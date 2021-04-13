السلطات الأمنية تشدد المراقبة في مداخل المدن والقرى قبيل حلول رمضان‬

عادت عناصر الدرك الملكي والشرطة إلى تشديد إجراءات المراقبة على مستوى المناطق القروية والحضرية للمملكة، خاصة في الفترة الليلية، إثر “القفزة الفيروسية” التي بدأت تسجلها بعض الجهات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التخوفات الصحية من بروز موجة ثالثة من الوباء أكثر فتكا من سابقاتها.
وزادت العناصر الأمنية والدركية، وفق معاينات هسبريس، من يقظتها بمداخل الحواضر والأقاليم طيلة الأيام الماضية، قصد الحدّ من كثرة التنقلات الجماعية قبيل حلول شهر رمضان، بالنظر إلى القرار الحكومي الذي حسَم بشأن الإغلاق الليلي، ما دفع فئات مجتمعية عديدة إلى السّفر صوب مدن النشأة لتمضية المناسبة الدينية مع الأقارب.
وتعزّز انتشار الدرك الملكي والأمن الوطني في جلّ ربوع المملكة خلال الفترة الليلية، وهو ما لاحظته الجريدة بجهات درعة-تافيلالت والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث يتمّ التحقق من توفر المواطنين على رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من لدن السلطات المحلية، بالإضافة إلى ضبط المخالفين لقوانين السير.
ومازالت السدود الأمنية المشيدة بمداخل الحواضر تواصل رصد المركبات التي تلجُ المدينة، فضلا عن التأكد من احترام وسائل النقل الجماعية نسبة الملء المحددة في خمسين بالمائة، سعياً إلى تطويق رقعة انتشار الفيروس التاجي خلال شهر رمضان.
ويتم ضبط عشرات سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات العمومية التي تخرق القوانين المعمول بها، خاصة ما يتعلق بنسبة الملء ورخصة التنقل الاستثنائية، تبعاً لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر، بسبب “التراخي” السائد وسط المكونات المجتمعية منذ أسابيع عدة.
وبدأ يرتفع معدل الحالات الحرجة والصعبة بشكل يومي، بالإضافة إلى تزايد أعداد الوفيات الأسبوعية، الأمر الذي بات يثير قلق الأطر الصحية التي تتخوف من عودة الضغط إلى المستشفيات، خاصة بعد تحسّن الوضعية الوبائية منذ أشهر، ما دفع وزارة الصحة إلى السماح لأطرها بأخذ إجازات مؤقتة.
وقررت الحكومة حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.
وأوضح البلاغ نفسه أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا، خاصة مع ظهور سلالات جديدة على المستوى الوطني.
الغباء في أوجه. فاش تشدو كورونا ديوها تبات فالسيلول.
قرار إلغاء صلاة التراويح…. قرار غير موافق
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, Point à la ligne.
احترام وسائل النقل الجماعية نسبة الملء المحددة في خمسين بالمائة hhhhhhhhhhhh
هاد التشديد غير إشاعة الناس كاتسافر على طول البلاد شرقا و غربا و شمالا و جنوبا ليلا و نهارا بلا ورقة بلا ستة حمص و ورقة التنقل تعطى لمن هب و دب وحتى بدون ورقة فالباراجات ورقة مائة درهم كافية للمرور….كانعرف ناس صوبو ليهوم ورقة التنقل بالمقابل غير باش يتساراو مع راسهم و الناس لي محتاجينها فعلا كايعقدو ليهوم الإجراءات…وخير دليل صناع محتوى التفاهة على السوشل ميديا لي كايدورو المغرب كامل طولا و عرضا بالليل و النهار و ماكاينش لي حبسهم…..راه الدنيا بالوجهيات و الآخرة بالزراوط الله ياخد الحق فالمسؤولين الفاسدين فهاد البلاد
قلناها من زمان المخزن أشد علينا من الاستعمار الأجنبي لقد عاد بنا إلى عصور الظلام، حتى التنقل و زيارة الأهل و الصلاة ممنوعة، و الحجج كاذبة أين هي زيادة الحالات و الوفيات لا نرى في الأرقام ما يفيد ذلك، المخزن استمرأ الكذب و سلط أبواقه علينا يكذبون صباح مساء حتى مللنا من الحياة في هذه المزرعة التعيسة.
هذا يعني ان التنقل مسموح به خلال النهار! هذا ما نتمناه حتى نتمكن من قضاء أغراضها في المدن الأخرى.
لي عندو حديقة امام بيته بها كلومترين او تلاثة لن يحتاج الخروج من بيته للترويح عن نفسه بعد الافطار…
فما بال ستة افراد من اسرة واحدة ويقطنون غرفة واحدة متدمرون؟؟؟
إلا كانت شي إجراءات كانت مدة يتعلم المواطن بمنع التنقل بواسطة الحافلات العمومية القطارات وووو ، دبا الإجراء اللي يتخد من الآن هو عيد الفطر وعيد الأضحى إلا بقينا على هذه القرارات الظرفية والإرتجالية وتخضع للظروف الإجتماعية والإقتصادية من الآن أقول العودة للمربع الأول أي انتشار الفيروس أكثر فتكئا من سابقه الطب يقول ذلك لا نبقى في الموجة الثالثة بل سنصل للرابعة ، يجب صدور قرارين من ألآن بكل شجاعة ومسؤولية إخبار المواطنين أولا بعدم التنقل في عيد الفطر وعيد الأضحى تم إلغائه هذه السنة لنتجنب الكارثة اللي وقعت في السنة الماضية حسابيا الفيروس سيبقى بحلول عيد الأضحى اللهم نقلل من انتشاره أو ترك الأمور للوقت لتفتك بالناس وونعود للصفر والخدمة تضرب في الصفر .نكون أو لا نكون التلقيح يخضع للمزايدة السياسية للدول اللتي تهتم بالعلم ، وتصدر لنا جرعات التلقيح بالتقسيط قطرة قطرة . يجب القيام بوصلات إشهارية وتعميم اللقاءات التلفزية الهادفة وتبسيط الأمور للمواطن لإشراكه في اتخاذ القرار والقرار المركزي انتهينى منه الكل يساهم في القرار لتحمل مسؤوليته.
كورونا المغرب :
كورونا = الخفاش = الوطواط = الليل = التراويح … فقط!
عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون…. ثم أيتها الحكومة ما الفرق بين الحركية بالنهار والليل ثم ما الفرق بين إغلاق أماكن العبادة ومرافق أخرى مفتوحة ثم ما الفرق بين تكدسات المواطنين في الأسواق والحافلات و المقاهي والحمامات وبين محدودية المصلين في المساجد ألا أنكم تستحمرون الشعب الا انكم لم تلاحظوا أن السلطات لم تتدخل عندما كان جمهور الرجاء والوداد مجتمعين الأول أمام المركب والثاني أمام مسجد الحسن الثاني أليس هذا امتياز وعنصرية بينهم وبين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين تستعملون معهم أقصى حالات تطبيق حالة الطوارئ والعنف والضرب والاعتقال،يا سعادة الحكومة
الحجر شيء جميل ويساعد على عدم تفشي الوباء .الا ان الوقت غير لايناسب رجال الشرطة الخ…اذا كان تأجيل إلى الساعة العاشرة وإسبانيا ستكون قد ساعدنا السلطات على القيام بواجبهم مرتاحين .لان العشاء هو وقت الاقفال وكذلك الصبح 6 كانت احسن تكون السابعة.
التعمل مع الشعب كانه قطيع من الغنم……………..
كفى استحمارا للشعب المغربي؟ وكلنا عليكم الله يا ظالمين,
هل ينطبق هذا التشديد على القطارات ؟! وعلاش مكايطلبوش للناس رخصة التنقل منين كيبغيو يقطعوا في المحطات حتى كايشدوهم عند الوصول .من اول في المحطة بلا مايخسروا فلوسهم سبحان الله كلشي فيه التواطؤات مهم شركات النقل مدخلين فلوس و ONCF حتى هي اه و حتى اللي كايمشي فسيارتو فالخرجة غير ممنوع سير حرق شويا غازوال تا توصل و نردوك وتخلص 300درهم
الله يهديكم.. القطارات مطرطقة.. الحافلات في الدر البيضاء حدت ولا حرج… المولات و مارينا بووووووم… و يتكلمون على المراقبة !!!
فقط يتم تفتيش بعض السيارات و انتم تعلمون جميعا لمادا …
ولماذا تحرمون من تلقوا جرعتين من اللقاح ويتوفرون على شهادة التلقيح. لماذا تصلح هءه الشهادة ومن الذي يمنع من تكون بمثابة شهادة الترخيص بالتنقل بين المدن والخروج ليلا . ولماذا لم تسمحوا بمن تلقوا التلقيح مرتين باداء صلاة العشاء والتراويح في المساجد..على الاقل يذكر اسم الله في ببوته ليلا في هذا الشهر المبارك…
كا يوم وكل ساعة قرارت بلاغات إعلانات تشديد من هنا من هناك سدود على المداخل على المخارج ورقة استثنائية الباشا القائد العامل الطوبيس التران الطيارات التراويح لا المغرب نعم
ياك اودي لاباس
بالمتحول البريطاني وعقول وتفكير متحجر لأغلبية الناس ونصف حجر صحي وعدم الجزر وتطبيق قانون وضع الكمامة . مشينا فيها.