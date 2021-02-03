"الكتاب" يجمد عضوية رئيس مجلس الصخيرات

"الكتاب" يجمد عضوية رئيس مجلس الصخيرات
صورة : مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 18:21

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الأربعاء، عن تجميد عضوية رئيس مجلس عمالة الصخيرات-تمارة في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في واقعة استفادته دون وجه حق من عملية التلقيح ضد “كوفيد-19”.

وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ له، أنه “بالنظر لما يشكله هذا الفعل من مس خطير بقيم المواطنة والأخلاقيات الواجب أن يتحلى بها أي مسؤول وبالأحرى منتخب ورئيس مجلس عمالة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعلن عن تجميد عضوية المعني بالأمر في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في هذه الواقعة، وكذا في انتظار القرار الذي ستتخذه اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم بعد إحالة الملف عليها، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.

وأشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (شعاره الكتاب)، وفق المصدر ذاته، إلى أنه علم عبر بلاغ رسمي لولاية الرباط سلا القنيطرة، أن رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، “ز.ز”، استفاد دون وجه حق من عملية التلقيح ضد “كوفيد-19″، مسجلا أن المعني بالأمر ليس من ضمن الفئات التي تقرر أن تحظى بالأولوية في المرحلة الأولى من عملية التلقيح.

يذكر أن بلاغا لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أفاد بأنه تم، الأربعاء، فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات-تمارة من عملية التلقيح ضد “كوفيد 19″، على الرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المشار إليه من اللقاح خارج الشروط المسطرة.

حزب التقدم والاشتراكية رئيس مجلس عمالة الصخيرات-تمارة عملية التلقيح ضد كوفيد-19 ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • فضحه الله
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 18:33

    بمأن هذا الشخص المسؤول خرق شروط التلقيح، نفهم جيدا من اي طينة هو. اعلم الله اش داير فالمال العام.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الرئيس
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 18:38

    هاد القرار اتخده نبيل ينعبدالله لتصفية حساباته مع الاخوان الزمزامي, والذي يتفاوضون حاليا للالتحاق بحزب الحمامة,

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • موحى
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 18:50

    هذا ما ظهر وما خفي اعضم مع العلم ان هذا العمل الشنيء وراؤه رفيق وبذالك نقول ابناء عبد الواحد…والبقية فراسكم

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Yassine
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 19:08

    اتمنى ان يحاكم في مدة قصيرة كباقي المغاربة العاديين الذين حوكموا في ضرف وجيز اثناء الحجر الصحي ك ( امي نعيمة)

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hassan
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 19:17

    السيد مسؤول منتخب و وجه اعلامي مبادرته مستحبة لأنها تشجع على الإقبال على التلقيح و تزيخ مخاوف السكان . باراكا من الإستخفاف بذكاء المواطن . الحزب هو من دعا إاى المساهمة في العملية الوطنية للتلقيح .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • روداني
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 19:18

    هنا في تارودانت اكبر اقليم في المغرب بعض رؤساء الجماعات لا حسيب ولا رقيب يترامون على اراضي الغير دون تعويض أصحابها مثال جماعة ارازان التابعة لنفس الاقليم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 16:22 3

حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي

صوت وصورة
إجرام "قناة بلا حدود" أمام القضاء
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:38 14

إجرام "قناة بلا حدود" أمام القضاء

صوت وصورة
حملة التلقيح بكلية سلا
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 22:45 1

حملة التلقيح بكلية سلا

صوت وصورة
وفاة شخص في انهيار منزل
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 21:12 9

وفاة شخص في انهيار منزل

صوت وصورة
نفقات المغاربة خلال الجائحة
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 20:50 1

نفقات المغاربة خلال الجائحة

صوت وصورة
أنظمة التقاعد غير المساهمة
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 19:37 2

أنظمة التقاعد غير المساهمة