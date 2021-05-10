العثماني: الحكومة تحصي فقراء المملكة .. والحماية الاجتماعية خير خاتمة

اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إطلاق الملك محمد السادس لورش تعميم الحماية الاجتماعية “تشريفا وتكليفا” لحكومته، موردا أن “إنجاح هذه المهمة الجليلة سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز”.
وضمن الجلسة الشهرية لمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين، والمخصصة لموضوع “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، سجل العثماني أنه مع “كل هذا التراكم الإيجابي في المجال الاجتماعي خلال هذه الولاية الحكومية، فإن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي دشنه الملك، يُعْتبَر دفعة قوية لعمل الحكومة في هذا المجال، وهي منخرطة فيه بكل قوة وجدية”، مضيفا: “نحن واعون بثقل المسؤولية، وعازمون على إنجاح هذا الورش وتوفير شروط حسن تنزيل مراحله المقبلة”.
وأورد العثماني أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بالمجال الاجتماعي، وسطرت في برنامجها الحكومي عددا من الإصلاحات والإجراءات التي تدخل في مجال تطوير وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، مبرزا أن من ضمن التزاماتها، إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، الذي يهدف إلى التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018، بدءا بالفئات المنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة بالفئات الأخرى.
وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن “الهدف هو وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك لضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية”، مشيرا إلى “ضرورة تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة”.
وللوفاء بهذه الالتزامات وضمان التنزيل الأمثل لها، أكد العثماني أن “الحكومة بدأت بتشخيص وضعية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بمكونيها: التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وهو ما أظهر وجود جملة من النقائص على مستوى تعدد البرامج الاجتماعية وتداخلها وتنوع الفاعلين والمتدخلين فيها، وقصورا في آليات الاستهداف، فضلا عن تعدد آليات التمويل وإشكالية استدامته، مع ما يستتبع ذلك من محدودية نجاعة هذه البرامج وأثرها على المواطن”.
صوت في رأسي يقول إن كل شيء سوف يتحسن مع مرور الوقت….
وصوت آخر يقول ههههههه.!!!
الله يخلف على الملك..والله لو بقينا عليكم لما رأى هذا المشروع النور لانكم برلمانيين ووزراء لم تفكروا إلا في مصالحكم.
زعيمكم بنكيران البكاي صاحب شعار غرغري أو لا تغرغري أخذ سبعة ملايين والبرلمانيون وزعوا التقاعد بينهم والوزراء ينتظرون تعويضات نهاية الخدمة زائد ما حققوه لانفسهم من مصالح.
كتحصيو فقراء المغرب باش تفرقو عليهم داكشي لي سرقتو و لا باش تزيدو تسرقوهم؟؟؟ليكن في علمكم أن جل المغاربة فقراء بسبب سرقتكم لثروات البلاد عند الله الملتقى
السيد رئيس الحكومة، أنت مخطئ إن كنت تعتبر أن ولايتكم كانت اجتماعية بامتياز. أو تقنع نفسك بذلك ليغمض لك الجفن وترتاح في نومك.
حكومة كادبة نحن الفقراء لنا الله
العثماني نسي تعويض الصاد ب الواو !
هذا هو واقع الحكومة حاليا مع الفقراء
الحكومة تفكر في الحماية الاجتماعية في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب الى عمل من اجل حياة افضل انتم لا اعرف كيف تفكرون او من اين تفكرون
حكومتكم هي السبب وهي التي ساهمت في افقار الشعب بقرارتكم العشوائية لكن لنا الله
ههههه هذا ليس مشروعكم لتحسبوه خير خاتمة وأنتم إلى مزبلة التاريخ ونحن وغيرنا ندعوا عليكم ليل نهار ياوجوه النحس خيبتم أملنا بعدما ثقلنا فيكم يا (مسلمين) ووالله ترشحتم في دائرتي مع الشيطان لاخترت التصويت على الشيطان بدلكم
المرجو إحصاء الفقراء بطريقة صحيحة البدء لمتقاعدي أدنى أجر مع العلم مسجلين بالبنوك بطريقة سهلة جدا ومنظمة.
لولا صاحب الجلالة حفظه الله لم ولن تفكروا في مشروع عظبم كهادا
انه مشروع ملكي أنتم مشاريعكم معروفة الزيادة في الضرائب الزيادة في الأسعار الحجر اي الحبس الدائم بدون مبرر
موعدنا الانتخابات ان شاءالله.
إلى مزبلة التاريخ انت وحزبك الظلامي .. سرقات ونهب لثروات البلاد وتفقير للشعب المغربي الأبيِّ تحت مظلة الدين .. مهما حاولتم فلن تنولوا الانتخابات القادمة بإذن الله ..
نحو مغرب حرة كريمة سيقول المغاربة كلمتهم الفصل في الانتخابات القادمة شئت أم ابيت يا عثماني .. كان الله معك يا مغرب الحب والسلام ♥️
خير خاتمة هي أن تستغفر الله على ما فعلتم وفعل حزبكم بالوطن وبالمواطنين.
أما كلما هو اجتماعي وتكافلي و و و
فهذا كله حق من حقوق الشعب كان على الدولة أن تخرجه لأرض الواقع منذ سنين خلت.
فاتقوا الله وارحلوا قبل أن يصيبكم ما أصاب الذين من قبلكم .
ههههه كيف ستحصي الحكومة فقراء البلد ؟؟؟ عليها ان تحصي الاغنياء لان عددهم قليل و90 في المئة الباقية هم الفقراء
لسنا بحاجة إليك لتحصينا، فأنت تفتقر إلى الكفاءة وإلى الجدية، كما تفتقر إلى الكاريزما وإلى الشخصية المؤهلة للمسؤولية، لذلك فأنت بالنسبة لعموم المغاربة وجودك أسوأ من عدمه
حكومة فاشلة كل أوراش وصفقات التي تمرروها يشوبها إختلال و فساد ونهب أموال بدون محاسبة.
نحن الشعب ندافع على المغرب ونفتخر به في وجه أعداء وجيران سوء .أما حكومة ومن معها فنكرهكم الى يوم دين
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بقاو غير تحصيو وتحسبو والقرون تدوز ونتوما كتعلفو الملايير ديال الشعب الفقير. هاد الحكايات سمعناها في القرن الماضي وما شفنا والو والمهم دوزو واحد القرن ونتوما كتحسبو
حتى الحماية الاجتماعية بغيتو تنسبوها لانفسكم على حساب الملك ههههه راه شعب كامل عايق بكم، و شنو كاع وجدتو ليها فين هما هاد الاطباء عليها جايين بهم من الجارج، ما قدرتوش توفرو حتى لاطباء من داخل المغرب و جايين بسيادكم من الخارج عليها سماوكم حكومة شفاوي ما فيدكمش و شعب عايق بكم و ما غديش يكون عزوف عن التصويت ضد فيكم ديروها بالكم و كنتمتى من داخلية تفرض التصويت على المواطن و لو غي هاد سنة ضد بيجيديين اعداء الله و اعداء الشعب
التغطية الإجتماعية غير كلام على ورق راحنا مغاربة وعارفين بعضنا البعض …
سير السبطارات وشوف وسول … واش ا عباد الله سيد مريض كيعطوه رانديفو عام أو 6 شهر ….
واش داك راميد داروه ناس باش يداواو بيه ولا غير من أجل تجديد كل مرة كي قول لك بدلوه انتهت مدة صلاحية مالو ولا حك تاع طون …
تغطية صحية لي فها زبونية ورشوة عمرها اكون عندها شي نفع …
قوانين سويد ومعيشة ديال صومال
غير خدمونا وساعدون نعملو مشاريع ومقاولات وخفو علينا من ضرائب والمساطر الإدارية . وبلاش من هاد تغطية وقفة رمضان
يجب أن نعترف بأن المشروع الملكي للحماية الإجتماعية مشروع عملاق سيمكن ملايين المغاربة من العيش الكريم في جميع الظروف. لكن لضمان نجاح هذا المشروع، يجب على الجميع الإنخراط فيه بحماس و صدق حتى لا يعرف مصير الراميد الذي عرف خروقات مكنت أشخاصا ذوي دخل مهم من الإستفادة منه و حرمت فقراء من هذه الإستفادة. الإشكالية التي على السلطات حلها، هي التعريف بمن هو الفقير و ما هي المعايير التي سيعتمد عليها لتحديد وضعية الهشاشة و الفقر.
شحال لقيتو من فقير ؟ 40 مليون ،،،،؟،
انتم يا حزب الندالة لا علاقة لكم بالاوراش الملكية.مند ان تولتم مقاليد المسؤولية في هدا البلد و انتم تعملون على احصاء فقراء هدا البلد و لكنكم لا تستطيعون حصر اعدادهم..هل تعرقون لمادا؟؟ لانكم حولتم الجميع الى فقراء الا القلة القليلة التي تنهش من ثروات و خيرات هدا البلد و انتم في مقدمتهم..
شحال حنينة هدا الحكومة على الفقراء هده اكثر من شهر ين وارتفاع ثمن الزيت لا يتوقف 5 لترات من 51 درهم الى 70 درهم
الزيادة حسي مسي لحد الان معرفاش علاش
توفير عيش كريم و مستقر هدا ما يتمناه كل فقير
هل هناك أغنية جديدة لتعزفوا على ألحانها… هذا الصندوق سيستفيد أكثر مما سيعطي لأن المواطن كان يستفيد بالراميد فأصبح واجبا عليه المساهمة في هذا الصندوق سواء استفاد أم لا … وهذا ما سيدفع المواطن بشكل غير مباشر إلى خدمات القطاع الخاص في الصحة لتفادي الخدمات الرديئة التي تفتعل بشكل غير مباشر حتى ينفر المواطن ويفر منها إلى المصحات… ما سيجعل القطاع العام يتقلص تدريجيا لفائدة القطاع الخاص كما المشاكل ونفس الأمر بالنسبة لقطاع التعليم … فبدل أن تقوم الدولة بذلك بشكل مباشر عمدت إلى اعتماد خطة طويلة الأمد .
اليوم عاد بانو ليكم الفقراء؟ من بعد ولايتين؟ اشم رائحة الانتخابات.. المغاربة فاقو.
سيدي الوزير من الاحسن احصاء الاغنياء لانها عملية سهلة و الباقي هم الفقراء
دولة كالمغرب عندها كل شيئ يجب أن تكون متطورة لكن الإنسان المغربي، لا أعمم، ولكن نسبة كبيرة أنانية حقودة حسودة ولا تريد أن ترى الآخر لاباس عليه، موجودة في الناس، مندسة بين الموظفين والمسؤولين وفي كل مكان وهي فئة هدامة في المجتمع وجب الإنتباه إليها! الله يسهل على الجميع!!
نطالب نحن مربيات التعليم المنتمين لجمعية النهوض بالتعليم الاولي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية بطنجة أن يفتح تحقيق هذه الجمعية التي حرمتنا من الأجرة للسنة الثانية على التوالي ومن الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية للسنة الثانية على التوالي .من المسؤول عن هذا الظلم
هناك تأخر في اخد مثل هذه القرارت، والتي هي اساسية في التنمية البشرية الحقة. عندما يكون الأمر متعلق بمعاشاة المنتخبون، تهرع الحكومة إلى تسريع الإجراءات، اما اذا كان الأمر يتعلق بشريحة المواطنين العاديين النقيين، فالحكومة تترك الأمر والنقاشات حتى آخر لحظة، اي حتى قبر الانتخابات، وذلك ليكون الموضوع مستثمر للانتخابات. موضوع يأسف لعدم الجدية في اتخاذ القرارات فيه مند زمان، ومن طرف جميع الحكومات السابقة. للعلم، وليعرف جميع المغاربة انه الى حد الآن، الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان غير معترف بهم من طرف الصندوق الوطني للظمان الاجتماعي، رغم أنهم مرغمون في تسجيل شغيلتهم في الصندوق… منطق غريب والله…
هههههههههههههه خير خاتمة!!!!خير خاتمة لعشر سنوات من السياسة اللاشعبية التي انتهجها حزب البيجيدي؛غلاء في كل شيء،فواتير الماء والكهرباء،المواد الغذائية،المحروقات،إضرابات متواصلة في كل القطاعات….أعتقد أن خير الخاتمة يعنيكم أنتم،تقاعد مريح وحساب بنكي سمين،وامتيازات وتعويضات……..خاتمة خير،أشمن خير أودي؟تحصون الفقراء،بأي طريقة؟كما وقع في برنامج راميد،الذي استفاد منه أصحاب الأراضي والحرارات وآلات الحصاد،وحرم منه الكادحون بسبب تجاوزات بعض أعوان السلطة الذين أقصوا ظلما العديد من الأسر الفقيرة من الاستفادة…حصيلة حكومة البيحيدي ضعيفة جدا،ونامل أن يتغير المشهد السياسي خلال الانتخابات المقبلة؛أما إن استمر البيجيدي في ولاية ثالثة،فلنقرأ السلام على آخر أمل في التغيير.البيجيدي يخدم نفسه لا غير.ونقول للسيد العثماني إن برنامج المساعدة الاجتماعية الذي اعتبرته خاتمة خير لحزبك أو حكومتك،المغاربة جميعا يعرفون أن صاحب الجلالة نصره الله هو الذي أمر به وليس أنتم.
الحماية الاجتماعية انت اللي درتيها. الله يجعل البركة في جلالة الملك الذي قرر وأمر انت ما عليك الا التنفيذ.