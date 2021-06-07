السياحة الداخلية تعيد تحريك "العجلة الاقتصادية" في مدينة ورزازات

استأنفت المؤسسات الفندقية بمدينة ورزازات أنشطتها وخدماتها بعد شهور من الركود الذي سببته جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ شرعت في استقبال السياحة الداخلية التي ساهمت في الأسابيع الأخيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وكشف عدد من مهنيي قطاع السياحة بمدينة ورزازات أو “هوليود إفريقيا” أن المؤسسات الفندقية والسياحية بدأت نفض الغبار عن خدماتها بشكل ملحوظ، وذلك بعد أكثر من سنة عن توقفها بسبب الجائحة العالمية، مشيرين إلى تسجيل مؤشرات إيجابية عن مستقبل السياحة في المدينة.
وفي وقت أخذت ورزازات مكانتها السياحية وطنيا وعالميا، وأضحى اسمها على كل لسان وفي ذاكرة الأجيال متجاوزا الآفاق، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت خلالها السلطات العمومية الحجر الصحي وإغلاق الحدود البرية والجوية لتربك حسابات مهنيي القطاع السياحي، وتضر بالحركة الاقتصادية بالمدينة عموما.
وأكد منعش سياحي بورزازات، في تصريح لهسبريس، أن هناك إقبالا كبيرا من طرف السياح الداخليين على زيارة المدينة ، خاصة في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه من الضروري الاستعداد لاستقبال الموسم الصيفي ووضع خطة استعجالية وتصورات مقرونة بخطوات إجرائية وبمشاورة مختلف الفاعلين.
وأوضح المتحدث ذاته أن على المندوبية الإقليمية للسياحة والمجلس الإقليمي للسياحة وباقي المتدخلين القيام بالمهام حسب اختصاصاتهم من أجل استقبال السياح، سواء المغاربة أو الأجانب، في أحسن الظروف، وإعطاء صورة إيجابية عن المدينة وجعلها مدينة استقرار لا مدينة عبور، بتعبيره.
من جهتها، قالت فاعلة سياحية بالمدينة ذاتها، ضمن تصريحها لهسبريس: “على المسؤولين التفكير في تخصيص صباغة موحدة لمدينة ورزازات من أجل إبراز رونقها وحضارتها والترويج لها سياحيا”.
وأضافت الفاعلة السياحية ذاتها أن تحركات السلطة الإقليمية مكنت القطاع السياحي من استرجاع العافية رغم أن وزارة السياحة ومؤسساتها هي الأولى بالبحث عن الحلول، وزادت: “الحمد لله بدأ القطاع يسترجع حركته بشكل طبيعي بفضل السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات عبر مجموعات”.
وفي المقابل تطالب فئات أخرى بضرورة إجراء تخفيضات تشجيعية من أجل إنعاش السياحة الداخلية، يكون من شأنها تحفيز المواطنين المغاربة على زيارة مدينة ورزازات والاستمتاع بفضاءاتها وسكينتها ومؤهلاتها الطبيعية والمجالية الغنية والمدهشة، والتطلع عبرها إلى نبض الحياة من جديد.
، وإعطاء صورة إيجابية عن المدينة وجعلها مدينة اقامة لا مدينة عبور، بتعبيره
أين هي السياحة الداخلية والتنقل بين المدن ممنوع ؟
للاسف مدينة وروايات تستحق ربطها بالقطار من مراكش .بعد مرور أكثر من خمسين سنة لا يوجد لهذا المشروع !!!!.ربما انتظار خمسين سنة أخرى. ورزازات مدينة تموت سنة بعد سنة .
سائح من الدار السوداء.
هل تتحدثون عن ورزازات او عن ميامي
انا في المجال ولم ارى اي عافية او استرجاع للعافية السياحية
اتقوا الله اشمن سياحة داخلية والفنادق تاتنش الديان الله يهديكم وهاديك الي قالت الصباغة هه ايوا باز اوخلاص
يجب علينا جميعا تشجيع السياحة الداخلية (تخفيضات في ثمن المبيت و تذاكر السفر سواءا البرية أو الجوية) و اقتناء منتوجات مغربية الصنع . لتجاوز ااازمة . يجب ان نشجع بعضنا البعض و لا نتكل على الغرب. بالتوفيق للجميع
يجب سحب رخص التنقل بين المدن . الناس تقهرات يجب تشجيع ش
انا في ورزازات و مزال اغلب الفنادق مقفل و مزال العاملون في النقل السياحي يتالمون في صمت .
الإسلام على الجميع
أن بعد الحجر وخاصة في صيف السنة الماضية معضم المغرب لم يتمكن من قضاء عطلة صيفية حسب عاداته انما اكتفا ببعض الخرجات القصيرة حتى لا تقفل مدينته مع هاجس معرفة انتشار الوباء في مدينته وقد يرجع قبل انتهاء العطلة القصيرة لأن جهته او مدينته سوف تقفل
هدا كله لأقول بان السياحة الداخلية أن شاء الله ستقوم بالواجب وستكون مزدهرة أن شاء الله في هدا الصيف
مظاهر الجشع والابتزاز عائق أمام السائح المغربي الذي يجد نفسه في السياحة الخارجية مرحبا به أكثر من بلده مع الأسف
هدة اكاذيب العجلة التي تحركت مند الجائحة هي عجلة الضرائب اما الاقتصاد فلم نره ولم نسمع به مند ازيد من سنة و نصف او اكتر
و لكن، للوصول إلى ورزازات كأنك في طريق قندهار حيث قامت حكومة تجار الدين بخرابها من مراكش الى مدخل ورزازات مند 8 سنوات، 7 ساعات و انت تسير في طرق غير معبدة مليئة بالحفر المفاجئة مع تطاير غبار كثيف، أصبحنا أضحوكة يعطي السياح الاجانب بنا المثل في التخلف.
انها عقوبة لأهل ورزازات و درعة.
الله ياخذ الحق فالمنافقين.
ماكاينش هدشي الا كنتي تتعتاقد ان رحلات ب100درهم يقوم بها شباب جماعة انها سياحة داخلية فأنت واهم
كنتي على الاقل وللمصداقية تذكر لنا اسماء بعض الفنادق لي تفتحات ولو فندق واحد بورزازات
هشاشة القطاع الصحي ان لم اقل لا يوجد.هو الدي تسبب قي افلاس السياحة و ليس كورونا مثلا توركيا عندها قطاع صحي احسن بكثير مما هو علبه في المغرب لم تغلق حدودها الا اوقات قصيرة و حركة الطيران مشتغلة طول الوقت اما الاتراك المقيمين في الخارج لم يغلق الحدود في وجههم ولو يوما حان الوقت للاستتمار في هدا القطاع لانه هو قاطرة التنمية
ورزازات اصبحت واحة منسية بين مدن المغرب لاتنمية لافرص للشغل.والطامة الكبرى هي الطرق المهترءة المؤدية للمدينة. اللي داز منها ماعمرو افكر ارجع واخا عجباتو المدينة.الشكوى لله على هاد الحكرة والقصاء المتعمد!