الكتاني يدعو إلى تشجيع الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة الريع والاحتكار

قدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات؛ من قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا التقدير في وقت سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أشارت إلى أن وزن الاقتصاد غير المهيكل سنة 2013 ناهز 11.5 في المائة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن المناداة بمحاربة هذا القطاع “كلام غير معقول”، مضيفا أن “القطاع يشغل الناس لأنه غير مهيكل ولكون الضريبة فيه منخفضة أو منعدمة”.
وأورد الكتاني ضمن حديث لهسبريس أنه “حينما ننادي بإزالة القطاع غير المهيكل، فيجب خفض الضرائب على المقاولات الصغرى غير المهيكلة لتصبح مقاولات نصف مهيكلة، أي تؤدي ثمن رخصة المزاولة بدون أداء الضرائب على الأرباح، خاصة أن أرباحها لا تكون كبيرة”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه “يستحيل القضاء على هذا القطاع في الظروف الحالية”، منبها إلى أنه “لا يمكنه العيش إذا أصبح مهيكلا”، معتبرا أنه “يجب تشجيع هذا القطاع لأنه يشغل الناس ويحارب البطالة”.
وتابع قائلا: “يجب العمل على إعادته نصف مهيكل لتحقيق الرقابة الأمنية والصحية، والتعرف على ظروف اشتغاله وما إن كانت خطيرة أم لا، والتنظيم”.
وأبرز الكتاني أن من منافع القطاع غير المهيكل، منافسة الاستيراد، قائلا إن “السلع التي تدخل البلاد من الصين وتركيا أسعارها منخفضة، القطاع غير المهيكل وحده يستطيع منافستها”، وضرب مثلا بمعمل للألبسة يشغل 600 شخص أُغلق بسبب المنافسة التركية، موردا أنه “لو كان في القطاع غير المهيكل، لما أغلق”.
وأفاد المتحدث بأن “التنافسية على المستوى العالمي تجعل هذا القطاع يؤدي وظيفة خلق فرص الشغل”، مشيرا إلى أنه “خلال 2020، وفر هذا القطاع حوالي مليون وظيفة، ناهيك عن أن الأشخاص الذين يفقدون عملهم يتوجهون إلى القطاع غير المهيكل للاشتغال”.
وأكد الكتاني أنه “لا يمكن تنمية الاستثمارات في المغرب إلا من خلال تخفيض الضرائب على المقاولات، ومحاربة اقتصاد الريع والاحتكار”.
هذا اول انسان خبير بالواقع ،يضع الواقع محمل الجد ويربطه بحقيقة الوضع الاقتصادي للمغرب ، هده الافكار صريحة وحقيقية يمكن تطويرها … خلافا لكلام بعض البروقراطين لايفهمون ويتكلمون ، خسارة فيكم المسؤولية ايها الفشلة المفلسون
الدول الديمقراطية هي من تعتمد على الإقتصاد المهيكل وتحارب الغير المهيكل لأنهما يوفران الشغل المهيكل لجميع مواطنيها وللمهاجرين أيضا، لا تجد عندهما العشوائية في التسيير ولا رشوة ولا نهب الخيرات كل شيء مضبوط ومحسوب لا ينقص منه ملين. أما نحن من أحسن أسكت وإلا يلفقوا لي تهمة خيانة الوطن وأيدي خارجية لضرب إستقرار البلاد
القطاع الغير المهيكل يعطي أكثر مما يأخذ . ولا يمكننا التحدث عن هيكلة أي قطاع قبل هيكلة جل المؤسسات التي تدير شؤون البلاد .
إدارة الضرائب المغربية من أولها إلى اخرها لا تمتلك أحدا من أمثال هذا الخبير الكل يحسب نفسه هو أكبر الخبراء ولا يكترتون للاجتهاد والتعلم.الدول المتقدمة في جميع المجالات هي من تطور وتجدد ولا تنحصر في القوانين والفصول وخاصة إذا كانت قوانين القرن الماضي
كلام في الصميم لان اغلب المعامل غير مهيكلة مثلا عندو 5دناس وكيخدم بياسة كتباع 260 ريال انا حي صناعي يخدم فيه
الكتاني يردد كلام غير معقول الغرض منه اطالة أمد المرض الذي ينخر الجسد الإقتصادي للمغرب وللمواطنين.
يجب تكوين فرق تفتيش مدربة في كل العمالات ومراقبة كل القطاعات وفرض ما يلي:
كل نشاط اقتصادي يجب ان يكون طبقا للقانون
كل علاقة شغل يجب ان تكون بعقد عمل وبتأمين اجتماعي
تسجيل كل الأملاك، من يملك ماذا ومبلغ الضرائب التي يدفعها
عملية ليست بالصعبة لكنها سهلة ممتنعة بسبب النية في الغش وانعدام الرغبة في الاصلاح.
لما يحارب الاقتصاد الغير المهيكل قد ترتفع تكلفة الإنتاج هنا وهناك ةينقص هامش الربح لدى البورجوازية مؤقتا وبعد ذلك سيستفيد الجميع وتتوسع دائرة الرفاهية.
هذا مسار السياسة الغقتصادية الاجتماعية كما جربتها معظم الدول في العالم السي الكتاني.
من يريد البقاء في القاع وجعل نسبة التسول كبيرة مع كل المخاطر على السلم الإجتماعي والقدرة الشرائية يتبع “سياسة رقع وسلك والعام زين”
قرارات الإغلاق مكتخادش بتشاور مع المحللين والمختصين الاقتصاديين، بل بالجملة “سد علي اسيدي هاد شي كله” ماعندنا منديرو بالصداع.
لا يجب ان نحلم بالمستحيلات او بالمعجزات
الا بمحاربة الرشوة و الزبونية و الفساد الاداري.
لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية الا بمحاكمة الفاسدين و اصحاب المصالح الشخصية في ادارات الدولة و الجماعات المحلية.
في المغرب يريد الموظف ان يتقاسم الربح مع المقاول بدون اي وجه حق والا تعطيل المشروع.
خلاصة الموضوع هو الرشوة و الفساد الاداري ينخر عظام المجتمع و ضربة قاظية لسمعة البلاد.
SECTEUR INFORMEL
Pour une fois ,je constate qu’un SPECIALISTE a mis la main sur LA PLAIE . Dans la conjoncture actuelle , il est difficile d’eradiquer l’informel , pa
الاقتصاد الغير المهيكل هو العمود الفقري للخزينة العامة ولكن لايجد من ياخد بيده الإقتصاد الذي يقول انه مهيكل لايؤي ما يؤديه الآخر
ألاقتصاد الغير المهيكل لايستفيد لا من الارض التي تقام بها مشاريع بالاحياء الصناعية والتمويل من الابناك ولا مساعدة من الوزارات الوصية
لابد من إعادة النظر فيه حتى يستفيد الجميع