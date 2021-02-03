"الكتاب" يجمد عضوية رئيس مجلس الصخيرات

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الأربعاء، عن تجميد عضوية رئيس مجلس عمالة الصخيرات-تمارة في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في واقعة استفادته دون وجه حق من عملية التلقيح ضد “كوفيد-19”.

وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ له، أنه “بالنظر لما يشكله هذا الفعل من مس خطير بقيم المواطنة والأخلاقيات الواجب أن يتحلى بها أي مسؤول وبالأحرى منتخب ورئيس مجلس عمالة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعلن عن تجميد عضوية المعني بالأمر في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في هذه الواقعة، وكذا في انتظار القرار الذي ستتخذه اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم بعد إحالة الملف عليها، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.

وأشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (شعاره الكتاب)، وفق المصدر ذاته، إلى أنه علم عبر بلاغ رسمي لولاية الرباط سلا القنيطرة، أن رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، “ز.ز”، استفاد دون وجه حق من عملية التلقيح ضد “كوفيد-19″، مسجلا أن المعني بالأمر ليس من ضمن الفئات التي تقرر أن تحظى بالأولوية في المرحلة الأولى من عملية التلقيح.

يذكر أن بلاغا لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أفاد بأنه تم، الأربعاء، فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات-تمارة من عملية التلقيح ضد “كوفيد 19″، على الرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المشار إليه من اللقاح خارج الشروط المسطرة.