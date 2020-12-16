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‫تعليقات الزوار

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  • المهم
    16 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    المغاربة لا يعيشون الفقر هذا كذب و تضليل و الدليل هو انك لا تجد ان تركز سيارتك و لو حتى في الاحياء الشعبية و دور الصفيح ،الطرقات أصبحت مكتضة بالسيارات و اما المتاجر الكبرى تجد فيها طوابير من الصفوف الخبر مرمي في الشوارع ، لا تكذبوا و تضللوا الناس و انا اكتب هذه السطور و هي شهادة من قلبي و انا من المنحدرين من البادية لا انتمي لأي جهة

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