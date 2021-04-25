القبض على مرتكب "مذبحة سلا" في إسبانيا

القبض على مرتكب "مذبحة سلا" في إسبانيا
صورة: و.م.ع
الأحد 25 أبريل 2021 - 15:01

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، القبض على الشخص الذي يشتبه في أنه قتل ستة من أقاربه أثناء نومهم بينهم قاصران بمدينة سلا.

وكانت عملية البحث عن الرجل، الذي لم تُكشف هويّته، لشبهة تورطه، شهر فبراير الماضي، في قتل أخيه وزوجة أخيه وابنيهما الراشدين وحفيديهما في مدينة سلا قرب الرباط، وفق بيان للشرطة.

وأوقف المشتبه به في كاستيون، شرق إسبانيا، حيث يقيم منذ عام 2002 مع زوجته وأبنائه، وفق المصدر نفسه.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى وجود نزاع بين الرجل وعائلته حول إرث عقاري، وقد هدّد عبر الهاتف شقيقه وعائلته بقتلهم في منزلهم ليلا.

وأوضح البيان أن ستّة من عائلة شقيقه “طعنوا أثناء نومهم وأضرمت النار في منزلهم” ما أدى إلى وفاتهم بمدينة سلا.

إسبانيا الشرطة المغرب جريمة سلا

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‫تعليقات الزوار

14
  • عبدو بروكسل
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:05

    هكذا الإجرام وإلا فلا حسبي الله ونعم الوكيل والآن ما ذنب من مات ومن بقي من وراءك حيا.

    10
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  • كذبة ابريل .. عاقو بيكوم
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:09

    لن يصدقها تا شي عربي .. مسرحية قتل .. باهتة .. اين القتلة الحقيقيون ..

    -18
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  • داخلاوي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:09

    نريد من الشرطة الإسبانية القبض على زعيم قطاع الطرق البولياريو

    24
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  • lamyaehammoumi4
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:09

    القانون فوق كل شيء ،اين ما حل ورتحل .المجرم يبقى مجرم رغم ادماجه في مجتمعه يحس بالنقص .الانه يتعرض للوصم من طرف المجتمع ذاته .اذن ما الحل !!!؟؟

    6
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  • مواطن
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:10

    الله الله الروح عزيزة عند الله تعالى

    20
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  • كلكول
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:10

    الطمع والجشع في متاع هذه الدنيا الفانية أمر غريب حقاً.. خصوصاً إذا طمعت في متاع قريبك.. العجب!!

    21
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  • العروبي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:11

    لاحول ولا قوة الا بالله لازالت صراعات حول الإرث مع الرغم ان الشريعة الإسلامية اوضحت كل شىء.لكن ان تصل الامور الى القتل فهذا بعيد كل البعد عن ديننا .حتى اصبح القتل كلعب بين الورثة لضعف إيمانهم وجهلهم وان كان هناك مشكل في تقسيم التركة هنا محاكم كاخر حل دون سفك الدماء.

    10
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  • hasssan
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:13

    واخيرا تم القبض عليك كم المتنا لقد اصبتنا بذهول ولكن يجب أن يعرف الإنسان أن الروح عزيزة عند الله لقد تالمنا كثيرا لهذه الأسرة والصادم هو أن الجاني فرد من افرادها

    11
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  • jawad.douairi
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:14

    اين ابحاث الشرطة ..المغربية……اهي صدفة او تعاون

    -8
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  • بدون
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:14

    الى كاتب المقال ، راه سلا معروفة فين جات لا داعي لقول قرب الرباط

    3
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  • حليمة
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:14

    ما بقينا فهمنا والو … ياك شدوهوم داك نهار … شنو دخل ولدهم اخر تاني… ياك عندهم غير ولد واحد هو اللي مات و قالو غير عصابة بينهم معاه نزاع حول المتلاشيات… كيفاش تاني ولدهم هو اللي قتلهم… !!!!

    -3
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  • dina
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:14

    ايوا احقوق الإنسان بانو تاني وقولو الحق في الحياة ولا يجب تطبيق الإعدام ووووو

    5
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  • ماهذا بشر مثلنا
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:14

    كيف لهذ الشيطان ان يقترف جريمته في المغرب ويغادر الى اسبانيا و كأن شيئا لم يكن شنو زعما المغاربة داخل المغرب فئران او لي ساكن برا المغرب بنادم

    0
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  • عنبر
    الأحد 25 أبريل 2021 - 15:17

    هذا الشخص خاصو الإعدام بدون شفقة هو والاعوان ديالوا شيء بصراحة مرعب ومخيف للغاية. الغدر لا يقبله أي مخلوق، وحسابك عند الله الملك الجبار القوي، سيكون أكبر من عذاب الدنيا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إن هدا منكر

    10
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