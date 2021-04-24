الفروع الإفريقية ترفع أداء "اتصالات المغرب"

قدمت “اتصالات المغرب”، الجمعة 23 أبريل الجاري، النتائج الموحدة للربع الأول من سنة 2021.

وقال عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ”اتصالات المغرب”: “في ظل امتداد تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، أنهت مجموعة “اتصالات المغرب” الربع الأول للسنة بنتائج تشغيلية أبانت عن دينامية ملحوظة”.

وأضاف أحيزون: “تم تسجيل هذه الدينامية بشكل خاص في الفروع الإفريقية، وهو ما أبان عن نجاعة إستراتيجية “اتصالات المغرب” المرتكزة على التنويع والتي أثبتت من جديد فعاليتها من حيث صمود المجموعة في إطار السياق الحالي”.

وتابع رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ”اتصالات المغرب”: “تواصل المجموعة تنفيذ مخططها للحد من التكاليف من أجل المحافظة على ربحيتها، كما خصصت استثماراتها لتقوية الشبكات والبنيات التحتية وتحسين جودة الخدمة”، مشددا على أن “الوضع الراهن، الذي لا يزال غير واضح من حيث حجم ومدى تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد، يفرض على المجموعة توخي اليقظة والتعبئة الشاملة لتجاوزه”.

وبلغ عدد زبناء المجموعة 73 مليونا في نهاية مارس 2021، بزيادة بنسبة 6.8 في المائة؛ وذلك بفضل الارتفاع المهم لعدد زبناء الفروع بنسبة 11.2 في المائة. وحققت “اتصالات المغرب”، إلى غاية نهاية مارس 2021، رقم معاملات موحدا بقيمة 8914 مليون درهم.

ولم يتم تعويض انخفاض أنشطة النقال بالمغرب إلا في جزء منه، بفضل الدينامية الجيدة لنمو الصبيب العالي للثابت بالمغرب ولأنشطة الفروع “موف أفريكا”.

وبلغت نتيجة التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمجموعة “اتصالات المغرب”، خلال الربع الأول من سنة 2021، ما يناهز 4561 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 4.9 في المائة، نتيجة انخفاض رقم المعاملات.

ووصل معدل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى مستوى مرتفع بنسبة 51.2 في المائة، بفضل التدبير المحكم للتكاليف.