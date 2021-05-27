"السكر وخرق الطوارئ" يورطان اللاعب الترابي

أوقفت عناصر الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة بالمضيق، الأربعاء، يوسف الترابي، لاعب المغرب أتليتيك تطوان؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية المقررة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وحسب المعطيات الأولية، فإن عناصر الأمن بمارينا أوقفت، خلال عملية مراقبة روتينية، المشتبه فيه دون أن يتوفر على رخصة التنقل الاستثنائية قبل أن يتبين أنه تحت تأثير الكحول، حيث دخل في خلاف مع رجال الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ باللاعب تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق عرضه على أنظار القضاء وفق المنسوب إليه.