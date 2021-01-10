السفير الأمريكي: الصحراء مغربية .. الرباط تملك الحل الوحيد للنزاع

وجه ديفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، رسائل قوية من قلب الصحراء المغربية إلى خصوم الوحدة الترابية، مؤكدا أن مغربية الصحراء أمر لا مفر منه، وأن الرباط تملك الحل الوحيد والعادل والدائم لحل هذا النزاع.
وفي كلمة له بمناسبة زيارة مقر القنصلية الأمريكية المؤقت بالداخلة رفقة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال السفير الأمريكي: “قبل شهر بالضبط، وقع الرئيس ترامب إعلانا تاريخيا يعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.
وأضاف السفير فيشر، وهو أول سفير أمريكي يزور الصحراء المغربية، أن إعلان ترامب شكل النتيجة النهائية لأشهر عدة من المفاوضات وكرّس بالفعل سنوات من الترتيبات، مشيرا إلى أن “كل الإدارات الأمريكية دعمت منذ الرئيس بيل كلينتون مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل ناجع لتحقيق السلام”.
وأورد الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة دأبت على “الاستثمار في مستقبل الأقاليم الجنوبية منذ إدارة أوباما، بشكل أساسي من خلال التمويل عبر مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط التابعة لوزارة الخارجية، التي ركزت على خلق فرص الشغل وتعزيز كفاءات المجتمع المدني”.
وأبرز السفير الأمريكي وهو يتحدث عن العلاقات التاريخية بين واشنطن والرباط، أن الولايات المتحدة عملت أيضا على “مدى عقود مع الأمم المتحدة، حيث سعينا إلى حل سلمي لإخراج الصراع من حالة الركود”.
“الشهر الماضي، أقر الرئيس ترامب بما لا مفر منه، وذكر ما هو واضح: الصحراء مغربية، والمغرب يملك الحل الوحيد العادل والدائم لحل مصير الإقليم”، يورد السفير فيشر، الذي شدد على أن زيارة الوفد الأمريكي إلى الأقاليم الجنوبية تأتي “لتحقيق إعلان الرئيس ترامب على أرض الواقع، من خلال توسيع نطاق وجود حكومة الولايات المتحدة بشكل كبير في الأقاليم الجنوبية”.
ووجه الدبلوماسي الأمريكي شكره إلى “الملك محمد السادس، وتفانيه الشديد في توطيد الصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب الذي كان ضروريا لجعل زيارة اليوم ممكنة”، مبرزا أنه “تم توضيح رؤية جلالة الملك لتلك الصداقة خلال الاجتماع الأخير مع كبير المستشارين جاريد كوشنر، الذي مهد الطريق لزيارتنا هذه”.
وتابع المسؤول ذاته قائلا: “اليوم، كانت لنا فرصة التجول في الداخلة، وأنا الآن أفهم بوضوح ما الذي يجعل هذه المنطقة قريبة جدا وعزيزة على قلوب جميع المغاربة. إنها ببساطة جميلة وبها كذلك كرم الضيافة المغربي الأسطوري. كما أن لديها إمكانات واضحة لمستقبل أكثر إشراقا-مستقبل نفخر به هنا للاستثمار فيه”.
وعلى مستوى إجراءات افتتاح القنصلية الأمريكية بشكل رسمي، أوضح السفير فيشر أن “حكومة الولايات المتحدة اتخذت بالفعل خطوة إنشاء مركز دبلوماسي هنا، من خلال فتح قنصلية افتراضية مع وجود رقمي كمرحلة أولى”، وزاد أنه “منذ يوم الاثنين الماضي، تواجد العديد من ممثلي حكومة الولايات المتحدة على أرض المغرب هنا، لمراجعة خيارات الوجود الدبلوماسي الدائم للولايات المتحدة”.
وشدد سفير واشنطن بالرباط على أن الغرض من زيارة الوفد الأمريكي إلى مدينة الداخلة اليوم، هو “تأكيد دعم حكومتنا الثابت لعملية افتتاح القنصلية”، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي “أتيحت له الفرصة اليوم لزيارة العديد من المواقع، بما في ذلك المبنى الذي يقع خلفنا، ورأينا العديد من المواقع التي تتمتع بإمكانيات كبيرة لتصبح القنصلية الأمريكية المستقبلية”.
وكشف السفير الأمريكي أن فريقا من الخبراء الأمريكيين سيصل في وقت لاحق من هذا الشهر لتفقد “هذا المبنى وغيره من المباني، ولتقديم المزيد من التوصيات حول كيفية تحضيرنا وفتحنا قنصلية في أسرع وقت ممكن”.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن عملية فتح قنصلية جديدة “ليست عملية نستخف بها. يجب أن تحظى هذه المدينة الخاصة بمبنى خاص مناسب لاستخدامه قنصلية أمريكية”، مشيرا إلى أن مدينة الداخلة تستحق قنصلية أمريكية من قبيل تلك المتواجدة في مدينة الدار البيضاء.
وأبرز السفير ذاته أن تواجد الوفد الأمريكي اليوم في مدينة الداخلة المغربية، هو “خطوة مهمة أخرى في تأمين الشراكة بين دولتينا العظيمتين”، وتابع قائلا: “إنه لمن دواعي سروري حقا أن أكون أول سفير أمريكي يزور الصحراء ليشعر بالتربة المغربية تحت قدميه ويعزز الصداقة التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة”.
جنرالات الجارة الغبية عندي ليكم كلمتين: Game Over.
اليوم جنرلات الجزائر يشربو لانكول صيك
الصحراء مغربية وستبقى مغربية وكل من يعادينا مرحبا بالقتال معه سواء جمهورية الموز او الجمهورية التي أصبحت مكان للنفايات الإيطالية تونس شكرا للسفير الأمريكي شكرا لمساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف بشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا شكرا للرئيس دونالد ترامب
يا أيتها الجزائر القهوة الإقليمية، كبي الماء على كرشك.
نتمنى اولا من الجيران أن يعودوا للصواب لا مفر من أن نعيش أخوة وجيران يجمعنا الكثير ويفرقنا فكرة انتقام وحسابات من هم الآن عند ربنا جميعا لنفكر في المستقبل شباب اليوم همهن ااشغل والعيش الكريم وللمغاربة في تندوف عليهم ان يستفيقوا من الحلم الطويل والعودة للمغرب ليعيشوا بكرامة ويسيروا شؤون المنطقة ويلتحقون بركب البناء وتغيير ما يمكن تغييره وهو في مصلحة الجميع
الإخوان و كما جرت العادة التعليقات يجب ان تكون ساسة و مبهمة لأن لي جار مريض شافاه الله و أرجوا ان لا يصله مثل هاته الأخبار لأن الميزانية لسنة 2021 لا يمكنها ان تساعد على إعادته لألمانيا للاستشفاء .
الصحراء مغربية على مر التاريخ و ستبقى كذلك فهي قضية شعب باكمله لكن فيما يخص أمريكا يجب أن ننتظر قدوم الرئيس بايدن إلى السلطة وعدم تغيير الموقف الامريكي لنجزم نهائيا بأن الاعتراف الامريكي نهائي ولا رجعة فيه
السلام عليكم.لسانه ينقط عسل كما يقول إخواننا المصريين ويقول بعض كارهي ترامب أن امريكا ستتراجع عن موقفها بعد فوز بادين.لو فعلا كان كذلك لرفض بادين هذا الاعتراف وزيارة هذا الوفد منذ توقيع الكونغرس على تسلم رئاسته الامريكية وبما أنه لم يقل شيئا فهذا يعني أن السكوت علامة الرضا.العز ليك يا ملكنا الهمام وكل من ساعده والعز ليك يا أمريكا فانترك الكلاب تنبح كما تشاء.فلقد ثبتنا أقدامنا في جميع ربوع المغرب بما في ذلك صحرائنا المغربية والخزي والعار للخونة والحاقدين على تطور المغرب وتقده إلى الامام
قال نفس الشيئ لاسرائيل وفتح ايضا قنصلية بالقدس ….
شكرا سيدي السفير على اعتزازك بوجودك في ارض الصحراء المغربيه وما هدا الا رد الجميل باعتراف ملوكنا الاوفياء بجمهوريه أمريكا مند 200عام
حكام الجائر، عفوا الجزائر، يعلمون اكثر منا أن الصحراء مغربية لكن لن يهدأ لهم بال حتى يحشىروا المغرب في الزاوية الضيقة ويحيطوا بها شرقا وجنوبا وغربا، انذاك سينامون مطمئنين قريري العين، لكن هيهات هيهات لهم ذلك
الضربة القاضية لخصوم المغرب وعلى رأسهم تبون وعصابته من العسكر أما البوليزاريو فلا قرار لهم يتحركون ب”الريموت” الجزائري
الولايات المتحدة الامريكية تفطنت بان الجزاءر و روسيا كانوا يحاولون تاسيس جمهورية القرم التانية و تنضيم استفتاء فيما بعد لكي تنضم الى الجزاءر و بالتالي انضمامها لمحور الجزاءر -روسيا هيهات اهيهات
Game over
جارة السوء الجراءر استسلمي للأمر الواقع وكفى مناورات. المغرب اثبت انه بلد اكبر من جنرالاتكم الأقزام اعباد البترودورال. عاش الشعب المغرب موحد من طنجة الى الكويرة.
ملف الصحراء المغربية انتهى … الصحراء الشرقية تنادي
لا مفاوضات بعد الان،تفكيك المخيم والقاء السلاح.وارجاع الرهاءن وتسليم ابراهيم غالي و12 الاخرين للمحاكمة العادلة بتهم التخابر مع دول اجنبية ،رفع السلاح في وجه الدولة المغربية احتجاز مواطنين ابرياء ،تجنيد اطفال صغار في مليشيات عسكرية. انتهت المسرحية
ترامب سيحاكم بعد خروجهم من البيت الابيض وكل قراراته ستصبح ملغاة. احلام سعيدة
الصحراء مغربية
نحن جنود وراء جلالة الملك نصره الله
عار على الجار من 75 لا نحن في حرب ولا في سلم
فليدهب الخونة الى الجحيم
الصحراء مغربية، و انا مغربي صحراوي وافتخر .
بكل تأكيد الحل الوحيد هو بين يد المغرب!!!! هو قطع جميع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود البرية والجوية مع جارة السوء التي تحتظن شرذمة انفصالية معادية للمغرب وتفبرك فيديوهات وإساءة سمعة المغرب !!!! افتتاح قنصلية في الداخلة شيء رائع مع استاناف العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية[email protected]@ مما لا شك فيه أن إسرائيل ارحم من جارة السوء التي تكن لنا حقدا دفينا!!! طبعا مع الاحتفاظ بقراراتنا تجاه الاخوة الفلسطينيين من دعم لكل مشاكلهم!!!! نحن في صحراءنا ولا يمكن لأي أحد أن يزعزعنا منها مهما كلفنا الزمان@[email protected] والبوليخاريو وحاظنيها الى مزبلة التاريخ!!!!!
أمريكا لا تلعب عارفة اش كتدير الحق و المستقبل مع المغرب العريق صديقها من قرون وامريكا تعرف ان بلاد نفط والفقر وثكنة عسكرية تحكم لا مستقبل لها
الجزائريون أصيبو بهزيمة تاريخية وأصيبو بصدمة من أ كبر دولة في العالم ، وأخيرا مبروك للشعب المغغربي بهذا الإنتصار التاريخي، ومن شدة الصدمة وهولها أصبحوا يقولون إنها تغريدة تويتر، وعندما يستيقظون من قوة الضربة الأمريكية اللتي قتلتهم سيجدون المغاربة يشربون الشاي في الصحراء الشرقية المغربية ،
الى اصحاب الاحلام
الديمقراطيون اقرب الى الجمهوريين للمغرب و كدلك كل قرار في صالح امريكا لا اختلاف عليه
اين مراهنة الاعداء عندما فاز ترامب و قالوا بانه سينتقم من المغرب بسبب دعمه لمنافسته هيلاري
على المملكة المغربية الشريفة إتباع منطق القوة الآن وكفى من معاملة نظام الكبرانات بالدبلوماسية فنظام العسكر لا يعترف إلا بالقوة، إسترجاع المناطق العازلة والمناطق ماقبل الإستعمار الفرنسي مع تقديم دعوة قضائية في مجلس الآمن ضد المنافقة فرنسا لتغييرها جغرافيا التاريخ وتواطئها مع كابراناتها في الجزائر ، وحث تونس على القيام بالمثل لتصفية الإستعمار الجزائري من صحرائها.
تبعوا رئيس مجنون مطرود
الخبر ايجيبوه التوالى
أنتم امسكوا في ترمب الصحراويين يمسكوا في الله
كم أنا سعيد ومرتاح من هذا النبإ العظيم هذا اليوم الذي إختلقته جارة السوء لأكثر من أربعة عقود.والآن جاء اليوم المعهود المنقوش في اللوح المحفوظ في إحقاق صحرائنا المغربية المحبوبة.
والآن فلنحتفل بهذا القرار السياسي والإنجاز العظيم من طرف ترامب وإخواننا اليهوذ
وشكرا لجلالته لسعيه في تحقيق أمنية الشعب الكبرى ألا وهي الصحراء المغربية تازة قبل غزة
سوف ترون في قادم الأيام الصدمة الكبيرة في المغرب بعد مراجعة إدارة بايدن لسياسة الخارجية الأمريكية التي تضررت كثيرا نتيجة المجنون والمختل عقليا ترمب الذي يتابع في بلدة في قضية اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، لذا لاتفرحون كثيرا، قضية الصحراء قضية تصفية استعمار وفي أوراق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليست أمريكا هي لاعب الوحيد وهنا شعب صحراوي موجود على الأرض وهو الوحيد الذي يملك السيادة لاغيره، وسينزع ويحرر أرضه بقوة السلاح، وليست أمريكا هي التي تعطي الشرعية ولا السيادة وهي اصلا لا تملكها والشعب الصحراوي الوحيد الذي يملكها ،وهو صاحب الحق والأرض ستندمون على هذا التطبيع مع بني صهيون، ولن تدوم الفرحة طويلا
اين انت يا بشرايا البشير الحمار الناعق بإسم البوليساريو، لو كنت اصيلا ومتأصلا لكنت الآن في خدمة بلادك موريتانيا، عوض الإسترزاق كباقي قطاع الطرق على حساب الشعب الجزائري الشقيق،
واين انت يا “خوليف” الأستاذ الذي عوى كثيرا من خلال أذاعة “فرانس 24” ليطلعنا من خلال ذالك على مستواه الرديئ في ما يتعلق بالتحليل الجيوسياسي، حقيقة لا أفهم تم تعيينك استاذا وانت لا ترى ابعد من انفك في السياسة.
واين انت يا “حكيم DZ” الذي ارهقنتا بتعاليقه الغبية وتدخلاته الخبيثة
لم يبق لكم ما يقال، وفي هذه الخال، لا تبتعدوا كثيرا فهناك جار لذيه مواضيع دسمة ، ربما قد تهمكم .
قالوها في فلسطين و في فيتنام و في أفغانستان و في العرق و في ابرتايت الجنوب إفريقيا في اخير لا حدت بنسبى هدهي الشعوب الحرة
بالرغم من أن حكام الجزائر عاكسوا المغرب لمدة 45 عام الا ان الجزائر كدولة وكشعب هم اخواننا واشقاؤنا رغما عنهم وعنا الأخوة لا تباع ولا تشترى وبالرغم من كل الظلم الذي لحقنا من حكامهم فالمغرب بسياسة جلالة الملك الحكيمة بقي وسيبقى دائما متسامحا مع اشقائه في انتظار ان يعودوا إلى رشدهم… الصحراء مغربية وستبقى مغربية ولو بقي مغربي واحد فوق وجه الأرض… هذه رسالة صريحة لكل عاقل… سلام….
اخبار اليوم تبشرنا بأخبار مماثلة من القارة العجوز .الحمد لله المغرب و بعد صراع طويل استطاع ان يحقق مبتغاه .على الجارة الشريرة ان تحاول اصلاح ما افسدته لسنوات طوال و ان تفهم ان معسكر الشرق ضعيف و تنظم لمعسكر القوة .الحمد لله نحن فخورين بالانجازات التي وصل إليها بلدنا الحبيب على يد الملك الشجاع . اللهم الازدهار و التقدم لبلدي
The regime most likely sold the country to the neoliberal oligarchs to have the US ambassador committing to this line of propaganda. One century ago, the regime sold the country to the French and Spanish colonial powers. This action is the last ditch for a bankrupt regime.
اريد فقط ان ارفع الى علم بعض المعلقين والدين بصراحة لادراية لهم ببعض المعلومان
كثيرون يتبادر الى دهنم انه بدهاب شخص ما سيمحى ما تقرر .لهاؤلاء الناس اقول
ان الادارة او السير العام غير مرتبط بالشخص الدي قرر بل بمعنى العمل هو اداري.
والادارة لها استمراريتها .ياتي فلا ن ويدهب وياتي خلفه وتستمر الامور.
يجب ان نزيل تلك الفكرة الخاطئة سينتي عمل ما بدهاب شخص ما.
بغيت المرارة ديال أعداءنا الحقودين DZ تتفرقع.و غادا تتفرقع باذن الله.المغاربة رجال و اللي قرب للصحراء نمحيوه
… التحول في الموقف الامريكي تجاه الصحراء المغربية يرجع الى اللوبي اليهودي المغربي الذي استطاع بواسطة كوشنير النفوذ الى المراكز العليا للقرار في البيت الابيض.
وهاهي المملكة تجني ثمار سياسة الحسن الثاني الذي حرص على عدم التفريط في اليهود المغاربة وتوطيد الصلة بهم لتحفيزهم على خدمة بلدهم اينما اقاموا في العالم ، حيث قال: اذا فقد المغرب مواطنا يهوديا فانه يربح سفيرا مغربيا.
هذا هو الكلام ديال المعقول دابا الكابرانات والبوليخاريو يضربو راسهم مع الحيط
لا تفرحوا كثيرا. هو فقط يفعل هذا باسم الادارة الحالية. عندما يجيء السفير الجديد، قد يكون كلام جديد و كل ما يمكن ان يقول: عذرا، هذه ادارة جديدة، و ما حدث سابقا كان باسم رجل معتوه. و نحن سنرجع الى المجتمع الدولي مع تُمليه الامم المتحدة.
من زماااان ونحن نقول الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه،،
هاهي ايضا الويلايات المتحدة الأمريكية اعظم واقوى دولة في العالم تعترف بمغربية الصحراء،،
الجزائر أصبحت قهوة أقليمية لي جا يشربها و ليس قوة إقليمية.ههههه
فعلا الحل في يد الرباط حيث لم يبقى اي اشكال . العالم اعترف بمغربية الصحراء . الشردمة مجرد بيادق في يد العسكر الخراخري وما علبه الا ان يتبناهم ما دام قد سلم لقادتهم جوزات السفر . واي دويلة سلمتهم جوزات السفر ان تتبناهم . في الحقيقة المغرب ما عليه الا ان يطوي هذه الصفحة الى الابد . لا جلوس مع اي رهط .
وجب على وزارة الخارجية الجزاءرية..استدعاء سفير امريكا بالجزاءر .كما فعلت مع عدة سفراء من افريقيا….
Pour faire face à1 concurent ou à des concurants il faut deux choses:
-travailler de la meme façon(creer les fabrications) pour au moins s’aligner avec eux: la question de qualité existe reste le prix et les recherches pour creer ou ameliorer.
– Trouver des marchés ou creer des marchés par des lieux de commercialisations(chaines existantes ou d’autres eparpillés par tout.
La matière première est commune au marchés mondiales et si existante chez soi est un avantage.
Avec ça usa est capable de persister forte ,chose qui ne sera reconnue que si elles adoptent la justice envers l’ami et l’ennemi.
La reconnaissance du sahara marocain est un point positif qui va consolider le maintien de cette puissance inchaAllah qui est usa.