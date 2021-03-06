القاسم الانتخابي يلقي حجرة ثقيلة في "الماء الراكد" للمشهد السياسي بالمغرب

بتصويت فرق الأغلبية والمعارضة على التعديلات التي أُدخلت على مشاريع القوانين الانتخابية، وخاصة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض المصوّتين، أُسدل الستار على النقاش الذي واكب هذا الموضوع؛ غير أن اعتماد “القاسم الانتخابي” يرتقب أن يكون له تأثير على المشهد السياسي والحزبي، إذ سبقت التصويتَ عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب مساء الجمعة دعوات أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية، الذي وجد نفسه وحيدا في هذه المعركة، لرئيسَ الحكومة إلى إعادة طلب الثقة في حكومته من طرف البرلمان.
الموقف الذي وجد فيه حزب العدالة والتنمية نفسه بعد أن تخلّت عنه الأحزاب الأربعة الأخرى المشكّلة للأغلبية الحكومية دفعه إلى عقد اجتماع استثنائي لأمانته العامة، الخميس، خُصص لمدارسة المستجدات التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين الانتخابية، صدر عقبَه بلاغ أكّد فيه “حزب المصباح” أنه سيعمل على تقييم تصويت فرق الأغلبية “ضدّ إرادة الحكومة”.
ولم يقدّم الحزب أي تفاصيل حول رد فعله إزاء حلفائه في الحكومة بعد “تقييم” تصويتهم في مجلس النواب لفائدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوّتين، لكنه لمْ يُخف أنّ “هذا التصرف يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية”، بينما انبرتْ أصوات من داخل الحزب تطالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفعيل الفصل 3 من الدستور، وطلبِ منح ثقة البرلمان من جديد لحكومته بعد أن فكّ القاسم الانتخابي عروة الأغلبية.
هذا الطرحَ عبر عنه عدد من أعضاء “حزب المصباح” بقوة، إذ ذهب بعضهم إلى اعتبار أنّ تصويت فرق الأغلبية لصالح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يعني، عمليا، فقدان رئيس الحكومة أغلبيته في البرلمان، وأنّ حكومته لا يمكن أن تستمر في أداء مهامها في ظل هذا الوضع، ما يحتّم عليه تفعيل الفصل الثالث بعد المائة من الدستور، من أجل حسْم وضعية حكومته.
ويتيح الفصل 103 من الدستور لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمَّل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
وحسب مقتضيات الفصل المذكور فإنه لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص الذي يطلب رئيس الحكومة من البرلمان الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب؛ غير أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يلجأ إلى هذا الخيار الدستوري، رغم أن استمرار حكومته بعد “واقعة القاسم الانتخابي” لم يعد له معنى، كما ذهب إلى ذلك أعضاء من العدالة والتنمية.
استبعاد خيار طلب رئيس الحكومة من البرلمان تجديد الثقة في الحكومة فسّره بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، بكون الحياة السياسية والحزبية بالمغرب عادة ما تسير في اتجاه المحافظة على الوضع القائم، موضحا أن هذا التوجه يزكّيه أنّ أي طرف من الأطراف السياسية الموجودة في الساحة لم يبادر إلى استغلال الشرخ الذي أحدثه النقاش حول القاسم الانتخابي وسط الأغلبية الحكومية، لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالثقة في الحكومة.
وأوضح المرزوقي أن رغبة الأطراف الموجودة في الساحة السياسية في إبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه، وإبقاء عمل الحكومة مستمرا إلى حين النهاية الطبيعية لولايتها، يتجسّد أيضا في أن “خصوم” حزب العدالة والتنمية أنفسهم لم يستغلوا الشرخ الذي أحدثه القاسم الانتخابي لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، رغم أنه كان بإمكانهم كسب تأييد الأحزاب الغاضبة من الموقف المتشدد الذي أبداه الحزب المتزعم للتحالف الحكومي إزاء القاسم الانتخابي.
وعمليّا فقد كان إقدام رئيس الحكومة على طلب ثقة البرلمان، من خلال عرض مشاريع القوانين الانتخابية على مجلس النواب من أجل إعادة التصويت عليها، كما أعدتها الحكومة ودون التعديلات التي أدخلتها عليها فرَق الأغلبية، يعني احتمالا من اثنين: إما إسقاط “القاسم الانتخابي”، أو إسقاط الحكومة؛ وحاليا أصبحت الحكومة في وضع ضبابي، بعد اصطفاف أربعة أحزاب من مجموع الأحزاب الخمسة المشكلة لها ضد العدالة والتنمية.
ويرى بن يونس المرزوقي أن سعد الدين العثماني لم يلجأ إلى طلب تجديد ثقة البرلمان في الحكومة لأن هذه الخطوة تعني إقراره بتصدّع حكومته، من ناحية، ومن ناحية ثانية لأن النصوص التشريعية المثيرة للجدل السياسي الدائر حاليا ليست نصوصا عادية، بل نصوصا تنظيمية صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة الملك.
وجوابا عن سؤال حول التداعيات التي سيفرزها الشرخ الذي أحدثه الخلاف حول القاسم الانتخابي بين الحزب الأغلبي وباقي مكونات الأغلبية الحكومية، قال بن يونس المرزوقي إن هذا النقاش يُخفي في ثناياه نقاشا سياسيا أعمق، وهو التحضير لإعادة ترتيب المشهد السياسي المغربي بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعدما اتضح أن هناك انزياحا نحو القطبية الثنائية الحزبية.
وأوضح المتحدث أن المغرب “سار في اتجاه التعددية الحزبية بعد اعتماد الاقتراع باللائحة، ثم حدث تحول نحو القطبية الثنائية الحزبية المصنّعة المبنية على جدلية الدين والمال”، مضيفا أن التشبث بنمط الاقتراع المعتمد إلى غاية الانتخابات التشريعية لسنة 2016، أي القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، سيؤدي إلى تكريس هذه القطبية، وأن الغاية من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو التخفيف من هذه القطبية، والعودة إلى التعددية السياسية التي بدأت سنة 2002.
بعد غياب لمدة لمدة اربع سنوات اليوم ققة البرلمان تمتلئ على الاخر اش هاد الحس الوطني فيكم البيجيدي فين كنتو شحال هادي ولا القاسم الانتخابي
اوووو مبقاتش كورونا فالمغرب ولا كورونا والاحترازات عندنا غير حنا المواطنين وانتم لا
حزب البيجيدي من الأحزاب المنافقة لي مكتاسحة الكراسي البرلمانية
أزيد من 120 برلماني و برلمانية من حزب العدالة و التنمية داخل قبة البرلمان ، أين هو القانون ؟ أين هو التباعد الاجتماعي ؟ أين التدابير الاحترازية !!!!!!
المواطن البسيط اخلص غرامة مالية على الكمامة ورجال ونساء البيجيدي يكتسحون اليوم قبة البرلمان بدون اي شروط السلامة
حزب العدالة والتنمية لا سامحكم الله قبل ما طلعوا درتو للمواطنين الترݣااد فالتبن بكثرت الوعود الزائفة و صافي داباا قلبتو وجهكم لا أعمال لا أمجاد
غرامة 300 درهم غي على الدرويش اما حزب الباجدة ماعليهوم والو النفاق في ابهى حلة
واش هاذ الناس ماعليهوم قانون فينا هو احترام التدبير الاحترازية ولا القانون غير على ولاد الشعب
اووو هاد القاسم الانتخابي خرج الفئران البيجيدية من حجورها الى قبة البرلمان
باقي ما عيتوش هلكتونا او مزال زايدين فيه ديك300 درهم نخلصوها غير حنا او هذا الهماج لي جاي البرلمان او خارقين تدابير السلامة كيفاش بلانهم ؟؟
حزب العدالة والتنمية لا سامحكم الله قبل ما طلعوا درتو للمواطنين الترݣااد فالتبن بكثرت الوعود الزائفة و صافي داباا قلبتو وجهكم لا أعمال لا أمجاد
اكبر تجار دين على وجه الأرض ، كاتستاغلو العقول الضعيفة باستعمال القرآن و السنة باش تقضيو مصالحكوم الشخصية
البيجيدي اشوا هاد حب السلطة والمناصب والمانضة الغليظة لفيكم خلاتكم ليوم تلتازمو وتجيووو بلا خوف من كورونا
في وقت الذي تحرر فيه مخلفات في حق مواطن قام باحياء عرس او مناسبة حضر ليها 25 شخص ، أرى اليوم داخل البرلمان حضور 120 برلماني و برلمانية عن حزب العدالة و التنمية في خارق واضح للقانون و دون احترام التدابير الاحترازية و هنا نطرح سؤال على برلماني حزب البيجيدي فوق القانون ؟؟
الباجدة حالتهم هي حالتهم مادايرين حساب لتاواحد اهم حاجة مصلحتهم جاين لبرلمان مزاحمين بحال راهم فتيران او المواطن يخلص الغرامة
القاسم الانتخابي اربك الدئاب الملتحية و اخرجها من جحورها و جعلها تضرب عرض الحائط بالتدابير الاحتزارية مما يستوجب داخل قانوني و تحرير مخالفات في حقهم
اللحية و قلة الحيا ، ربيو المعقول و الشفافية فلداخل ديالكوم عاد ربيو اللحية
حزب البيجيدي لا يعترف بشيء اسمه الديموقراطية ولن يعترف به وكنقولكم من هاد المنبر انتم اكبر منافقين على وجه الكرة الارضية
كيف العادة حزب الباجدة غير سمعو ب القاسم الانتخابي خرجو عينهم …ساعتكم قربات الشعب عاق بيكم انشاء الله نتهناو منكم ف اقرب وقت
خاص المغاربة يقطعو مع تجار الدين و فالانتخابات المقبلة يقاطعوهووم و ميصوتوش عليهووم حيث فهاد جوج د الولايات ماشفنا معاهوم غي البؤس و يعطيو فرصة للأحزاب الوطنية اللي بااغاا تخدم البلاد حيث مابقااتش فتخرااج العنين و الهجووم و تقليل من كفاءة الناس
أخي المواطن اختي المواطنة اليوم ما وقع في البرلمان و الحضور القوي للبيجيدي ليس من مصلحة المواطن و انما حضورهم كان من أجل غرض شخصي و هو الوقوف ضد القاسم الانتخابي الذي لن يخدمهم في الانتخابات المقبلة و الذي سيعطي فرصة للاحزاب الصغيرة لتواجد في جميع المؤسسات الانتخابية
القاسم الانتخابي اخرج الذئاب الملتحية من جحورها بعد 5 سنوات كاملة من الغياب عن قبة البرلمان
الغنيمة بالنسبة للحزب البوجادي عبارة عن 300 درهم من كل واحد مالابسش كمامة
البيجيدي مكتهمهمش لا كورونا ولا سلامة المواطن لكيهمهم هو المنصب متضيعش والخلصة متمشيش
غير سمعتو بالقاسم الانتخابي او نتوما تسيفو قهرتونا ب الوعود الكادبة او الاستغلال سنين او انتما تنافقو ف الشعب بلا تاشي نتيجة الله ياخد فيكم الحق…او زايدينها بتخراج العينين
120 برلماني و برلمانية عن حزب البيجيدي اليوم داخل قبة البرلمان هه مابقى ليهوم غير اهزو شي تيفو فيه واك واك اعباد الله القاسم الانتخابي غادي احرق خبزتنا
حزب العفاريت و التماسيح باقي ماساليتووش و ماعيوتووش حنا بعداا عييناا منكووم.
120 برلماني و برلمانية اليوم داخل قبة البرلمان !!! أين هي التدابير الاحترازية ؟؟ هل قانون على المواطن البسيط !؟ هل برلمانيو حزب العدالة و التنمية فوق القانون
كورونا غير على الدرويش و حزب الباجدة عندهوم مناعة منها
هذا هو حال البيجيدي كيعرف انزل العقوبات هلى المواطن البسيط وزيد الاحترازات و وخص نحافظو على مسافة الامان ونلبسو الكمامة ولكن اليوم كنشوفو العكس فقبة البرلمان
صراحة هادشي ماشي غريب على تجار دين ديما مصلحتهم هي الاولى او شي الاخر من بعد ولا بلاش كاع الله يغبركم علينا
واش هذا ناس ماعليهوم قانون و احترام التدبير الاحترازية و لا غير المواطن البسيط هوا بوحدو ليخصو ما يفوت 20 فاي نشاط او اجتماع غادي اديرو
واش هاذ ناس ما عليهوم قانون ديال منع التجمعات أكثر من 20 واحد واش هاذ 120 برلماني و برلمانية من البيجيدي مغاديش احاسبهوم حتى واحد على هاذ الفوضى لي درو اليوم فالبرلمان
اصدار القوانين فقط على المواطن و صحاب اللحية معفيين كل الإعفاء من الغرامة
كون غير ديرو خير فراسكم او فينا او تغبرو علينا كمامركم ما نافعين بوالو من غير المصائب او الكوارث
بالله عليكم هل القاسم الانتخابي يرعبوكم الى هذه الدرجة و من هذا التعليق اقول لكم ايها البواجدة سوء بالقاسم الانتخابي او غيره لن يثق فيكم الشعب مرة الاخرى . انتهاء الكلام
تجار الدين شحال مقدكم تضحكووو على الشعب المغربي الحل الوحيد عندكم هو تعطونا التيساع انتم متصلحوش لتسير البلاد.
لاحول ولاقوة الا بالله ماهي حصيلة حزبكم ياعدالة وياتنمية ليس لكم حصيلة تذكر منذ ان تقلدتم التسيير في الحكومة لا شيء سوى ارتفاع ضغط الدم الذي اصبح اغلبية المواطنين يعانون منه يوميا اليوم إتضح امركم والمستوكم
من المستحيل المواطن اتيق فحزب بحال هادا ، بزاف د الهضرة و والو من الفعايل
شفت القانون فهذا البلاد كيتطبق غير على الشعب الباجدة مامحسوبينش علينا ولا كيفاش
هههه هاذ البواجدا ولاو كيشفو مساكن غير سمعو القاسم الانتخابي كلشي جاي كيجري حيث غادي اقطع ليهوم البزولة منا عايشين
الشعبوية والتجارة في الدين بالعواطف. اخطر شيء هو ان لاتفعل شيئاً لكي تغير الواقع وتبكي لأنك تريد السلطة الى الأبد، ذلك هو حزب العدالة سبب كل المصائب التي طالتنا
حزب العدالة والتنمية حزب بدون مصداقية ، حزب الوعود الزائفة ، جميع المشاكل تحلها على كاهل المواطن البسيط . مغاربة 2021ليسوا مغاربة 1921 و لا غير سمعتو القاسم الانتخابي غادي اقطع ليكوم البزولة منا كترضعو و نتوما تجيو كتجريو
صافي دابا بنتو على حقيقتكم كلشي غادي يجري لبرلمان حزب الباجدة
حزب البلابلا و الهضرة ف الخاوي ، حادگين غير فتغريم المواطن لي ماعندوش كمامة
القاسم الانتخابي لن يخدم مصالح حزب البيجيدي و في نفس الوقت هو في صالح المواطن اولا لأنه سيعطي فرصة للاحزاب السياسية الصغيرة لتواجد في المؤسسات المنتخبة و هذه الاحزاب السياسية الصغيرة تكون في الغالب من تأسيس شباب و غيورين على البلاد
عيني فييه و ما قديت علييه ورييونا كفاءات حزبكم نشوفوهووم وااش يعول علييهووم الواحد و يتكل عليهووم مغرب الغد مابقااتش فاللحية و فالخطاب الديني بقاات فالكفاءة و العمل
والله الا باز ليكم جاين معرمين في البرلمان يالله بان ليكم الحضور اش هاد الفوضة دايرين ،كتحكرو غير على الشعب
جاين البرلمان شي مزاحم مع شي او المواطن مسكين يخلص الغرامة على ابسط غلط وا بااااز ليكم
الباجدة حزب ميؤوس منه ، و ماكاينة تا شي حاجة لي غادي تخلي بنادم يعلق الأمل ديالو فيهوم لأجل مغرب افضل
القاسم الانتخابي دار البيجيدي تهجاج ههه حيث عرفين راسهم ماغادي اديرو به والو و حتا كاع الا ما كان القاسم الانتخابي والله مايديرو والو حيث الشعب عاق وفاق
ما بقينا عارفين واش هذا برلمان ولا تيران كورونا غير علينا حنا الشعب او هذا الباجدة لا ولا كيفاش ؟؟
عيينا من خطاب التسويف، البيجيدي لن يصلح شيئا لأنه ببساطة لا يملك الأليات ولا الإرادة لذلك. البحث عن البديل أصبح حتمبا بعد أن استنفد الإخوان فرصتهم دون جدزى.
اربي واش هاذ البيجيديون ما عليهوم قانون فيناهوما التدابير الاحترازية ولا مسكين غير المواطن علاش حاكرين
اجراء ممتاز على حسب فهمي المتواضع… الفائض من الأصوات الإيجابية في الناخبين إلى من ستأول..؟ من طبيعة الحال لنفس الحزب المنتخب علية في المجلس الجهوي… أتمنى من أحد الأخوان المعلقين أن يوضح أكثر
حزب الظلام و العدمية تناقض كبييير ياا عيني بين الخطاب و الممارسة و الغريب أن اي واحد من حزب العدالة والتنمية فأي لحظة ممكن يخرج فيك عينو و يدافع على تناقظه
نطالب من صاحب الجلالة ان يتداخل و يعطي اوامر بتحرير مخالفة خرق لتدابير الاحترازية لكل برلماني حزب العدالة و التنمية لأن ما قاموا به اليوم في قبة البرلمان و حضور 120 برلماني و برلمانية فهو خراق واضح للقانون
حكومة البيجيدي من اسوأ الحكومات التي عرفها تاريخ المغرب الحديث لا استراتيجية لحل الازمات ولا ابداع سياسي لصرفها. و زايدينهاا بكل مرة كيمارسوا الهجوم و كيستاهدفو بيه احزااب أخرى اللي عنهاا مواقف تابثة و ظهور قوي فالساحة السياسية
عدنا مجددا للتهريج، المغاربة شعب ذكي وشعب طيب كان قد وضع ثقته فيما مضى في تجار الدين لكن كشفوا حقيقة طينتهم ولا يمكن أن يثقوا بهم مرة أخرى ولو ولج الجمل في سم الخياط
ههه وصلات وقت القنديل تاني، ريحتهم بدأت كتعطي، تحلف عليهم هير متافقين، واه شحال هادي ما شفنا هاد المنظر في البرلمان.
حزب الباجدة جاو بحلة جديدة و بكثافة هههه سبحان مبدل الأحوال غبرو حتى كثرو هههه وا هير رجعو فين كنتو صافي الثقة تفقدات فيكم.
واش باقيين هاد الباجدة طامعين فالحكومة ،دابا من بعد ما ضحكو علينا ولاو كيضحكو على رأسهم دابا أما الشعب عاق و فاق.
واحنا ياما صدقنا واش وقتهم قربات تسالي، قالك حقة و الواد جايين فرقة هههه أودي ماعندكم علاش تحشمو.
باراكا عليكم ا الباجدة كنظن جمعتو الحصيصة ديالكم و ديال الشعب بما فيه الكفاية، نوضو جمعو قلوعكم راكم كثرتو.
ارجوكم خليو الناس اللي تتعرف اش تدير تحكم البلاد ماشي مجموعة من الانانيين الذين لا يبحثون الا على مصالحهم الخاصة.
مشاو غالطين هاد الباجدة كيحساب ليهم هاد الجوقة اللي دايرين هي اللي غادي تجيب ليهم الحكومة تاني، صافي ا القناديل طفات عليكم الشمعة.
العدالة و التنمية بغات تضرب ولاية ثالثة و لكن اش دارو بأن اعطيهم للمغاربة ولاية أخرى
محتاجين للساسة الذين يتحملون مسؤوليتهم و يدافعون على بلادهم بشتى الطرق.. ماشي أشخاص مختلين يخرقون هم أنفسهم القانون
كيقول واحد المثال ،إلى غطاك بخيط غطيه بحيط، ايوا صافي راه الشعب المغرب طلع واحد الحيط على قدو باش تغبرو بمرة.
القوانين الجديدة ديال الانتخابات عرات على الواقع ديال بعض الأحزاب الجشعة و اللي تتشوف غير راسها
أيها السادة ايتها السيدات ما رأيكم في الرجل ناصر بوريطة…..نريد حكومة مشكلة كليا أو جزئيا من التكنوكراط…..يسهر على تشكيلها سيدنا محمد السادس….لانه لا يمكن أن يكون الرجل الغير المناسب في مكان حساس….. أما الانتخابات فكلكم تعرفون ما لا أعرفه….عاش الملك…عاش الوطن…
الله ايهدي مخلق.. اما راه هدشي متيشرفش البلاد اللي فيها المؤسسات و الأحزاب السياسية اللي تتحمل مسؤوليتها، أما ما يقوم به نواب العدالة و التنمية فهو تخربيق صافي
الحزب ليمفالح فتا حاجة من غير الهضور الخاوية و الاكاذيب خاصو يتمحى من الوجود ، الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين
هاد الباجدة جاو تاني يتمسكن علينا هههه هير حلمو بالحكومة هههه
انا بغيت غير نعرف واش هاد الناس تيبغيو بلادهم و لا لا.. حيث هادشي اللي تيديرو بزاف و فيه ريحة الأنانية عاطية نيت
القانون غير علينا حنا الباجدة معليهومش الله ؟ المسكين ميلبسش كمامة يخلص و الباجدة داخلين البرلمان بحالا داخلين العرس لا كمامة لا تباعد و هااانية
هدشي كان متوقع بل و انتظروا المزيد في التباكي و المظلومية و نظرية المؤامرة من حزب سياسي كان معروف باللعب ديالو اللي اصبح مفروش
اكبر منافقين على وجه الارض هما تجار الدين ، لعبو للناس بعقولهوم وخلاوهوم يتيقو بلي باغيين مصلحة الشعب و البلاد ولكن لاه الحمد بان الحق
المغاربة شعب ذكي وشعب طيب كان قد وضع ثقته فيما مضى في تجار الدين لكن كشفوا حقيقة طينتهم و ضربو كولشي فالزيرو خويو الساحة للناس ليباغا تخدم
هدشي كان متوقع بل و انتظروا المزيد في التباكي و المظلومية و نظرية المؤامرة من حزب سياسي كان معروف باللعب ديالو اللي اصبح مفروش
حزب النذالة و التعمية جا تاني يضرب دورة فالبرلمان ههه تقول هير شي جمهور ديال شي فرقة بقا ليهم يهزو التيفو ههه
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال ، ماشي غير قوة الهضور ليفالحين فيها تجار الدين
القاسم الانتخابي اخرج المنافقين تجار الدين من مخابئهم
هاد الناس علام ههه تال دابا عاد جايين ههه و الباجدة هير رجعو فين كنتو صافي الثقة تفقدات فيكم.
الحمد لله ملي الناس عاقو بتجار الدين الذين لا يهتمون و لا يكثرثون لشيء من غير مصالحهم الشخصية
الباجدة و من لا يعرفهم تجار الدين بامتياز و يقدرو يتاجرو باي شيء لمصلحتهم كيما بينو لينا اليوما غاديين بلا كمامات بلا تباعد اي شيء في سبيل مصلحتهم
اين كنتم طوال هذه السنواات ؟؟كتكلسو تا كيقربو الانتخابات و لا كتبان ايكوم مصلحتكم عاد كتبانو من حيث لا ندري
الباااجدة طول العام مبانو تا قربو الانتخابات عادا بداو يخرجون من جحورهم
دائما ما يبهرنا تجار الدين باستهتارهم و قلة العقل ليعطاهوم سيدي ربي
نريد حل البرلمان بجميع غرفه وتكوين لجان شعبية من كفاءات الشعب لتدبير الشأن العام.أما هاد السيرك ديال البرلمان راه خرج على الشعب ما كين لا عدالة لا تا وزة حزب الشياطين وجوه البؤس والخراب.
باش تعرف ان هاد الاحزاب اخر همهم هو المواطن ومصالحه يتكدسون للدفاع عن وصولهم السهل الى المسؤلية والى الكراسي وعندما يتعلق الأمر بابسط حقوق الشعب تجد 7 على الاكثر اش غادي نقول ليكم اذا لم تستحيي فاصنع ماشءت
الله واكبر حسبي الله ونعم الوكيل
نلقوها في الجنة .
ليس هناك أي مشهد سياسي و أي حزب محترم .كل ما في المشهد هو تقسيم و تطاحن عن المناصب الوزارية و البرلمانية و أكل أموال الشعب بالباطل و استغلال السلطة لقضاء مصالح المقربين .أما المواطن البسيط فله الله هو الذي سينصفه يوم لا ينفع مال و لا بنون ولا سلطة .الله ياخد فيكم الحق يا اكلي الحرام
لي مبغااش يتفهم لياا ان تريكة لحايااا ممحترمينش قوانين السلامه كيدخلو لبرلمان كانهم داخلين لسوق الرحبه و كينزلوو على الشعب بالخطيه، فينااهوا لوجيك الخوت ؟!!
أصلا المشهد السياسي كان دائما فاسد وزاد توسخ مع هذا الخوانجية اللي ذاقوا من البزولة وصعيب عليهم مساكن اتفطموا غادي يجهلوا حيث ولفوا المناصب والسيارات الفارهة والخدم والامتيازات وداروا الفلوس ووووو دابا حتى مزبلة التاريخ ما قبلاهومش كيفاش غادي المواطن يقبلهوم؟
سبحان الله الباجده عاد فاقوو من النعاس و كيشرفونا واحد واحد فالبرلمان زيد عليهاا لا كمامه لا تبااعد ، غير حناا لي علينا لغرامه نتوما حلال عليكم و حنا حرام علينا ايوا لينعل لي ميحشم
وخا ما فهمتش البلان مزيان مهم اي قانون ضد مصالح حزب الكفار ديال اللا عدالة ولا تنمية انا معاه لأن هاذ المنافقين مزالين طامعين فولاية ثالثة والدولة خافت من تكرار سيناريو الولاية التانية لهذا دقات ليهم اخر مسمار فالنعش
هاد الباجده من عندي يستحقوو جائزة الأسكار فالكدوب و النفاق، مع الشعب يتطبق القانون ونتوما لا، شكون نتوما فملك الله!!!
تجار الدين عاد طفاات عليهم الشمعه و كيلتحقوو للبرلمان و أكيد مع المساند الرسمي لي هوا المانطه و المخده ، و لا كمامه لا تباعد، الله يغبر ليكم الشقف وغير تهنااو اصوتناا في الانتخابات المقبلة ليست لكم
نناقش ونحلل على اساس أنه هناك حزب يملك إرادته وقراره بيده فما اشبه اليوم بالامس الم يكن بنكيران عاجزا عن تشكيل الحكومة ومع ذلك لم يبادر الى الاعتذار بل بقي ينتظر حتى تم اعفاءه وكذلك اليوم فحتى لو فقد هذا الحزب الاغلبية فلن تكون له الجراة ليبادر بشيء بل سيكتفي بالبلاغات المعهودة . “هو دخول الحمام بحال خروجو ”
نااري على كمااره عند هاد الباجده حتى قربو الانتخابات و بااغيين ديرو فيها بطل فدقيقه التسعين و تبينوو لنا حنة يديكم و نتوما خديتواا جمل بما حمل ، و تاا مسافة الأمان ممحترمينهااش وا باز
هيئة “العدالة والتنمية” ليست حزب سياسي بل جمعية دينية ولدت من رحم الثورة الإيرانية كان هدفها هو إحداث انقلاب ضد جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه وإزالة الملكية الشريفة. أنا شخصيا أشعر بقرب نهاية عملية جراحية في نونبر 2026 لابأس من ترك عزيز الرباح وعبدالإله بنكيران وإخوتهم في الاسلام السياسي في مواقعهم داخل الجهازين التنفيذي والتشريعي وتخصيص ملايير الدراهم التي سيحتاج لها العرس الانتخابي لتمويل صندوق التخفيف من آثار كورونا 19.
الرباح و بنكيران قادرين على دفن الاسلام السياسي في مدة 5 سنوات ليس بالمغرب فقط بل بجميع دول العالم حتى تستمتع البشرية بالإسلام الحقيقي الذي يقبل بتواجد ديانات ومعتقدات أخرى.