"الكاف" يشيد بالتحكيم المغربي في بطولة "الشان"

أشاد مراقبو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وأعضاء لجنة التحكيم التابعة لها بمردود الحكام المغاربة خلال المباريات التي قادها كل من سمير الكزاز وعادل زوراق، بمساعدة من راية مصطفى أكركاد وزكرياء برينسي.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مطلع أن الحكام المغاربة نالوا إشادة كبيرة من لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية، بعد المردود الجيد الذي ظهر به الثلاثي سمير الكزاز ومصطفى أكركاد وزكرياء برينسي في مباراة ربع النهائي بين منتخبي غينيا ورواندا أمس الأحد.

ونال عادل زوراق بدوره إشادة مماثلة من لجنة حكام “الكاف” بفعل تدخلاته الحاسمة وتعامله الجيد مع غرفة “الفار” في المباراة نفسها.