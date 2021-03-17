"المتعاقدون" يراهنون على "ترك الأقسام وإفراغ المدارس" بإضرابات ومسيرات

لليوم الثاني على التوالي، خرج أساتذة متعاقدون إلى شوارع العاصمة الرباط في احتجاجات عارمة للمطالبة بإسقاط نظام “العقدة” المعتمد حاليا في التعليم، بينما اختارت المصالح الأمنية “الحزم” في مواجهة الأعداد الغفيرة للأساتذة الذين قدموا من كل جهات المملكة، في وقت ترفض فيه وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار معهم بمبرر عدم وجود صيغة توافقية للحل.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بينهما، إلا أن الوضع ما يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وقال مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن “الأطر التربوية سترد بعدم منح الإدارة نقاط المتعلمين، ومقاطعة إدخال النقاط في موقع مسار، بالإضافة إلى الإضراب عن مراقبة وتصحيح الامتحانات الإشهادية، وعلى رأسها الباكالوريا”.
وأضاف المصدر ذاته أن الأساتذة يراهنون على “ترك الأقسام وإفراغ المدارس بإضراب وطني يدوم أسبوعا كاملا، وتدريس أسبوع بشكل مستمر، مع تسطير إنزال وطني بالرباط لأزيد من أسبوع، تليها احتجاجات في كل مدينة وبلدة”، وفق تعبيره.
عبد الله الغلبزوري، أستاذ متعاقد عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تساءل عن مصير وزارة التربية الوطنية: “هل ما تزال موجودة أم لا ضمن وزارات الحكومة، أم إنها أصبحت مجرد مديرية في وزارة الداخلية؟”، مجيبا: “رغم أن مطالبنا ومطالب تنسيقيات أخرى تعني بشكل أساسي وزارة التربية، فإننا لا نجد أمامنا سوى وزارة الداخلية”.
وأوضح الغلبزوري الذي يشتغل في مديرية الحسيمة أن “التنسيقية طوال أشهر سطرت أشكالا احتجاجية متنوعة، راهنت خلالها على المطالبة بحقوق الأساتذة مع ضمان حقوق المتعلمين، لذلك كانت الإضرابات في أيام معدودة من كل شهر، لكن الوزارة الوصية لا تراعي ذلك إطلاقا، فهي اعتمدت سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام في محاولة لإنهاء الموسم الدراسي الحالي بأي شكل، حتى وإن كان ذلك على حساب المتعلم وحقوقه”.
وشدد المتحدث لهسبريس على أن “التصعيد يبدو مطلب الوزارة أكثر منه مطلب التنسيقية، لأن التنسيقية مطالبها واضحة، وسطرت برنامجا يوازن بين حقوقنا وحقوق المتعلمين، وكان بإمكان الوزارة المعنية فتح حوار جدي وحقيقي بخصوص مطلبنا الرئيسي، بعد أربع سنوات من الاحتجاجات، عوض مناقشة تفاصيل النظام الأساسي التي لا تهمنا”.
واعتبر الأستاذ المتعاقد ذاته أن “التصعيد مفروض على الأساتذة كما فرض عليهم التعاقد. أما أشكال التصعيد التي يقترحها الأساتذة في الجموع العامة، فهي كثيرة ومتنوعة، لا يسع المجال لذكرها”، وفق تصريحه.
هاد اساتذة التعاقد الى ما بقاوش بغاو يخدمو طردوهم وجيبوا اخرين بالتعاقد.عطى الله اصحاب الشواهد غير جالسين .
هؤلاء المتعاقدون عصابة بكل ما تحمل الكلمة من معنى
ارجو من الدولة أن تحدو حدو الأردن وتعتقل رؤوسهم جميعا
باعتباري مجازي مستعد لتعويض بركة مم لعياقة ديال والو هذا اساتذة ضسرنهم
غبي و صاحب تفكير محدود من يعطي الأوامر لقمع نساء و رجال التعليم المحتجين بهذه الطريقة و في هذه الضرفية الدقيقة.
يجب على الدولة أن تستجيب بشكل عاجل وفوري لهؤلاء الشباب ذوي الكفاءات العالية ذلك بدمجهم في الوظيفة العمومية.. المدرسة تحتضر صراحة يكفيك تعنتا يا أمزازي
غريب عجيب امر هؤلاء المتعاقدين في السنة الماضية قبل مرحلة كورونا كانت اضراباتهم متواصلة طيلة الفترة الدراسية بدعوى ان اضراباتهم تصب في مصلحة التلاميذ. مباشرة في عطلة الصيف لم نعد نسمع زنينهم. وفي السنة الفارة قبل الدخول المدرسي بأيام بدؤوا يلوحون بالاضرابات ومقاطع الأقسام. هذا يبين ان مطالبه خبزية ولا علاقة لهم بالوطنية او مصلحة أبناء الشعب. مع العلم ان مستواهم التكوين ظعيف جدا.
مسلسل سامحيني ما زال مستمر مع هاد المتعاقسين كون غير يعطيونا التيساع و خليو ولاد الناس لي بغا يخدم بنيتو اما الغشاشين لي باغين غير يتخلصو و ينعسو ما عندنا ما نديرو بيهم. نصف وقتهم عطل و النصف الآخر اضرابات.
الوزارة ندمت حتى دارت حسنة في هذا الناس، المثل المغربي يقول مادير حسنة ما يطرا باس، ولفوا البطالة والجلوس في المقاهي والانترنيت والكلمات المتقاطعة والدردشة في المواضيع الفارغة والنقد السلبي كل ما هو ايجابي، ان لم يعجبكم التعاقد قدموا استقالتكم واذهبوا البحث عن الترسيم ان وجدتوه، وبهذا ارفع لكم القبعة
إسقاط التعاقد في الخرجات الاعلامية اما الواقع شيء اخر التعاقد قائم في الوزارة والاكاديمات مجرد مؤسسات تابعة للوزارة انت من تسيرونها بمذكرة وزارية لا وجود اللاتركيز واللامركزية هذان المصطلحان يجب ان يطبق في الاستفاذة من خيرات الوطن…. ومن تمكين المواطنين جمعيا من الاستفاذة من الخدمات العمومية بشتى أنواعها… سير على الله
وجب طردهم فهناك من يقبل بالتعاقد ، ليس لهم ضمير مهني
على الدولة ان تعطيهم فرصة لتجربة تعليم التعاقد. وان تكون هناك عقود لفترة محدودة لا ثبات وجودهم بعدها يتم تقييم أداء المتعاقد قبل التمديد له ان رغب في ذلك او فصله ان كان من مدمني البلطجة و هدر الزمن المدرسي.
كما يجب ان يتضمن العقد شروط جزاء تهم التعاقد و الحودة و السلوك و الاداء.
المنضبطون و المتميزون يجب ان يكون لهم وضع خاص و ان تفتح لهم الآفاق للمضي قدما نحو الأعلى.
الماء والشطابة غير سيرو فحالكم نحن مستعدون للعمل.
يجب طرد الاساتذة المتدربين وتعويضهم بمن هم اهل للمسؤولية
لما يتجرأ بليد من وسائل القمع على ضرب و إهانة رجل تعليم فاعلم ان السفاهة وصلت ذروتها ، اتعجب من بيانات “وزارة الأمن” لما تنفي استعمال العنف ضد المتظاهرين ، هل هؤلاء يعيشون في الثمانينيات او ماذا ؟! الكل الان يتقاد مباشرة و يشاهده الصغير و الكبير فلم هذه البلادة و الغباوة في الإنكار ههه الله يستر على عقليات متجاوزة ، الجزاير الآي نعطيها دائما أوقفت التعاقد-العار و نحن مازلنا في الحضيض ، اودي راه رسميين و ما شدوا حقوقهم و عساك متعاقدين و عرضيين ، لماذا هذا النفاق بسن هؤلاء و لا كلمة توحدهم للوقوف بقلب رجل واحد حتى تتنازل حكومة الضباع و الجوع عن هذا المشروع المشؤوم ؟! هؤلاء لا يفقهون لغة التظاهر السلمي و لا الشعارات الرنانة، هؤلاء أوباش جاؤوا بمشاريع مشؤومة لم يتجرأ عليها احد من قبل و الغريب انهم لن يربحوا شيئا لا من المخزن و لا من الشعب ، الله يعطيكوم شي مصيبة يا حكومة السفه مشية بلا رجعة يا رب.
لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو (خيار دولة )!!!
و الأساتذة أبناء هذه الدولة!!!
كل ما تدعيه الوزارة أو ما يمكن أن يدعيه أي مسؤول، فهو مردود عليه لسبب بسيط:
من يؤدي أجور الأساتذة؟؟؟
هل هي جهة خارجية؟؟
مادامت أموال خزينة المملكة المغربية هي التي تدفع أجورهم فكل ذرائع الوزارة كذب و أوهام لا احد لحد الآن خرج ليقول لنا حقيقة تبني هذا الاختيار!!!
من يدرس في كلية مليئة بالراحة و العطل و الامتحانات السهلة و النظرية البعيدة عن الواقع و التقنية. ثم بعدها يدخل للتعاقد بنقطة مقبول.
فعادي بالنسبة له ان بطلب الترسيم و الترقية و زيادة الراتب في ظرف وجيز.
لان حياته كانت كلها عبئ على الدولة و على ضرائب المواطنين المكدين. وهو لا يقدم اي قيمة مضافة.
حتى اصبح الجميع يفضل ان يذهب للكلية على ان يذهب لمدرسة تقنية يعمل بعدها 365 يوما في السنة عند مدير لا يعرف لا الاضراب و لا الاحتجاج.
غير يمشيوا فحالهم بالمرة .بحال وجودهم بحال عدمه .
الاقتطاع ثم الاقتطاع ومن بعد خاص الدولة ترفض اعادتهم لتحديهم لها.وتغلق المدارس وتغلق الروبيني ديال الشهرية وزيدوه فصندوق كورونا و الى السنة المقبلة .
ولادنا ماشي مشكل سنة بيضاء لأنهم ما قراو
والو احسن كل واحد يبقى فالقسم ديالو باش يكون عندهم أساس دراسي.
عندما يهان شخص كما كان جنسه من أسرة التعليم فابشرو بجيل ليس له أي مبدأ لا تربوي ولا اخلاقي عندما تأتي الرسالة لرجل أمن يفعل بعض التصرفات وينسى مصير إبنه اللذي يدرسه ذالك الاستاذ المنهمك عليه بالضرب فعندما ثحدث مثل هذه التناقضات في المجتمع فإنه مجتمع مبني على العشوائية فلن يصل أبدا إلى أي نتيجة مرضية
كما كان متوقعا.فهؤلاء الذين لا أجد لهم تسمية مناسبة قرروا اللجوء للخطوة الأكثر خسة وندالة واستفزازا ألا وهي أخذ التلاميذ كرهائن ومحل مساومة للضغط أكثر على الوزارة.أدعو جمعيات الآباء والأولياء وجمعيات المجتمع المدني إلى القيام باحتجاجات افتراضية مضادة لمطالبة الوزارة والحكومة بتصعيد مضاد تبرز تمظهراته للعيان.
علاش النهار الاول رضيتم بالتعاقد مقابل تدريس أبناء الشعب.. على الدولة طرد هؤلاء المدرسين و الاستعانة بذوي الشواهد العليا من العاطلين….. العقد شريعة المتعاقدين و على الدولة التشبت بمضامين العقد
سأجيب عن السؤال المتوقع: علاش كاتحتجو وانتوما وقعتوا على العقد؟ أولا الأساتذة كانوا مجبرين لعدم وجود أي بديل ونظرا لإكراه البطالة والعوز حيت الأساتذة أولاد الشعب. ثانيا الوظيفة العمومية حق دستوري لأي مواطن مغربي، والدولة هضمت هذا الحق بتشريع التعاقد في قطاع التعليم بالذات والفاهم يفهم علاش.
كما تلاحظون الأساتذة احتجوا في أيام العطلة كي يضغطوا من أجل الحل حفاظا على حق المتعلمين في الدراسة، وقد شاهدتم الرد كيف كان: القمع والتنكيل والسحل. ولا يمكن للأستاذ أن يصبر على الاحتقار والاقتطاع والظلم والحكرة بعد سنوات من الدراسة والسهر حيت حتى هو ولد الشعب. والوزارة مابغاتش تلقى الحل؛ راحنا من 2018 وحنا ناضلو، ولكن المسؤولين يستغلون ظروف الجائحة من أجل الهجوم على ما تبقى من حقوق.
يا ولد الشعب لي غاتقرا هاد التعليق راني بحالك وحتى انت بحالي وولدك غايكون بحالي حيت عمرك غاتشوف ولد وزير تايخدم أستاذ. راه ماعندنا غير بعضياتنا. تحية للضمائر الحية.
مفهمتش علاش باقي هد المشكل ياك قالو ولاو بحال المرسمين اوا ايلا كانو بحال المرسمين ردوهم تابعين للوزارة و هنيونا هدشي عمرو يسالي
الناس ملقياش خدمة وهادو كايتفشو المرجو من الوزارة الوصية أن تكون صارمة مع هاد المنتسبين للتعليم إما الإلتحاق بالعمل أو الطرد مكينش حل وسط إنتهى الكلام
من اليوم الأول وقعتم على التعاقد . والدولة تسير في اتحاه تحديث القطاعات كلها . لتتخلص من الإضرابات . يعني اعمل بجد أو اترك مكانك لمن يريد العمل بجد داخل الأقسام وليس باستغلال أبناء الفقراء بالمراجعة
سيدفع المسؤولون الثمن باهضا جدا جراء هذه الحكرة والهجوم على المدرسة العمومية. لأنه الله
اذ تركون الاقسام نحن الموعطلون مستعدون لتدريس ابناء الشعب بمجان. نحن لدينا شهدات علايا و لا نطالب بالوظيف المباشر كما يفعل هاؤلاء الكسلاء.
هولاء كما يقول المتل المغربي شبعوا الخبز ،هم تعاقدوا مع الدولة عن طيب خاطرهم اي وضعوا الرجل الأولى، الان يحاولون وضع الرجل الأخرى بابتزاز الدولة وهدفهم هو بعد الترسيم النوم والكسل والعطل و الغياب و المرضيات و التبزنيز و التسمسير والساعات الإضافية لبتزاز العائلات، ادن من حق الدولة طرد كل واحد لم يلتزم بتعهده ومن لم يرد العمل بالتعاقد فا يدهب إلى القطاع الخاص ويتشئ شركته والعمل بالتعاقد موجود حتى في أوروبا او بركا من النفاق ولحزارا و الابتزاز والتبوحيط و الفوضى والعصا لمن عصى
لي كيقول: طردوهم.
واش من نيتك؟
سحابليك خدامين فشي فرمة؟
هاذو راهم أساتذة فيهم دكاترة فالقانون ودكاترة فجميع التخصصات.
Mesieurs les professeurs vous avez le droit de faire une manifestation limitée dans le temps et dans l’espace. Mais vous commetrez une grave erreur si vous laisserez vos places vides. Nous refusons que nos enfants soient victimes…. Il y aurait des milliers de Marocains qui vont vous remplacer……. Je suis prêt à donner des cours de mathématiques à nos enfants……..
حنا أساسا ما بغيناش أساتذة أو معلمين بل نحن في حاجة لمزيد من المغنيين والركادة و اكعكع ازوبيدة هادو هوما اللي غاينفعونا فالدنيا وفي الأخرة لنا الأجر والثواب في هؤلاء المكافحين الوطغنيين
كونو تتحشمو كل المءسسات هناك متعاقدون
ومند متى كانو في الأقسام…..لم يدخلوها ابدا….دائما مع التنسيقسة. في المقاهي…والشوارع…
لكن العيب ليس عيبهم…الوزارة هي من تتحمل كل شيء…التعليم اصلا راه الضياع. زادونا هؤلاء الغشاشين..الفاشلين…
طردهم ..جميعا….كل من تغيب بدون مبرر…ويمشي عند التنسيقية تخدموا
هو انتهاء العقد مع السلامة لا تجديد..العقدة…اي غباء هذا
نتحداهم اديرو اضراب فالعطلة و لا الصيف ههه واحد قاليهم حتى
يجب على الدولة استعمال الصرامة ضد كل من يتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقه،انهم دخلوا الى هذا الميدان موافقين على نمط تشغيلهم،لا يقبل منهم اليوم اي عذر،انهم يلحقون ضررا ابناءنا من خلال اضراباتهم،ونحن كلباء نتوسل الى السلطات ان تتحمل مسؤوليتها لترغم كل مسؤول على القيام بعملهكفانا من التسيب
الأساتذة المرسمون أصبحوا يتعاملون مع التلاميذ بشكل همجي بينما الأساتذة المتعاقدون لهم عزة نفس على الاطفال
اش من قسم باقي الاساتدة خاصهم اطباء نفسانيين قبل القسم النفسية ديالهم راه تدهورات وش هدا باغي ايقري لي ولدي او هو باقي كيترعد راه كان فساحة حرب مابقات لا قراية لا والو الدراسة ضربها لخلا على الله العوض
افضل طريقة هو طرد هولاء الاساتدة …
عبارة” اساتدة فرض عليهم التعاقد” هي عبارة لم افهمها حولت عدة مرات ان افهمها لكن دون جدوى…كيف لاستاد قام بترشيح الى مبارة و هو يعلم شروط العمل و عندما ينجح في الاختبارات يخرج الى الشارع و يقول “انا استاد فرض عليا التعاقد” ..هد تضليل للراي العام و الضحك على البسطاء…هولاء الاساتدة يستعملون ححج لا علاقة.مرة يتخدون التلاميد دروع بشرية …ومرة اخرى يقولون انهم يدافعون عن المدرسة العمومية في حين انهم يدافعون مطالبهم الشخصية و لا تهمهم المدرسة العمومية كما يدعون…و الخطير في دلك ان
اغلب زعماء هده النتسقيات و الاحتجاجات هم من تيار جماعة المحضورة العدل و الاحسان و انا شخصيا اعرف كثير منهم … اما الاساتدة الغير المنتمين الى العدل و الاحسان فهم ضحايا هده التنسقيات …الدولة لن تستجيب ابدا لمطالب هولاء الاساتدة…لمادا؟
لان التلاميد و الاباء و حتى عموم المواطنين ضد الاضربات الاساتدة و ما له من ضياع الزمان المدرسي..لو كان و قوف الاباء و التلاميد الاساتدة هنا قد تستجيب الوزرة لمطالبهم
هاذ المتعاقدون اللذين يلقبون أنفسهم بالمفروض عليهم التعاقد رغم أنهم تقدموا لإجتياز مباراته عن طيب خاطرهم وهم يعلمون مسبقا بذالك، في الحقيقة لا علاقة لهم بمهنة التدريس نظرا لأفعالهم هذه اللامسؤولة، ربما وعلى ما يبدوا قبلوا بهذا التوظيف بنية الشروع في العمل ثم القيام بالإحتجاجات من بعد لأجل الترسيم ما يجعل الشك في النصب ممكن يكون هدفهم وجب معه التصدي لهم. فاللهم التعايش مع وباء كورونا و سلالته الجديدة المتحورة أفضل من التعايش معهم. فالصبر له حدود، إما إستئناف عملهم الذي تعاقدوا عليه مع الأكادميات التي ينتمون إليها كأطر تابعين لها أو إتخاذ الإجرائات اللازمة معهم، فهناك آخرون ربما أحسن منهم ثقافة يريدون العمل بهذه الصيغة التعاقدية نربح معها إستئناف الدراسة لأبنائنا المتضررين الأوائل من أفعالهم.
للأسف أصبح في هذا البلد كل من هب ودب يحشر أنفه في التعليق فالكثير من الفاشلين من هؤلاء المعلقين على هذا الخبر ينتقدون هؤلاء الذين يدافعون عن حقهم وكأنهم هم الظالمون. لماذا لم تنبهوا الى القمع الممارس عليكم وللزيادات المتلاحقة فقط وجدتم هؤلاء حائطا قصيرا تعلقون عليه فشلكم ياأمة ضحكت من جهلها الأمم. انا لست متعاقدا ولكن حز في نفسي ان تصبوا جام غضبكم علي هؤلاء وتتركون من أوصلوا البلد الى الحضيض يفعلون مايريدون. فتبا لكم من قوم لاتفقهون شيئا
لا تتركوا الأقسام بل اذهبوا إلى الجحيم أفضل لكم وجدتم العمل ومازلتم تنبحون كالكلاب وتخلقون الفوضى والبلبة و اسيادكم العسكريين في الصحراء المغربية يحاربون من أجل الصحراء المغربية بعدين عن أهلهم وأبنائهم وفي الحرب ويحمذون الله ويشكرونه وأغلب هؤولاء العسكريين حاملين للشهادة الباكالوريا أما أنتم مستواكم الدراسي تحت الصفر لا تستحقون أن تكونوا في ميدان التعليم مرة أخرى لا تتركوا أقسام التعليم بل اذهبوا إلى الجحيم
سبحان الله هد نوع ديال المعلمين كايقلبو على شهرية تانية يترسمو فدولة ويخدمو فل الخصوصي كاين 2 كلمات خدمو ولا سيرو تلعبو من العياقة راه نص فشعب خدام بلا حتى ورقة
هل تعلم انك غدا او بغد غد ستجد نفسك انت او ابنائك او اختك تعيش نفس الوضع وتعاني من نفس المشاكل.انذاك هل ستقبل بالوضع ام ستتغير نظرتك تجاه التعاقد.
بالله عليكم من فرض عليهم التعاقد حتى يتم تحوير الكلام بهذه الطريقة؟ ومتى كان اسم “عقد العمل” “عقدة”؟ أعلم أن رأيي سيغضب الكثيرين وأتفهم جيدا الوضعية المأساوية لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل ولكن الحق أحق أن يقال. لا يمكن للقطاع العام أن يستوعب الجميع والذين يستفيدون منه يجب أن يؤدوا ما عليهم من واجب ومسؤولية. فلا المعلم ولا الأستاذ ولا موظف الدولة يعمل كل ساعات الدوام. ينتظرون أخذ الأجرة فقط.
الواضح أن ما يخفى على الجميع هو أن التعليم مازال بالمجان في المغرب ومازال الطلاب يستفيدون من المنح مما يشكل عبء على الدولة. وما دمنا دائما نقارن أنفسنا بالغرب فلماذا لا يسأل أحد كم تبلغ رسوم التسجيل في الجامعات الأوربية والأمريكية.
يجب تعلم أخذ زمام المبادرة والبحث عن بدائل ولكن ذلك طريق صعب ومحفوف بالمخاطر لذلك نتجنبه. لماذا لا نكون صرحاء مع أنفسنا ومع بعضنا البعض؟
اقترح على كافة آباء و أولياء التلاميذ أن يقوموا بمسيرة حاشدة تطالب بطرد هذه الشردمة من المتعاقسين نظرا للضرر الذي يسببونه هؤلاء اشباه الأساتذة لابناءنا وبناتنا.
لا للترسيم نعم للتعاقد
الترسيم هو السبب الرئيسي في كل كوارث التعليم بالمغرب وشخصيا اقول للحكومة المغربية “لا تنساقوا وراء ظغوط هؤلاء الكسالى فلو فعلتم فستعودون بالمغرب عقودا الى الوراء
لي معاجبوش نظام العقدة نهار الأول ميوقعش و يهنينا و يهني ولادنا أما هادوا فعيب و عار نقولوا عليهم اساتذة هادوا فكارثة والله يصبر التلاميذ و ابائهم
يجب على الدولة الضرب بيد من حديد وخرق حقوق الانسان في حق هؤلاء العصابات لا يمكن ان افهم ان الدولة تشغل المواطنين وهؤلاء العصابات يخربون بلدهم هؤلاء ليسوا رجال تعليم بل هم متطرفون يحاربون الدولة التي شغلتهم يجب تطبيق قانون الارهاب في حقهم واعتقال رؤوسهم والزج بهم في السجن بدون رحمة ,اشباه الرجال لباسهم ليس كلباس الرجال مخنثون هؤلاء اتباع ابو النعيم المخرب.
الوزارة أخطأت بتشغيل من هب و دب في التعليم …الأغلبية افنت سنوات عمرها في الشارع ..لذلك لا تجد صعوبة في الاحتجاجات و الكلام الخاسر …الأغلبية د الاساتذة خريجو الشوارع بامتياز …كان على الوزارة تشغيل من هم اقل من 24 سنة …أما أن تفتح المباراة في وجه الكل دون تمييز فهذه هي النتيجة…أغلبية هؤلاء غشاشين و لا يدركون للتدريس سبيلا…تحياتي لجيل الاساتذة الشرفاء…
الصرامة ثم الصرامة والاقتطاع من الاجرة
الحل الثاني فسخ عقدة العمل والطرد اليوم قبل غد العصى لمن عصى
المتعاقد يريد العمل مع الدولة مدى الحياة حتى وإن كان مردوده قليل. لا ثقة في القطاع الخاص الذي قد يطردك بمجرد ارتكاب هفوة ما