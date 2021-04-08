العثماني: المغرب لا يستنسخ القرارات .. والضرورة تفرض "الحظر الليلي"

قال رئيس الحكومة سعد الدين إنه لا يمكن توقع المستقبل الوبائي في ظل ازدياد نسبة ملء أسرة الإنعاش، مشيرا إلى أن قرار لجنة القيادة والحكومة القاضي بمواصلة الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان وحظر التنقل من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة، رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في هذا الشهر الفضيل.
وأضاف العثماني في مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا إلى الثقة في الخبراء والمسؤولين، معربا عن أسفه في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة التي ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.
وأوضح رئيس الحكومة أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية، من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات مازالت تتلقى إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.
وعاد العثماني إلى ما عاشته المملكة لأزيد من سنة من المقاومة الجماعية لجائحة “كوفيد-19” تحت قيادة الملك محمد السادس، موضحا أن ذلك “مكن بلادنا خلال هذه المدة من تجنب الأسوأ وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة هذه الجائحة، مشهود لها وطنيا وإقليميا ودوليا”.
وأشار رئيس الحكومة إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السامية وساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة؛ إذ كانت المملكة سبّاقة لدعم عدد من الفئات الهشة، خصوصا تلك التي تضررت جراء الحجر الصحي.
العثماني تطرق كذلك للدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها الملك وقامت الحكومة ببلورتها وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات.
وأوضح أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها.
وأشار رئيس الحكومة إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، موردا أنه “لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية، لوصل عدد الوفيات عشرات الآلاف، بشهادة الخبراء”.
وأضاف في هذا الصدد أن “الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها الملك منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، استطاعت بلادنا أن توفر حدا معقولا من اللقاحات، وكانت من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، معلنا عن مواكبته لجزء منه مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي وإليهم يتوجب الرجوع.
وأكد رئيس الحكومة أن “قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفة”، مشددا على “ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة، سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى”.
السلام عليكم
دخلنا عليكم بالله واش هدا الكلام ديال رئيس الحكومة؟ كاليك ما عارف والو آش نكولو حنا.
إلى متى ستغلقون على عباد الله؟
الأكيد أن الرابح من هدا الحجر عيادتك بالرباط.
لا أغبطك سيدي على منصبك. المسؤولية على هذا المستوى في غاية الصعوبة و الخطورة. أعانك الله و أعان امثالك.
سبحان الله ، فاش كنسمع رءيس الحكومة كيهضر، قلبي كيطلع
الله إجعلنا نصدقوكم. فقدنا التيقة في الحكومة
انت لا تملك القدرة على صنع القرارات، رئيس حكومة فاشل يعتمد على النسخ بإمتياز
كلام صريح
لماذا دائما يحاول البعض إلصاقنا بفرنسا وغيرها من الدول الغربيه
ماهو الا التقليل من شأننا كمغاربه و دوله وكملك
إنهم يهينون الدوله ويقللون من شأنها فلماذا كل هذا
لا تستهينو بأنفسكم وحتى بدولتكم
الله الوطن الملك
الصحراء المغربيه
السلام عليكم
إلى متى ستغلقون على الناس؟
في الأول أسبوعين أصبحث شهر فصارت أشهر ثم الآن سنوات.
العفو . المرجو مغادرة البلاد فالحافلة بلا فرامل.
الحكومة كانت و لا تزال و ستبقى تستنسخ القرارات هذه هي حكومة العثماني
مني الحكومة تدير قرار موضوعي غادي نتفهموه اما القرارات العشوائية فهي بحال البناء العشوائي لا منطق لها ولا جمالية ولا إقناع والعثماني اخر من يعلم
هل ترى شعب المغربي كقطيع من الخرفان بدون عقل بدون منطق
المنطق يقول مادام تم فرض الحجر الصحي فيجب فرضه 24 ساعة على مدار أسبوع مثل ما تفعل دول كبرى كفرنسا كمثال
اما ان تترك حرية تحرك لناس وتجمهر في أسواق في دروة الزحام وتقارب وتمنعها بعد 8 مساء حيث من المفترض انه أقل ازدحاما
اذا كنتم لاتستنسخون القرارات لماذا راتبكم ضخم ولا تحملون هم بينما المواطين ليس لديهم قوت يوم واحد فاغلبية الاُسر ستنهار بسبب عدم وجود مدخول يومي يسدون به رمقهم كيغكف لكم انت تشعُرو بالمواطن وانتم ليست لديكم ادنى فكرة عن مايشعره حكومة فاشلة بكل المقاييس
المغرب دائما يتبع قرارات فرنسا هل كورونا تنتشر في الليل فقط بعكس النهار الاسواق مزدحمة الحافلات ممتلئة عن اخرها الحمامات وووووو. اتقوا الله في المواطنين و اتقوا الله في دينكم .
علاش زعما كرونا كتخرج غي فالليل وشنوا هيا الضرورة لي كيهضر عليها هاد المأمور زعما كرونا مكيناش بنهار ولا كيفاش بالعكس الليل كتقل فيه حركة الناس ومافيهش زدحام عكس متيوقع بالنهار لي بغينا نعرفوه هوا علاش السدان بالليل
طفرتيه زعما الا سديتي مع 8 ليل غتنقص كورونا بلعكس الاكنا غنخرجو ساعتين بنهار دابا غنوليو نخرجو 8 سوايع وكثر…
ضبط الأسواق خلال الفترة النهارية، اعتماد التعليم عن بعد خيارات لا بد منها للخروج سالمين من الشهر الفضيل
حقا الحكومة لا تستنسخ القرارات هي فقط تطبق ما يملى عليها من البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة الصحة…
صمته احن واخف وطأة من نطقه
سبق وقلنا ( لمعلم ف لغة الخشب )
المغاربا بغاوا يعرفوا غي حاجة وحدا :
واش كورونا تخرج حتى للتمنية ؟ والتراويح فيها كورونا والطوبيس والقهوة والسوق ما فيهومش ؟
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وهل الضرورة تميز بين الليل والنهار وتميز بين الاسواق و المساجد وتفرض الحجر الصحي كدالك على الملقحين ضد كرونا نريد أجوبة مقنعة
معرفتش علاش الإجراءات الاحترازية تطبقها غير على المساجد واش هده حرب على الإسلام راه كنشوف الحافلات والمقاهي عامرين بالناس بلا تباعد والاسواق و مرجان والإدارات والمؤسسات وزيد وزيد متيطبقوش الإجراءات علاش غير مساجد حكومة المنافقون إذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا إلى شياطنهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزءون