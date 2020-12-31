السلطة المحلية تطلق حملة واسعة لاسترجاع الملك العام بالدار البيضاء

شرعت السلطات المحلية في حملة واسعة النطاق همّت مختلف أرجاء العاصمة الاقتصادية للمملكة خلال الأيام الأخيرة قصد تحرير الملك العام من محتلّيه، وهدم المنشآت التي شُيّدت خارج الضوابط القانونية، خاصة تلك التي بُنيت خلال الأشهر المنصرمة التي انْشغلت فيها الجهات المسؤولة بتدبير جائحة “كورونا”.
وتزايدت وتيرة احتلال الملك العام في الأحياء الشعبية والراقية بالدار البيضاء طيلة السنة الجارية، في ظل “تساهل” السلطات المحلية مع الباعة الجائلين من جهة، و”تغوّل” المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي ألْحقت الأرصفة بملكها الخاص من جهة ثانية.
وقد أطلقت السلطات العمومية بمقاطعات عدة حملة محلية بغية إزالة الحواجز ومعرقلات السير التي يضعها البعض في الأحياء والأزقة، بالموازاة مع استهداف المقاهي والمطاعم والمحال التي تحتل الملك العام في القطب المالي للمملكة، بعدما كثُرت شكايات المواطنين بشأن الموضوع المستفحل منذ سنين.
وفي السياق ذاته، أقدمت السلطات على إفراغ الملعب الرياضي المجاور للمحطة الطرقية “ولاد زيان”، الأربعاء، جراء الفوضى التي يخلقها تواجد الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء في المنطقة السكنية، وهو ما أثار استحسان عدد من المواطنين في الشبكات الاجتماعية.
وانطلاقا من ذلك، دعت فعاليات مجتمعية متعددة إلى تعميم الحملة المحلية على مختلف مقاطعات مدينة الدار البيضاء في الأيام المقبلة، لا سيما ببعض “البؤر السوداء” الكائنة في كثيرٍ من المناطق الشعبية التي تغيب فيها المراقبة الصارمة من طرف الجهات الرسمية المسؤولة عن تدبير أوضاعها.
ودقت أكثر من جمعية مهتمة بالشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء ناقوس الخطر بخصوص استفحال ظاهرة احتلال الملك العام، في وقت تجد فيه السلطات العمومية صعوبات جمّة في إنفاذ القانون، بالنظر إلى الكثافة السكانية المرتفعة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهو ما خلق “التسيّب” في شرايينها.
ورغم إنشاء المجلس الجماعي لما يسمى بـ “الشرطة الإدارية” في عدد من المقاطعات الإدارية، إلا أن التجربة تواجه انتقادات كثيرة من لدن الرأي العام المحلي، اعتباراً للحملات “الموسمية” التي تقوم بها بين الفينة والأخرى، ما دفع بعض الفعاليات المدافعة عن حقوق المستهلك إلى المطالبة بإلحاقها بالسلطات المحلية عوض المجالس المنتخبة.
المرجو من السلطات إزالة الحواجز التي يضعها أصحاب المحلات التجارية في الشارع لمنع أصحاب السيارات من ركن سيارتهم وهذه لظاهرة مستفحلة بحي البرنوصي ودرب السلطان وحي لقريعة شكرا
وكدالك الحواجز التي تكون أمام المنازل والتي تمنع وقوف السيارات رغم ان ان اصحاب السيارات يؤدون الضريبة
اين كانت السلطة عندما كان يستغل الملك العمومي امام اعينها، على السلطة ان تسهر على تطبيق القوانين في حينها وليس من خلال حملات لحظية. وهذا ما يسمى بالعبث.
لا يعقل ترخيص لمطعم او مقهى لا تتجاوز مساحتة 20 متر مربع.يجب سن قانون بان لاتقل مساحة المقاهي والمطاعم عن 200 متر مربع.ووجود مساحة لركن السيارات.. حتى لا يتراموا على الملك العام.على الدوله تنظيم التجارة.وحماية دافعي الضريبة.من بايعين الرصيف.
يعطيكم الصحة العقبى لسلا الجديدة حيث هناك فوضى احتلال الملك العام. لا اتكلم هنا عن باعة بسطاء بل بالأحرى عن منطقة السكن من طابقين ومعظم ملاكها يمنعون المرور بالرصيف المخصص للراجلين على طول منازلهم. اما الفيلات فيعتبر كل مالك ان الرصيف امامه ملك له فيقطعه. النتيجة نمشي فوق الطريق المخصص للسيارات ونعرض اطفالنا لخطر الموت
على السلطات أن تقوم بمحاسبة المسؤولين والمسألة من ٱين لك هذا ؟ هذا ما ينتظره الشعب ليس تحرير الملك العام الضوابط القانونية مع ناهبي المال العام
السلطات العمومية إن كانت جادة في إسترجاع الملك العام بكل جدية دون لبس أو حملات موسمية عليها القيام بالإجراءات التالية :
1 : إجبار جميع المحلات التجارية كيفما كان نوعها تطل على الشارع بحذف المظلات التابتة التي تشغل حيز هام من الملك الغام وتعرقل حركة السير للراجلين وكذلك إصلاح الأرصفة ، وذلك بتحويلها إلى مظلات ثابتة تستعمل فقط أثناء بروز الشمس على المحل تم تجمع ، وشيء أساسي أن تكون هذه المظلات ذات لون واحد موحد على الجميع دون استثناء لإعطاء جمالية للمدينة وللعمالة ، وهذه المظلات لها رسوم محلية .
2 : إجبار المقاهي والمطاعم على على إزالة قهوة داخل قهوة فوق الملك العام وتحديد عدد الكراسي في الشارع لا يتعدى صفا واحدا محاذي لحائط المقهى.
3 : تسوية جميع الأرصفة والممرات للراجلين بحيث لا يسمح فيما بعد باستغلال الملك العام .
هناك أشياء كثير لإعادة الجمالية والسعة والبهجة للشارع العام لكن هل فعلا السلطات المحلية لها النية الحسنة في استرجاع الملك العام أم ستخضع للوبيات المقاهي والتدخلات من هنا وهناك هذا صاحب فلان هذه مقهى فلان هذا فندق فلان وعلان .
هادشي فاش حادكين
حيدو غا لحفاري من طريق وخليو عليكم الناس فتيقار را الله لي عالم بيهم. على الأقل حتا تفوت هاد الأزمة.
واديرو غا شي حملة واسعة عل مسؤولين شفارا لي مفقرين الشعب
نتمنى نجاح العملية وعدم تدخل اللوبيات. أصبحت مدينة الدار البيضاء التي يريدها الملك محمد السادس نصره الله مدينة ذكية مدينة الفوضى واستغلال الملك العمومي و باك صاحبي .يجب تطبيق القانون على الجميع .اصبحنا نمشي في الزفت معرضين للخطر وواجهات البنايات جماعة قروية
ان حي سيدي مومن هو الأكبر في الدار البيضاء من حيث احتلال الملك العمومي فلى ممرات الراجلين و لا حتى مواقف السيارات احتلت من طرف المقاهي و الدكاكين الكل يضع موانع امامه ترى متى تتخلص ساكنة الدار البيضاء من هذه الفوضى التى تعم كل الشوارع و الأزقة و الاحياء
صراحة ضسرو بزاف اصحاب محلات تجارية واه واحد عنده محل بيع ما يخص صالونات مغربية و درب صغير وهو مخرج قيساريه كيجيب سلعه و يحطها مكنلقاو لا منين نخرجو لا منين ندخلو
هدشي كتير بزاف منطقه الحي الحسني و بلاما نذكر المكان بالظبط قهرنا
كل المدن المغربية أصبحت بدن أرصفة بعد الترامي عليها من طرف أصحاب المقاهي خاصة والمتاجر حتى انك تجد نفسك كراجل مظطر للسير وسط السيارات لتصل لوجهتك فمن اللذي يرخص لهؤلاء هدا الترامي اللذي هو من حق كل مواطن؟؟؟
اتمنى ان يقرأ تعليقي هذا أحد المسؤولين بالبرنوصي. فعلى طريق الرباط مقابل الروضة سيدي البرنوصي صف كامل احتلوا الملك العام كاملا واتموها اصحاب الطاكسيات المتوجهة ل 17 والمحمدية اقفلوا الطريق بالمرة مما استعصى علينا نحن السكان نعاني بشدة.
طالما نا دينا بهذا الموضوع الذي يؤرق سكان الداربيظاء لكن لا من مجيب!!!! ارجوا من والي الدار البيضاء مشكورا بزيارة مفاجءة إلى حي الأسرة بعين الشق ز50 لمشاهدة الشارع الذي سمي اخيرا يا حسرة بشارع محاميد الغزلان العزيزة علينا …. لا يمكن للمواطن أن يمر بسيارته من كثرة الحفر وهذا منذ سنوات وايظا ترى كل محل يحتل الملك العمومي اما بصناعة براميل مملوءة بالتراب على مسافة المحل لكي لا يترك لصاحب السيارة أن يركنها وغالبا ما يترك مشاداة كلامية بين أصحاب السيارات وأصحاب المنازل والمحلات التجارية مخالفين القانون غير ابهين بأصحاب السيارات لركن سياراتهم بدعوى مقراتهم وليس لأحد الحق في الوقوف أمام محلا تهم كما أن هناك من من يستعمل الطوار مملوءة بالصباغة لتمويه الناس!!! نترجى من كامل قلبنا أن يتخد السيد الوالي مشكورا اجراءت ظد هده الفوظى في شارع اسمه عزيز على قلب كل مواطن مغربي!!!! شكرا هسبريس على النشر!!!!
الفراشة والباعة الجائلين القارين أصبحوا عبارة عن كوفيد 19000
تعالوا وانظروا حي ليراك بتازة وقلب المدينة الجديدة ومدرسة السوق والله أمر لا يطاق
أين المسؤولين
وا”معتصماه” !!!!!!
شكرا وبالتوفيق ونتمنى كذلك من السلطات عدم اغفال معارض بيع السيارات المستعملة راه عيقو بزاف الطوموبيلات فوق الطروطوار وفوق خط الراجلين وحدا الطروطوار اصفر ولا من يتكلم معهم وتيديرو الل بغاو …واي محل تيحط الصنادق وممنوع تسطاسيوني حداه .ولازم قانون لاصحاب الكلاب خنزو الشارع بالفضلات …