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اتمنى من الشعب الجزائري ان يقوم ويقف وقفة رجل واحد ضد النظام الجزائري العسكري الفاشي لذي يقود البلاد نحو الهلاك ويقود المنطقة المغاربية إلى الخراب.
الجزائر لم تكن دولة بحدودها الحالية و لو كان عندهم عقلاء لتخلصوا من الفكر الاستعمار ي ولردو الصحراء الشرقية إلى المملكة صاحبة الحق فيها و لختارو بناء علاقات عادية مع المملكة والجيران عوض السعي وراء المجهول والسراب من خلال معاداة المغرب الشامخ الضارب غظفي أعماق التاريخ وهذا يخيفهم و لتخلصوا من المرتزقة قطاع الطرق. هذا هو المنطق.
و لكن العسكر الفاشي الجزائري اختار التوتر واللصطياد في الماء الوسخ والشرب منه. ما لا يمكن أن يفهمه العسكر الفاشي الجزائري هو أن المغرب لا يمكن إركاعه وان المملكة كانت قوية وهي كذلك وستبقى قوية إلى يوم القيامة قوية بملوكها و ملكها القوي سيدي محمد السادس نصره ورجالها ونساءها. المغرب هو شمال أفريقيا وهذا لا يريد العسكر الجزائري ان يتقبله ويفهمه.
نحن المغاربة في صحراءنا و نحن مع ملكنا و ليشرب العسكر الجزائري من الماء الوسخ الذي اعتاد عليه.
الصحافة الجزائرية هم افواه حكام الجزائر…..اعداء المغرب