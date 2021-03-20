المؤثرات العقلية تورط صيدليا و3 أشخاص بمارتيل

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مارتيل تمكنت، مساء الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و61 سنة، من بينهم سيدة وصيدلي، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن عملية أمنية أولى كانت قد مكنت من توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم متلبسين بترويج الأقراص الطبية المخدرة بمنطقة الواد المالح بمدينة مارتيل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية مزودهم الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية، وهو صيدلي جرى توقيفه بدوره بمدينة المضيق.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز ما مجموعه 7372 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، فضلا عن حجز هواتف نقالة وسيارة نفعية وكمية من كبسولات مخدر الشيرا معدة للترويج.

يشار إلى أنه تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.