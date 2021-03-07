الضمان الاجتماعي يعوض شغيلة قاعات الرياضة

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخصيص تعويضات جزافية لفائدة أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، وذلك للفترة الممتدة من فاتح يوليوز الماضي إلى 31 ماي القادم.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة كما هي منصوص عليها في القانون، “بإمكانهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “على أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة، التي تستوفي الشروط المشار إليها في دليل استعمال بوابة covid19.cnss.ma، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، أن يقوموا بالتصريح بهم من خلالها ابتداء من اليوم إلى غاية 15 من هذا الشهر، بالنسبة للفترة الممتدة من شهر يوليوز 2020 إلى غاية شهر يناير 2021”.

وفي ما يتعلق بشهري فبراير ومارس من السنة الجارية، أكد البلاغ أن “التصريح عبر البوابة سيمتد حتى 20 مارس الجاري”، مضيفا أنه “بالنسبة لشهري أبريل وماي 2021 فإن التصريح سيبتدئ من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي”.

ولشرح كيفية استعمال هذه البوابة، يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المستفيدين شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma، وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكن، عند الاقتضاء، ربط الاتصال “بألو الضمان” على الأرقام 0802033333/0802007200.