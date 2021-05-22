الشابي: الحافيظي والورفلي خارج مباراة أورلاندو

أعلن التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن كلا من صانع ألعاب الفريق عبد الإله الحافيظي والمدافع الليبي سند الورفلي سيكونان خارج لائحة الفريق التي تستعد لمواجهة نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم غد الأحد، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح الشابي خلال الندوة الصحافية التي تسبق المواجهة أن الحافيظي والورفلي قد يكونان جاهزين بداية من الأسبوع المقبل، وأنهما خارج اللائحة المستدعاة لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم غد، وذلك بداعي الإصابة.

وعن استعدادات الفريق لمباراة الغد، قال المتحدث: “أنا كمدرب أفضل أن أقوم بجميع الاحتياطات اللازمة وأستعد لجميع السيناريوهات الممكنة، كما أن استعداداتنا كانت عادية رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب الحجر الصحي في ظل تفشي وباء كورونا”.

وأضاف: “بالنسبة للاستنتاجات التي خرجنا بها من مباراة الذهاب، أود أن أؤكد أننا سنحاول ألّا نقبل الأهداف إيابا. في اللقاء الأول، وبعده أمام مولودية وجدة في الدوري الاحترافي، ضيعنا العديد من الفرص، لكن رغم ذلك سجلنا الأهداف. وأنا أحاول دائما أن أعطي شحنات إيجابية للاعبين من أجل دخول اللقاء بأفضل طريقة”.

وواصل قائلا: “أنا سعيد بكون فريق الرجاء الرياضي يتكون من 90 في المئة من اللاعبين كمنتوج خالص للفريق وبمستوى جيد جدا، وهذا أمر نادر في القارة السمراء، وهي نقطة إيجابية لم يسبق أن شاهدتها في جميع تجاربي بمختلف الدوريات التي اشتغلت فيها، وأشكر مدربي الفئات العمرية بالفريق الأخضر على مجهوداتهم”.

وعن الحصة التدريبية الأخيرة “للنسور”، قال الشابي: “اتفقت مع اللاعبين على تغيير الحصة التدريبية من الملعب إلى القاعة، وذلك تفاديا للاحتكاك ببعض المناصرين الذين يحاولون التقاط صور مع المجموعة، وهو قرار احترازي منا لتفادي انتشار الفيروس التاجي، ونشعر بحجم المسؤولية من أجل إسعاد الجماهير الخضراء”.

واختتم بالقول: “بالنسبة للتحكيم، أعتبره جزءا من اللعبة ولا أريد الحديث عنه حتى أحافظ على تركيز اللاعبين، ما أتمناه هو أن تكون صافرة الغد محايدة من أجل أن نتابع مباراة في المستوى”.

وأنهى الفريق “الأخضر” استعداداته للمباراة التي ستجمعه يوم غد الأحد بضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.