الفوضى داخل مستوصف تقود شابا إلى التحقيق

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بمنشآت ذات منفعة عامة وعرقلة سير العمل داخل مؤسسة عمومية.

ووفق المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أقدم الموقوف، البالغ من العمر 29 سنة، تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، على إحداث الفوضى بداخل مستوصف صحي بمدينة سطات، كما ألحق خسائر مادية ببعض تجهيزاته بواسطة السلاح الأبيض، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.