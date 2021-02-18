فجأة تتلاوح أغصان الشجيرات المصطفة على جنبات الوادي لتحطم الصمت المهول الذي يسود المكان. إنه صباح يوم من أيام الشتاء. برودة قارسة وظلام يحجب الرؤية رغم وجود أعمدة الإنارة في كل مكان.

ويستمر تمايل هذه الشجيرات التي استطاعت بفعل نوعيتها الحفاظ على أغصانها خلافا لما حالت إليه وضعية باقي الأشجار. حيث ودعت كل أوراقها وأضحت شجرة فارغة إلا من أعمدتها العارية. هذه الحركة التي يواكبها صوت خافت يوحي بأن شيئا ما يريد اختراق الحلكة وتكسير الهدوء المهيمن على المكان. وما هي إلا لحظة قصيرة حتى يتحول المكان إلى تجمع طارئ تقصده أسراب البط والإوز وباقي أنواع الطيور المائية من كل جهة وصوب. تتعالى فيه أصواتها المدوية التي تعبر عن غبطتها الكبيرة وكأنها على موعد متفق عليه مسبقا.

إنها الفرحة المعهودة التي تستقبل بها إحدى السيدات المعروفة بأكياسها البلاستيكية المحمولة على دراجتها الهوائية وبمعيتها كلبها المرافق الأمين.

ترى بماذا حملت هذه الأكياس؟

إنها أكياس مملوءة ببقايا الأطعمة والبذور الجافة. تقوم السيدة المذكورة بجمعها عن طريق الجيران وبعض المحلات التجارية التي تتبرع ببعض منها. ثم تقوم هي بتوزيعها كل صباح على الطيور المائية القابعة جنبات الوديان. لقد تحولت مياه الأنهار والوديان في هذه الأسابيع الأخيرة بفعل قساوة البرد إلى ممرات للتزحلق الطبيعي والتنزه للصغار والكبار فوق مياهها المتجمدة. منظر خلاب، افتقدناه السنين الأخيرة.

أما بالنسبة للطيور المائية فالأمر مختلف. حيث يصعب عليها البحث عن قوتها. هذه العملية التطوعية التي تقوم بها هذه السيدة في الصباح الباكر من كل يوم لتطعم بها هذه الطيورالبريئة تستغرق بضعة ساعات طيلة فصل الخريف والشتاء. تطوف بدراجتها حول الوديان التي تخترق قلب المدينة ثم تتوقف كل مرة في مكان خاص. وهناك تبدأ عملية التطعيم وسط حشد كبير من الطيور التي تهب على المكان من كل صوب وبسرعة فائقة.

هذا نموذج واحد من النماذج العديدة والمتنوعة التي نشاهدها ونلمسها في هذا البلد. لأن العمل التطوعي هو ركن أساسي من أركان الثقافة الهولاندية. هذه الشيمة التي يتميز بها هذا المجتمع يقوم بها على حد سواء العاملون والعاطلون على العمل في مجالات مختلفة.

حسب الإحصائيات الأخيرة التي تقوم بها مؤسسة CBS الهولندية، وهو الجهاز المركزي للإحصاء في هذا البلد، فإن حوالي نصف سكان هولندا الذين يفوق سنهم 15 سنة، يقومون على الأقل مرة واحدة في السنة بعمل تطوعي.

فالأندية الرياضية العديدة وبكل شرائحها التي توفر المجال للصغار والكبار لممارسة هوايتهم المفضلة تعتمد جميعها على مجهود المتطوعين في إعداد الملاعب، تجهيزها وصيانتها بانتظام، القيام بكل الأعمال الإدارية والتواصل المستمر مع باقي الأندية، الآباء والتنقل… إلخ.

الشيء نفسه بالنسبة للمدارس بصفة عامة والابتدائية بصفة خاصة. لا يمكنها الاستغناء هي الأخرى عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها المتطوعون. أغلبهم آباء وأولياء التلاميذ، ومنهم أيضا أفراد لا أطفال لهم ولكنهم يريدون مساعدة المدارس في بعض الأعمال. مثل تسيير المكتبة المدرسية، دروس الدعم والتقوية في بعض المواد، مرافقة التلاميذ في رحلاتهم وأنشطتهم خارج المؤسسة، إصلاح الحواسب و… إلخ.

أثلج صدري عندما جالست إحدى الجارات وهي امرأة مسنة تتبادل معي أطراف الحديث وتحكي عن أبنائها الثلاثة بكل اعتزاز وفخر. تبين في ما بعد أنها أنجبت طفلين وتطوعت صحبة زوجها لتربية الطفل الثالث الذي كان في أمس الحاجة للمساعدة. لم تتردد ولو لحظة في الاتصال بالجريدة، بعدما قرأت مقالا مفاده أن صبيا عثر عليه في إحدى الأزقة ولم يظهر للأم أثر. الصبي المذكور أصبح الآن رجلا.

إحدى الأمهات التي تجاور أسرة “ألبير” وهو طفل من أصل إفريقي قدم أخيرا إلى هولندا. لم تتردد ولو لحظة في التطوع لمساعدة الأسرة. وجعلت من “ألبير” طفلها الثاني. يرافق الأسرة أثناء تنقلاتها وزيارتها في نهاية الأسبوع أو العطل المدرسية إلى المتاحف، إلى حديقة الحيوانات، إلى المنتزهات… إلخ.

أكثر من هذا أخذت على عاتقها مساعدة الأسرة في المراسلات الإدارية وتمكينها من ولوج باب المساعدات الاجتماعية.

يستحيل ذكر كل الأعمال التطوعية التي تنجز وغالبا في صمت. مثل الزيارات التي يقوم بها بعض الأفراد باستمرار للمرضى والمسجونين الذين لا عائلة لهم. والمساعدات العملية التي تقدم لمؤسسات رعاية الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بصفة عامة. وكذلك العديد من التبرعات المادية التي يتم جمعها في الأزمات والنكبات الطبيعية.

إن هذه الشيمة الأخلاقية الكبيرة التي يتميز بها هذا الشعب والتي أضحت جزءا من ثقافته، هي الشيمة التي يجب أن تعمم على كل الشعوب ودون استثناء. لأنها خاصية تتجلى فيها كل معاني الإنسانية الحقيقية.

فالعمل التطوعي يساعد على اكتساب الثقة، ويزيد من مفهوم التعاون والمشاركة في المجتمع بشكل جيد. أضف إلى ذلك أن جميع المجتمعات في حاجة ماسة إلى هذه الصفات من أجل زيادة التواصل الاجتماعي وسلامة التعامل فيه.