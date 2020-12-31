الشرقاوي السموني يرتب "فوضى العالم" في كتاب

صدر مؤخرا كتاب جديد حمل عنوان “فوضى العالم” لمؤلفه الناشط الحقوقي الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية.

وتطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى أهم ملامح العلاقات الدولية وبنية النظام الدولي في ظل التطورات والمستجدات المرتبطة بالسياسة الدولية خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وكذا إلى الأزمات والصراعات والحروب التي عاشها العالم في العقدين الأخيرين، مع استشراف مجموعة من التغيرات الجيو-استراتيجية والاقتصادية والبيئية والأمنية التي سيشهدها العالم خلال العقود القادمة.

كما اعتمد الكاتب في دراسته على منهج الواقعية الجديدة، أو ما يسمى بالواقعية البنيوية، حيث يتم تحديد النظام الدولي من خلال الفوضى، التي تعتبر من المكونات الأساسية للنظام الدولي.

يشتمل الكتاب على خمسة فصول، تناول المؤلف فيها أولا موضوع ملامح النظام الدولي الجديد وما يواجهه من فوضى عالمية، قبل أن يتطرق في الفصل الثاني إلى مسألة إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، في حين استعرض الفصل الثالث صراع الثقافات والحضارات والهويات، وتناول الفصل الرابع بؤر التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما الفصل الخامس والأخير، فجاء على شكل دراسة استشرافية ومستقبلية للعالم وما قد يواجهه من تحديات، كأزمة العولمة نتيجة جائحة فيروس كورونا والاحتباس الحراري والحرب النووية والحرب السبرانية والحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.