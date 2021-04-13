"الكيف" و"طابا" يوقعان بشخصين قرب تاونات

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي الورتزاغ بإقليم بتاونات، صباح الثلاثاء، شخصين يبلغان من العمر 46 سنة و34 سنة على مصالح النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، وذلك للاشتباه في تورطهما في نقل وحيازة وترويج المخدرات.

وكانت عناصر دركية تابعة للمركز المذكور، وفقا لما أوردته مصادر هسبريس، تمكنت في ساعة متأخرة من ليلة الأحد صباح الإثنين من توقيف المعنيين بالأمر، وهما سائق ومرافق له، على متن سيارة خفيفة محملة بحوالي 50 كيلوغراما ما بين “الكيف” سنابل و”طابا” أوراق.

وتمت هذه العملية، حسب المصادر ذاتها، بأحد السدود القضائية المقامة على الطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين تاونات ووزان، مبرزة أنه سيتم إحالة السيارة المحجوزة وحمولتها من المخدرات على مصالح الجمارك.