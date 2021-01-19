تحديات الطفل عبد السلام

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تعليقات الزوار2
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c’est normal c’est comme ça le Maroc parce que les amazigh elles sont dans la merde à cause les voleurs est l’état Ila ljahime man kan sabab
هاد الولد حتى دار البوز عاد شي جمعيات جاو بالإعانات، علاش مايديروش هاد الإعانات بعيدا عن الأضواء و بشكل دائم ( من فصل شتاء للفصل القادم) ولا خاص ضروري كاميرات باش تبانو راه كاديرو الخير، راه هادوك لي كاتصوروهم براسهم كايحسو بالإحتقار حيت كايحسو بلي إلى ماكانتش كاميرات ماغايكون والو. و تحية للجمعيات لي كاتخدم في الخفاء، أجركم عند الله و راكم معروفين عند أهل السماء بلا كاميرات بلا حتى حاجة و شكرا.