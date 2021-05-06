الأمن يوقف متورطا في تخريب ممتلكات الغير

الأمن يوقف متورطا في تخريب ممتلكات الغير
صورة: خاص
الخميس 6 ماي 2021 - 15:17

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة سلاح أبيض بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أمن مولاي رشيد إلحاق خسائر مادية الدا رالبيضاء ممتلكات الغير

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
ميكري بين التلفزة والسينما
الخميس 6 ماي 2021 - 10:40 1

ميكري بين التلفزة والسينما

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والجن
الأربعاء 5 ماي 2021 - 22:00 15

بدون تعليك: المغاربة والجن

صوت وصورة
مع رشيد الوالي
الأربعاء 5 ماي 2021 - 21:30 6

مع رشيد الوالي

صوت وصورة
قصة حي الأحباس
الأربعاء 5 ماي 2021 - 21:00 4

قصة حي الأحباس

صوت وصورة
نادر .. سيدة تضع 9 توائم
الأربعاء 5 ماي 2021 - 18:27 37

نادر .. سيدة تضع 9 توائم

صوت وصورة
واقع الصحافيين في المغرب
الأربعاء 5 ماي 2021 - 15:46

واقع الصحافيين في المغرب