الصحافي والمحلل محمد الأشهب في ذمة الله‎

توفي الصحافي والمحلل السياسي محمد الاشهب، صباح الأحد بمصحة خاصة في مدينة الرباط، عن سن تناهز 72 عاما، بعد معاناة مع المرض، حيث سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأحد بالرباط.
وقد عمل الراحل بصحيفة “العلم”، ثم تولى رئاسة تحرير صحيفة “الميثاق الوطني”، قبل أن يصبح مديرا لجريدة “رسالة الأمة”، وعمل مراسلا لصحيفتي “الحياة اللندنية” و”المستقبل”.
وعمل الأشهب مراسلا لقناتي “إم.بي.سي” و”ل.بي.سي”، وإذاعة “إر.إف.إي” الفرنسية، وهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” و”صوت أمريكا”، وأصدر سنة 1981 كتابا حول قضية الصحراء بعنوان “المغرب-الجزائر والاستفتاء”.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون
الله ارحمه و أحسن إليه و اجعل مثواه الجنة آمين…
إنا لله و إنا إليه راجعون..
الله اكبر ولا اله الا الله اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و انزل السكينة والطمأنينة والصبر على ذويه يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
رجل مخلص في كتاباته، وفي مقالاته. رحمه الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، أنا لله وأنا اليه راجعون.
كان له الفضل الى جانب الطاقم الإعلامي المنتسب اليه في ايصال المعلومة،الخبر،قضايا عدة وطنيه،جهوية،دولية..بمهنية عالية
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارحم كل من فارقونا الى دار البقاء يا رحمان يا رحيم
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.كل نفس ذاءقة الموت.
الله ارحم اوسع عليه المت ولات كتيرة بزاف ها الايام
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم اغفر له وارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان.
رحم الله الفقيد محمد الاءشهب كان يظهر بين الفينة والاءخرى في القنوات الفضائية ,