الفوضى داخل مستوصف تقود شابا إلى التحقيق

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بمنشآت ذات منفعة عامة وعرقلة سير العمل داخل مؤسسة عمومية.
ووفق المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أقدم الموقوف، البالغ من العمر 29 سنة، تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، على إحداث الفوضى بداخل مستوصف صحي بمدينة سطات، كما ألحق خسائر مادية ببعض تجهيزاته بواسطة السلاح الأبيض، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
من حقه أن يحتج على سوء الخدمة، كل من احتج على ممارسة تعسفية يكيلون لهم تهم الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأذيتهم لمهامهم وعرقلة سير المؤسسات العمومية إلخ، ماهذا الديكتاتورية؟
حتى المستوصفات الصحية لم تسلم من أصحاب القرقوبي لذالك على الدولة إحداث قانون جديد ضدهم يصل إلى عشرين سنة فما فوق حتى يردع كل من سولت له نفسه إحداث خوف ورعب للمرضى والأصحاء.
الاما كانش عندك الصبر في المستشفيات ديال هذ البلاد، حسن ما تمشيش عندهم .خاص اكون عندك صبر ديال سيدنا ايوب .
هذا مسكين اكيد مظلوم ،ولكن من ينصفه اذا تكلمت عن حقك في اي ادارة أو مؤسسة مصيرك الحبس لان الموظفين يتحدون فيما بعضهم ،اما المواطن لا يكثرت له احد
هاد المشكل ديال الدواعش المغاربة الدين يرعبون الشعب المغربي الحل الوحيد الذي سوف يرعبهم وهو قانون يقطع أيديهم هو وصانعين هاد السلاح الرهيب.
اينكم يا حكومة الزفت ؟ ما عمرني شفت برلماني او وزير العدل يتكلم على هادا الموضوع . واش بغيتو هادشي او ماذا؟
اقطعو أيديهم ومن يدافع عنهم لحل هادا المشكل راه ولينا نشكو في خيالنا يا مسؤولين .
علينا نتحققو مزيان من هاد القضية حيث كاين تلفيق التهم ، فبمجرد ما يحتج الواحد على شي حاجة ما عجباتوش فشي ادارة ولا مؤسسة الا وحاولو تلفيق التهم له ليورطوه ليصبح هو الجاني ، هاد شي موجود وخاصنا نكونو منو على بال ، ففي ادارة الامن مثلا لا تستطيع ان تحتج ولو لم يعجبك سلوك ما ، فالى تجرات وقلت اللهم ان هذا لمنكر ، فغادي يواجهوك بكل انواع القمع ، على هاد شي ما كيقدر حتى حد اهضر و كيدرو ما عجبهوم ، و ما كاين حتى شي جهة مسؤولة لي امكن تشكي لها ، و حتى الى شكيتي لمسؤول كبير يواجهك بدوره بسلطوية كبيرة كان الله للمواطن البسيط .
اذا كان المغرب قد دق مسمارا في راس النظام الجزائري وهذا تعبير مجازي فان الجزائر دقت وتدا في الصحراء الغربية وهذا تعبير حقيقي .