تحديات الطفل عبد السلام

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‫تعليقات الزوار

2
  • bouazza
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:52

    c’est normal c’est comme ça le Maroc parce que les amazigh elles sont dans la merde à cause les voleurs est l’état Ila ljahime man kan sabab

    1
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  • النفاق
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 13:00

    هاد الولد حتى دار البوز عاد شي جمعيات جاو بالإعانات، علاش مايديروش هاد الإعانات بعيدا عن الأضواء و بشكل دائم ( من فصل شتاء للفصل القادم) ولا خاص ضروري كاميرات باش تبانو راه كاديرو الخير، راه هادوك لي كاتصوروهم براسهم كايحسو بالإحتقار حيت كايحسو بلي إلى ماكانتش كاميرات ماغايكون والو. و تحية للجمعيات لي كاتخدم في الخفاء، أجركم عند الله و راكم معروفين عند أهل السماء بلا كاميرات بلا حتى حاجة و شكرا.

    10
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