من المغرب التطواني، ومحمد رديد من أكاديمية محمد السادس، وحمزة إغامن من الجيش الملكي، وحمزة الدرعي من الدفاع الحسني الجديدي، وزكرياء الدريوش من شباب المحمدية، وأسامة العيز من اتحاد طنجة.