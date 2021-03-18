المحكمة تؤجل النظر في ملف "المتسولة الغنية"

قررت المحكمة الابتدائية بأكادير تأجيل محاكمة “المتسولة” التي ظهرت في شريط وهي تستقل سيارة فارهة بمدينة أكادير، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تقررت متابعتها في حالة اعتقال، وإيداعها السجن المحلي بأيت ملول.
وأجلت المحكمة النظر في الملف إلى جلسة 25 مارس، من أجل إحضار المصرحين ولوجود عطب تقني حال دون إجراء المحاكمة عن بعد في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعن قصة المتسولة صاحبة سيارة الدفع الرباعي أوضحت مصادر هسبريس أنها من مواليد سنة 1979، في مدينة سلا، وترعرعت بالرباط، وهي أم لثلاثة أبناء، وتقطن في حي “تيوغزا” بجماعة أورير شمال مدينة أكادير، حيث درست إلى الثانوي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعنية تزوجت في ريعان شبابها، ثم هاجرت إلى إيطاليا في إطار التجمع العائلي، قبل أن يتوفى زوجها إثر حادثة سير، وتتحمل أعباء الأسرة، فولجت عالم التجارة والأعمال، لكن مع مرور، ونظرا للأزمة الاقتصادية التي ألمت بالعالم جراء جائحة كورونا السنة الماضية وإغلاق جميع الحدود، تأزمت وضعيتها المادية بشكل كبير.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المعتقلة قررت، من أجل الخروج من مأزقها المادي، التعاطي للتسول باستعمال الكذب، من خلال وضع سيارتها رباعية الدفع بعيدا عن المنزل، موهمة أسرتها بأنها تخرج للعمل، مستعينة في ذلك بارتداء الخمار تارة والجلباب تارة أخرى.
السلام عليكم
السيدة لم تسرق المال العام،
لم تنصب على الشباب بالهجرة أو بيع الحلم
لم تبع عقارات وهمية وتأكل مال الشعب
حتى المتصدقين بدرهم يعتبرونها قربى لوجه الله.
لا نعرف ظروفها وما لها وما عليها، و ما قصة مئات انتحروا إلا لقلة دات اليد.
حاكموا اللصوص الكبار واصحاب الأرصدة في بنوك العالم، ومن سرقوا مال الأجراء والموظفين، وأولهم كبيرهم الدي علمهم الكدب، وأصلح صالونه من مال الشعب.
أما هته السيدة لم تسرق لي درهما واحدا.
حبذا لو ننظر كذلك في مهربي الأموال، المتهربين من دفع الضرائب، سارقوا المال العام، ممدي الأيادي إلى جيوب المواطنين المقهورين، المفسدون في الأرض…
السلام
شر البلية ما يضحك انا لست ضد اعمال الخير و البر و الاحسان و لكن ادا زاد الشيء عن حده انقلب لضده لان التسول اصبح مهنة للدي لا مهنة له أو لها.ظاهرة تجاوزت كل الأعراف و التقاليد.
صراحة اخدت وعد على نفسي ان لا اكون طرف في استفحال هده الآفة الخطيرة بالتصدق على المتسولين في المقاهي و اشارات المرور و المصطحبات للاطفال.المعوز ظاهر العيان و خير الاحسان في المقربين الدي تعرفهم من عائلة و جيران و المساجد و دي القربى و ابن السبيل و اليتامى و في الفروع اما الاصول من الابوين فحقهم عليك ان تقوم بيهم من كل شيء.
صراحة مابقيناش عارفين لمن نعطيو الصدافة في هاذ الوقت. اللهم نعطيوها الواليدين و الجدود.
رمضان وشعبان شهر الغفران. شوفو من أجل اوليدتها. مدرتش شي حاجة تستحق سجن في نظري لم تمذ يدها للجيوب كلنا كنخطأو. او ناس الي نفقو نقو في سبيل الله. فين التماسيح والعفاريت وتهرب ضريبي الا حكمتو أعلى هادو هما الأولين مرحبا
بقات فيا الصراحة .. الواحد يموت على ولادو ولا بلادو .. الأزمة دزنا منها كاملين ، اللهم السعايا ولا الفساد
كانتمنا ليها الحكم بالبراءة
ماتيتموش ولادها من الأم حتى هي
الله يحسن لعوان للجميع .هاذ كورونا ما غادي تمشي حتى يرجع كولشي يطلب.بما انها ام لثلاتة اطفال وجب متابعتها في حالة سراح.
وهل هناك قانون يوطر او يقنن التسول في بلادنا، يعني يجب ان تكون فقيرا لكي تمتهن هاته الحرفة؟ يقول المتل” مول التاج كيحتاج” صحيح ان لها علاقة بعزة النفس، وهناك بالفعل ناس محتاجين. لكنلا يستطعون مد ايديهم، وهم الناس الذين تستحق فيهم الصدقة حسب ديننا الحنيف، اما متل هاته السيدة فالدي وقع لها هو ان القناع الزجاجي انكسر مند ان مدت يدها لاول مرة لانها هي المرحلة الاصعب بحسب الفطرة التي تطبعنا نحن كبشر، من بعد يصبح الامر عاديا، فهاته السيدة ربما لا تعتبر انه من الاوصاف المدمومة، وهدا ما يقع لاغلبية الناس مع كل الاسف…كان يجب عرضها علي طبيب نفساني، وإلا علي مادا سنعاتبها، في بعض الدول لافرق بين الغني والفقير لانهم يعتبرون عمل غير حضاري، القانون علي الجميع والله اعلم
بنكيران هو الاخر يجب ان يحاكم بتهمة تسول معاش 07 مليون سنتيم.
الله ارحم ضعفنا ، كل واحد و الضروف ديالو على الاقل هدا السيدة فضلت التسول على ان تبيع لحمها
ماذا عن الفاسدين الفاحشي و المستفزي الثراء؟ هل هناك نص قانوني يعاقب الاغتناء بالتسول؟ هذه فضيحة قضائية! هل فتح تحقيق قضائي في شأن تلون مياه نهر أبي رقراق بالعصارة السوداء؟ قريبا ستخرج عندنا فيروسات مثل كورونا!من فيروس ووهان سنمر لفيروس بو رقراق أو فيروس الرباط!ماذا عن التحقيق في ملفات تصريح مواطنين بتعرضهم للتعذيب؟ماذا عن تصوير المواطنين و التشهير بهم؟