"مطران الرباط" يزور مقر المكتبة الوطنية

استقبل محمد الفران، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، مطران الرباط، بمبنى المكتبة الوطنية في الرباط.

ووفق منشور للمكتبة الوطنية، فإن زيارة كبير أساقفة الرباط “تندرج ضمن التوجهات الجديدة لهذه الأخيرة، التي تروم الانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والدينية ببلادنا”، كما تأتي “تكريسا لقيم التسامح والحوار بين الثقافات والأديان”.

وأضاف المنشور أن الطرفين “تبادلا الحديث عن المغرب، أرض اللقاء بين الثقافات، منذ القديم الى الآن. ونوها بأهمية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وبدورها في تعزيز وتطوير وتعميق الحوار الإسلامي-المسيحي”.