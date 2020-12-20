الغموض يلف الوضع الصحي للاعب المغربي عليوي

أعرب الفرنسي ستيفان مولين، مدرب أنجي الفرنسي لكرة القدم، عن قلقه بشأن الحالة الصحية للدولي المغربي رشيد عليوي، قبل الرحيل صوب ملعب “لا البوجوار” لمواجهة نادي نانت، ضمن الأسبوع الـ16 بالدوري المحلي.

ويشعر ستيفان مولين بالقلق بعد حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية عن الحالة الصحية لمهاجم الأسود، قائلا: “إنه مريض بشدة مرة أخرى. أتوقف عند هذا الحد؛ لأن السرية الطبية تمنعني من قول المزيد”.

ووفقًا لمعلومات من “Courrier de l’Ouest” الفرنسية، فقد نُقل المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا إلى المستشفى، وكان قد غاب بالفعل لفترة طويلة من يوليوز إلى شتنبر لأسباب لم يحددها النادي بعدما فضّل عدم التطرق للموضوع حفاظا على خصوصيات اللاعب.

ويحتل أنجي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة حصل عليها من 7 انتصارات وتعادلين وست هزائم، بعد خوضه لـ15 جولة.