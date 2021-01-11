الكاف: 4 حكام مغاربة في بطولة إفريقيا للمحليين

أعلنت لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن قائمة حكام النسخة السادسة من بطولة الأمم الإفريقية للمحليين التي ستحتضنها الكاميرون من 16 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، ضمنهم أربعة حكام مغاربة.

ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي سمير الكزاز، والحكمين المساعدين زكرياء البرنيسي ومصطفى أكركاد، بالإضافة إلى حكم تقنية الفار عادل زوراق.

وضمت القائمة 47 حكما وحكما مساعدا، ضمنهم حكام الفيديو المساعدون، من 31 دولة في القارة، بينهم رباعي تحكيم نسائي، هن حكم الساحة ليديا تافيسي أبيبي (إثيوبيا) والحكم المساعد برناديتا كويمبيرا (ملاوي) وميميسن ليورهي (نيجيريا) وكارين أتيزامبونج فومو (الكاميرون).

وذكرت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم اختيار المجموعة النهائية من الحكام على أساس مهاراتهم البدنية والرياضية، بالإضافة إلى فهمهم لكرة القدم، بما في ذلك قدرتهم على قراءة المباراة.

وستقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخب البلد المضيف وزيمبابوي يوم 16 يناير 2021 على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

وسيلعب المغرب في هذه البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات رواندا وأوغندا والطوغو. ويواجه المنتخب المغربي في أولى مبارياته نظيره من الطوغو يوم 18 يناير.