"المتعاقدون" يتحدون "منع التجمهر" بالتحضير للاحتجاج في شوارع العاصمة

لم يثنِ قرار السلطات العمومية بمنع أيّ تجمع في مدينة الرباط تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية الأساتذة المتعاقدين في خوض إنزالهم الوطني المقرّر غدا الثلاثاء بالعاصمة، إذ شرعت جحافل من الأطر التعليمية في مختلف جهات المملكة في الاستعداد لتنفيذ برنامجهم الاحتجاجي؛ وذلك في “تصعيد جديد ضد وزارة التربية الوطنية”.
واستبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة “خطوة” الأساتذة النزول في شوارع العاصمة، بإصدار إشعار تخبر فيه الأطر التعليمية بمنع “كل أشكال التجمهر والاحتجاج في الشارع العام تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية”، وفق بلاغ صدر عنها.
وعمد الأساتذة المحتجون إلى نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تنقّلهم إلى العاصمة الرباط، على الرغم من قرار منع تنظيم أي نشاط احتجاجي؛ بينما قرر المتعاقدون تصعيد خطواتهم بخوض إضراب ثان ما بين 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقا بمسيرة قطبية إلى مدينة آسفي يوم الـ24 من الشهر ذاته.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة.
ويشير إلياس الموساوي، أستاذ متعاقد، إلى أن “المغرب، كغيره من دول المعمور، يعيش وضعا استثنائيا بسبب الجائحة التي ما زالت تعرف تحورات جينومية عديدة؛ لكن حين متابعة مسألة الحركة الاحتجاجية بالمغرب إبان هذه الجائحة نلاحظ أن هناك ازدواجية واضحة في التعامل معها، بحيث يسمح للبعض ويتم إصدار فيتو المنع في وجه الحركات الاحتجاجية الأخرى”.
وعن إصرار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على تنفيذ شكلها الاحتجاجي، على الرغم من قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة، يقول المتحدث ذاته إن “العديد من الأساتذة يجدون شرعيته في أن الوزارة الوصية لم تقدم على فتح باب الحوار، على الرغم من الزخم الاحتجاجي المتنامي الذي لم يشهده قطاع التعليم منذ سنوات عديدة”.
وأوضح الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات التي تخرق مخرجات الحوار الذي دار بين الوزارة والتنسيقية في آخر جلسة حوار”، مبرزا أن “الوزارة الوصية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عن طريق أكاديمياتها الجهوية، العديد من المراسلات والتوجيهات بهدف ترسيخ التعاقد تحت يافطة التوظيف الجهوي الذي يفتقد لأي أساس قانوني”.
بصراحة التلاميذ اصبحوا يتذمؤون من اساتذة التعاقد الذين ابانوا على مستوى ضعيف ومنهجية غير سليمة من قبيل ارسال الدروس عبر الواتساب و التغيب عن القسم المرجو من الوزارة الوصية الحزم تجاه الاساتذة المعرقلين للسير العادي و المنتظم للدراسة خصوصا بالنسبة للباكالوريا
فعلا لا أحد اجبرهم على التعاقد لكن بالمقابل لا أحد أجبر أي شخص ان يدرس أبنائه عند هؤلاء الاساتدة. فهناك القطاع الخاص. انتظر الاجوبة على هدا التعليق للاستفادة وشكرا
مجموعة من المشاغبين كان على الوزارة طردهم جميعا لا خير فيهم نصف سنة كاملة وهم في العطل والاعتصامات والإضرابات والضحية هم الاسر والتلميذ
وهل قرار السلطات وحي مقدس ؟ السلطات نفسها لا تحترم قراراتها فكيف سيحترم الآخر ما يصدر منها ؟
نقولها بكل صراحة وضمير يجب إعمال القانون ومحاسبة كل متعاقد الذي يريد أن يتنكر لما تعاهد ووقع عليه وهو في كامل وعيه ويكفي ضياع الوقت والجهد وتعطيل مستقبل أبناء الشعب في صراعات صبيانية لا تليق بمقام المعلم والأستاذ! ؟
صراحة، لم اعد أفهم ما يطلبه المتعاقدون؟ مع العلم ان الوزير صرح بان التعاقد انتهى منذ سنوات! واش غير باغين تاكلو لعصا؟ العام لي جا يلقاكم كتشكاو، واش بغيتو تگلصو فداركم وتخلصو ؟ تاخدو التقاعد على 26 عام مثلا ؟ جيونا ماللخر ماهو المطلوب يمكن نتظامن معاكم حتى حنا ، اما غير الخروج للشارع وفقط ، فبصحتكم لعصا مسبقا و الله لابقيتو فيا
فعلا لا أحد أجبر الأساتذة على توقيع العقد لكن بالمقابل لا أحد مجبر أن يدرس أبنائه عند هؤلاء الأساتذة فهناك مدارس خصوصية لا يوجد فيها المتعاقدون. انتظر الأجوبة للاستفادة وشكرا
ما لا أفهمه هو لماذا جمهور الرجاء البيضاوي، و البارحة جمهور الوداد البيضاوي نظموا احتجاجات و مسيرات و تجمعات في الرباط، حيث اكتفت القوات المساعدة و الشرطة بالمراقبة فقط ولم تحرك ساكنا، بينما عندما قام الأساتذة بنفس الخطوات تدخلت القوات المساعدة و الشرطة بأبشع الطرق و أعنفها في خرق تام لحقوق الإنسان و غير ذلك.
إذن فالمسألة هي مسألة حرام عليهم و حلال علينا.
هل هذا هو الهدف من كورونا و خزعبلات كورونا؟
لا يضيع حق وراءه مطالب ،الدولة العميقة تضع فشلها على شماعة كورونا ،مهما طال الزمن سينقلب السحر على السحرة كفاكم تغطية مشاكل المغرب بغربال كورونا
يجب فتح مناظرة وطنية لإصلاح التعليم و الكف عن سياسات الترقيع أكيد أن هنالك فعاليات في البلاد فقط من الاطر التربوية و هيئة التدريس القادرة على المبادرات البنائة
أما ليكرطيزيان اصحاب الكرافاطات راهم كيدوروا في حلقة مغلقة بسبب تطبيق سياسة نقل و انتقل
التعليم قطاع استراتيجي لا مكان فيه للتعاقد. هذه ليست مهمة محددة في الزمن أو المكان. ينبغي فتح الحوار فهناك حلول بدل الالتجاء للطوارئ أو لقانون ما من شأنه.
المغرب للجميع ..والمال العام نحن الذين نؤديه يوميا بالضرائب المباشرة وغير المباشرة…ولهذا نحن الذي نقرر في التعليم وفي مصير أبنائنا..
دعه يمر..دعه يعيش..أتحدث عن التعليم ورجالاته..
اذا كنتم تريدون الترسيم فعليكم أن تبدأوا كما بدأ الاستاذ المرسم بأقل من الفي درهم واشتغل بكل جد ومواظبة اكثر من عشرين سنة ليصل بعضهم للسلم الذي بدأتم به والاجرة التي تستفيدون منها . وعانوا بعيدا عن عائلاتهم واولادهم في الجبال والمناطق النائية ، وكانوا خير اساتذة…
واحد مسيني على انو استاذ متعاقد وقابل على الشروط فالعقد ومنين كيتوظف كيخرج يحتج وكيخلي الدراري بلا قرايا وهاااااانية عندو.
ومزال التاس كيسينيو وكيتقدمو للمباريات..طزززززززز.
قاليك الدولة بنت الحرام وقوالبية.. وانتوما كثااااااار منها.
بغيتو تدقو المسمار مع الدولة واخا متخدموش مزيان..
حقكم تتوظفو وتدقو المسمار ولكن ا غادي تقولو لله مللي يسولكم على عدم الوفاء بالعقد وخيانة الامانة؟..
أب متضرر.
اراك للديسلايكات من الاساتذة المتعاقدين.
فتح باب الحوار طرح صحيح بل لابد منه .لكن مقابل ذلك يجب تنازلات من كلا الطرفين مقابل مكاسب تصالحية. ومن باب الوضوح إن كان الطرف الرسمي معروف .فالطرف الثاني لابد ممن يمثله بمسؤولية و تحت سند قانوني كتنسيقية نقابية سياسية.وهذا في حد ذاته تنازل منكم. ومصلحة الكل فوق كل اعتبار..
التحدي يحب ان يواجه باكتر من التحدي من الدولة ، التي يجب ان تحافظ اولا على صحة المجتمع من خلال منع التظاهرات بالشوارع ولو ادى الامر إلى الرجوع لأيام ادريس البصري ، هؤلاء الصبيان لا تهمهم مصلحة المواطنين وابناء هذا الوطن ولا صحة هذا الوطن والمساهمة في حفظه من انتشار الجائحة ، لذلك يجب ان يعاملوا بما يناسب فكرهم الخامج المتعفن ، وندعو الدولة لطرد كل من تخلف عن اداء مهامه وخالف القوانين التنظيمية للوطن من مهامه والزج به مرة اخرى للبطالة .
هادو و الله الى شبعو خبز ، شكون ضربكوم على يديكم وقاليكم قبلو التعاقد من الأول، لي مابغا يخدم الماء و الشطابة عطا الله المجازين المعطلين ، واحد كايشد 6000 درهم لشهر ومابغا يحمد الله و الناس فهاد لوقت مالقات تا الفين درهم لشهر تخدم بيها
نطالب بتفعيل مسطرة العزل في حقهم لان الاقتطاعات اصبحت غير كافية و رادعة و ليست حلا لمحاسبة من يضحكون على ذقون الدولة (بعد قبولهم لنظام التعاقد و قراءة محتوى العقد و اجتيازهم لمباراته بكل رضا) و على التلاميذ و اوليائهم..التلاميذ اصبحوا يعيشون في عطل متقطعة بين العطل الرسمية و عطل كورونا (الدراسة عن بعد و التعليم الحضوري بالتناوب) و العطل الجديدة المفاجئة التي يفرضها هؤلاء المسمون بالمتعاقدين..كفى لقد وصل السيل الزبى
كما قال بعض الأساتذة. الحركة الاحتجاجية بالمغرب إبان هذه الجائحة بها ازدواجية واضحة في التعامل معها، بحيث يسمح للبعض ويتم إصدار فيتو المنع في وجه الحركات الاحتجاجية الأخرى”.
العز للشرفاء الذين “فرض” عليهم التعاقد . زييرو الوزارة راها كترجف بالخوف … و هاهم الحاقدوم اللي معندهومش عقلهوم غير يديرولي 100 ديال “رفض” التعليق … ههههه
لم يبق في الموسم الدراسي إلا النزر القليل وكل مؤشرات الجائحة لا تبشر بالخير .لماذا لا تعمل الحكومة على طردهم جميعا.الورم يحب بتره وليس علاجه.هؤلاء الاشخاص هم سرطان التعليم. من الآن يجب على الوزارة البحث عن البديل بالنسبة للموسم الاتي لكي لا يضيع ابناء الوطن نتيجة تقاعس من طرف من يدعون أن التعاقد فرض عليهم في الوقت الذي وقعوا على العقدة عن طيب خاطرهم وهم في كامل قولهم العقلية.
إذن فلا تتباكوا علينا وتتظاهروا بالإغماءات والإصابات بعد عملية تفريقكم القانونية من قبل القوات العمومية.هذه المرة عملية التفريق سيكون واردا فيها استعمال العنف والخشونة القانونية وربما ستكون هناك توقيفات قانونية في صفوفهم.فالإنذار الصادر من السلطات صارم وجاد هذه المرة أكثر من أي مرة فائتة.تهديد الأمن الصحي بخرق الطوارئ الصحية وإضرابات غير مرخصة وقطع للطرقات وتعطيل مصالح العباد والبلاد.هم سيقصون الاحتكاك مع عناصر الأمن وسيقصدون السقوط والصراخ.نعم نظام العقدة سيجود التعليم العمومي ونحن الآباء نرحب به ولن نتنازل عنه.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاؤلاء المعلمون اللامسؤولون والذين يضيعون فلذاتنا في التمدرس.
اتعجب دائما من عبارة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
السؤال المطروح ولتكن لهم الجرأة للإجابة عنه هو:هل هؤلاء الأساتذة، قبل اجتياز المباراة للتوظيف،كانوا على علم بأنهم في حالة نجاحهم سيعملون في اطار التعاقد أم لا؟
إذا كان الجواب بنعم فلم هذه الفوضى وهذا التعنت.
المفروض الضرب بيد من حديد على هؤلاء الأساتذة اللامسؤولون ليكون عبرة لمن سولت له نفسه الإخلال بالأمن العام.
هل يعرف هؤلاء كم سيكلف الدولة إنتشار الوباء في صفوق المحتجين لا قدر الله ؟ منع التجمهر هو في صالح الشعب المغربي و درء كل ما يضر صحته من طرف الدولة عبر منع مثل هذه الخرجات الغير المحسوبة العواقب هو حق من حقوق الدولة على الشعب وهذا الإجراء بدخل ضمن منظومة حقوق الإنسان
أتمنى ألا يخرج علينا بعض الغوغاء ليغالطوا الرأي العام عبر الثرثرة حول الحقوق وكأننا لا نعيش زمن كورونا
لاحول ولاقوة الابالله، أنا لست ضد الإضراب أو معه، لكن في نظري رحم الله التعليم في بلادنا ،هؤلاء هم قنطرة العبور إلى القضاء والصحة ووووو،مذا ننتظر منهم،حتى أمريكا وأوروبا عندها التعليم بواسطة عقد عمل اي قم بعملك أو مع السلامة، من وضعنا في هذا الاتجاه أليس رجال التعليم يذهبون إلى الموسسات الخاصة ويتركون الأقسام خالية ،لماذا هذا التصرفات الصبيانية في ظل هذا الوباء، اللهم ارفعه عنا ،جميع العمال بالمغرب يعملون بالعقد أكثر من 20 سنة ولا من تكلم ،حسبي الله ونعم الوكيل.
هؤلاء الأشخاص بدون كفاءة و لا مميزات همهم الوحيد هو الخروج لشارع و تضييع أبناء الشعب في تعليمهم …كيف يعقل أن شخصا يجتاز مبارة و يعرف شروطها و لما يقبل و تسلم له المسؤولية يريد أن يفرض شروطه بالقوة أو حرمان جيل من التعلم …. لو كانت لهم كفاآت لقدموا استقلتهم و بحثوا عن شغل آخر…. وتظهر قمة الأنانية و عدم روح المواطنة بخرقهم قانون الطوارء و العالم كله يستعد لموجة تالية من كرونا الجديدة …. للأسف صورة المعلم تتلطخ بغباء هؤلاء الذين لا يهمهم الا منفعتهم المادية و الإمتيازات …..مع العلم أنهم وقعوا على شروط المبارة و قوانينها ….. الله ينعل لي ما يحشم
نساند الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة، لا للعنف ضد المتظاهرين العزل، نعم الإدماج في الوظيفة العمومية. ولا مكان للحاقدين المكلخين للتدخل في هذا الملف
“وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية”
هادو تعاقدوا مع الدولة فقط للاحتجاج و ارغام الدولة على توظيفهم, و ليس للالتزام بالعقد المتفق عليه لتدريس التلاميذ لمدة معينة, لان اربع سنوات من الاحتجاج مدة طويلة جدا و هذا غير معقول!