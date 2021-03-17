"القطن الكاميروني" يذيق نهضة بركان خسارة بهدفين

"القطن الكاميروني" يذيق نهضة بركان خسارة بهدفين
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:55

مني فريق نهضة بركان اليوم الأربعاء، بالخسارة بهدفين دون رد، من مضيفه القطن الكاميروني، برسم ثاني جولات المجموعة الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب “رومدي أدجيا” بغاروا، إلى التعادل دون أهداف.

ونجح القطن بعد تسع دقائق على بداية الجولة الثانية، في افتتاح حصة التسجيل بواسطة البديل سويبو مايو، قبل أن زميله سيبيري سانو الكفة بهدف ثان عند الدقيقة 72.

وفي المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، تعاد نابسا ستارز الزامبي بهدفين لمثلهما مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري.

وتراجع الفريق البرتقالي بخسارة اليوم، إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن القطن الوصيف، بينما يتصدر شبيبة القبائل الترتيب بـ4 نقاط، فنابسا ستارز في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

ويستقبل النهضة البركانية في الجولة المقبلة الشبيبة، بينما يحل القطن ضيفا على نابسا.

الخسارة القطن الكاميروني كأس الكونفدرالية الإفريقية نهضة بركان

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