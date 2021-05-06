الأمن يوقف متورطا في تخريب ممتلكات الغير

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة سلاح أبيض بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.