القبض على مرتكب "مذبحة سلا" في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، القبض على الشخص الذي يشتبه في أنه قتل ستة من أقاربه أثناء نومهم بينهم قاصران بمدينة سلا.

وكانت عملية البحث عن الرجل، الذي لم تُكشف هويّته، لشبهة تورطه، شهر فبراير الماضي، في قتل أخيه وزوجة أخيه وابنيهما الراشدين وحفيديهما في مدينة سلا قرب الرباط، وفق بيان للشرطة.

وأوقف المشتبه به في كاستيون، شرق إسبانيا، حيث يقيم منذ عام 2002 مع زوجته وأبنائه، وفق المصدر نفسه.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى وجود نزاع بين الرجل وعائلته حول إرث عقاري، وقد هدّد عبر الهاتف شقيقه وعائلته بقتلهم في منزلهم ليلا.

وأوضح البيان أن ستّة من عائلة شقيقه “طعنوا أثناء نومهم وأضرمت النار في منزلهم” ما أدى إلى وفاتهم بمدينة سلا.