"الصلح" ينهي الخلاف بين الزنيتي والهدهودي

عادت المياه إلى مجاريها بين أنس الزنيتي، حارس مرمى نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، وزميله المدافع مروان الهدهودي، بعد الخلاف الذي نشب بينهما خلال المباراة التي جمعت الفريق “الأخضر” بمضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، أمس الأحد، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن الزنيتي والهدهودي اعتذرا لبعضهما البعض عقب نهاية هذه المواجهة، بعد سوء التفاهم الذي نشب بينهما أثناء المباراة، والذي رصدته عدسات كاميرات القناة الناقلة للقاء.

وفي سياق متصل، حطت بعثة “النسور” بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء الاثنين، بعد رحلة طويلة من جنوب إفريقيا مرورا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكما أشارت إلى ذلك “هسبورت” في مواد سابقة، فإن السلطات المغربية من المنتظر أن تلزم بعثة الرجاء بدخول الحجر الصحي لعشرة أيام كاملة بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، مع إجراء التحاليل الخاصة للكشف عن فيروس “كورونا”.

ووفق المصادر نفسها، فإن مباراة بطل المغرب ومضيفه مولودية وجدة التي كانت مقررة الخميس المقبل، باتت مهددة بالتأجيل، في انتظار الإعلان الرسمي عن ذلك، لتفادي انتشار الفيروس التاجي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الفريق “الأخضر” سيظل ملتزما بتداريبه بشكل طبيعي، مع ضرورة احترام جميع أفراد البعثة بروتوكول الحجر الصحي، حيث سيتوجه الفريق مباشرة من الفندق إلى ملعب التداريب ثم العودة إلى الفندق بعد ذلك.

وحقق فريق الرجاء الرياضي أمس الأحد تعادلا إيجابيا بهدف لمثله على أرض مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في انتظار أن يستقبله في الـ 23 من ماي الجاري لحساب مباراة الإياب.