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تعليقات الزوار1
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المغاربة لا يعيشون الفقر هذا كذب و تضليل و الدليل هو انك لا تجد ان تركز سيارتك و لو حتى في الاحياء الشعبية و دور الصفيح ،الطرقات أصبحت مكتضة بالسيارات و اما المتاجر الكبرى تجد فيها طوابير من الصفوف الخبر مرمي في الشوارع ، لا تكذبوا و تضللوا الناس و انا اكتب هذه السطور و هي شهادة من قلبي و انا من المنحدرين من البادية لا انتمي لأي جهة