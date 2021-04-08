العثماني: المغرب لا يستنسخ القرارات .. والضرورة تفرض "الحظر الليلي"

قال رئيس الحكومة سعد الدين إنه لا يمكن توقع المستقبل الوبائي في ظل ازدياد نسبة ملء أسرة الإنعاش، مشيرا إلى أن قرار لجنة القيادة والحكومة القاضي بمواصلة الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان وحظر التنقل من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة، رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف العثماني في مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا إلى الثقة في الخبراء والمسؤولين، معربا عن أسفه في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة التي ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.

وأوضح رئيس الحكومة أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية، من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات مازالت تتلقى إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.

وعاد العثماني إلى ما عاشته المملكة لأزيد من سنة من المقاومة الجماعية لجائحة “كوفيد-19” تحت قيادة الملك محمد السادس، موضحا أن ذلك “مكن بلادنا خلال هذه المدة من تجنب الأسوأ وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة هذه الجائحة، مشهود لها وطنيا وإقليميا ودوليا”.

وأشار رئيس الحكومة إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السامية وساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة؛ إذ كانت المملكة سبّاقة لدعم عدد من الفئات الهشة، خصوصا تلك التي تضررت جراء الحجر الصحي.

العثماني تطرق كذلك للدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها الملك وقامت الحكومة ببلورتها وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات.

وأوضح أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها.

وأشار رئيس الحكومة إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، موردا أنه “لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية، لوصل عدد الوفيات عشرات الآلاف، بشهادة الخبراء”.

وأضاف في هذا الصدد أن “الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها الملك منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، استطاعت بلادنا أن توفر حدا معقولا من اللقاحات، وكانت من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، معلنا عن مواكبته لجزء منه مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي وإليهم يتوجب الرجوع.

وأكد رئيس الحكومة أن “قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفة”، مشددا على “ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة، سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى”.