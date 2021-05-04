المحكمة تخضع "تلميذات التشرميل" للحرية المحروسة

قررت المحكمة الابتدائية بإنزكان، خلال جلستها المنعقدة زوال الثلاثاء، تسليم ست تلميذات من الثانوية التأهيلية النخيل ببلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، إلى أولياء أمورهن مع إخضاعهن لنظام الحرية المحروسة لمدة ثلاثة أشهر، وتأخير النظر في الملف إلى غاية شهر يونيو المقبل؛ وذلك على إثر ظهورهن في شريط مصور يشهرن فيه أسلحة بيضاء ومقرون بتعليق صوتي يحمل سبا وقذفا بألفاظ نابية.
وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع قد تفاعلت، الأسبوع الماضي، مع شريط مصور انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه خمس تلميذات يحملن أسلحة بيضاء ويطلقن سبا وقذفا بألفاظ خادشة للحياء، حيث أسفرت الأبحاث عن تحديد هوياتهن إلى جانب هوية مصورة الشريط، إذ جرى نقلهن إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي ببيوكرى.
وجرى الاحتفاظ بالتلميذات الست تحت المراقبة القضائية، قبل عرضهن على وكيل الملك بابتدائية إنزكان، الذي قرر إحالتهن على قاضي الأحداث، إذ قرر إيداعهن مركز حماية الطفولة بأكادير مع تحديد الثلاثاء رابع ماي الجاري كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمتهن.
وعين قاضي الأحداث، الثلاثاء، مندوبا للحرية المحروسة الذي سيعهد له القيام بزيارات متتالية إلى مقر سكنى التلميذات ومحيطه؛ وذلك من أجل إعداد تقارير حول وضعيتهن الاجتماعية وظروف عيشهن وتمدرسهن بالإضافة إلى تتبع سلوكهن، في أفق إحالة التقارير المنجزة على أنظار المحكمة.
اودي كولشي من الوالدين مكاين غير ولد وطلق والزنقة تربي مكاين لا مراقبة لا حتى حاجة وهادو هوما امهات المستقبل ومربيات الأجيال القادمة لاحول ولا قوة الا بالله
مراهقات متهورات ليس الا ، سخنية الراس ترجع بالبرودة
في المدرسة نتعلم الرياضيات و العلوم و الهندسة و الخط و القراءة والكتابة ووووووو . و في البيت نتعلم آسف. استسمح . عفوا . تفضل سيدي . أعتذر وووووووو . الأسرة (الاب) تتحمل نسبة كبيرة في ما وصلنا إليه. أفضل عمل تطوعي ممكن أن يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبنائهم او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الانتقال للأبناء ….. واش فهمتووووووووا !!!!!!
هاذو خاصهم العصا والتربية على هذاك الكلام .. شكرا لرجال الامن
إلى أولياء أمور هؤلاء الفتيات: “أحسنتم،، ونعم التربية”
الله يسامح يعطوهم واحد 3 شهور واقفة التنفيد، راه غذي يكونوا تعلموا من الخطأ، يخلوهم يكملوا دراسة ديالهم.
البنت في التقاليد الشعبية عندما تلج قسم الأمن ولو لابسط تهمة تصبح علكة للالسن ووصمة عار على الأسرة…..
شفتوا سخونية الراس كيف ترجع. المشكل اساسا في اولياء التلميذات الذين لم يحسنوا مواكبتهن. اتمنى ان يراجعن سلوكهن بعد هذه التبهديلة
لا اي لله أي لا لله أ ش هاد شي هاد شي لي ولينا كن شوفو خا طير
فعلا سكت الكلام عندما تقرأ خبرا كهذا تحطيم مستقبل ست مراهقات في أواخر السنة الدراسية والتشهير بهن لمجرد تصوير فيديو يحمل كلمات قالك نابية هه. وماذا سيفعلن في الشارع مع إضرابات لا مسؤولة متتالية (للأطر) المحسوبة على قطاع التعليم الذي لم يدمره والله إلا جشع وحقد أطره. في بيئة محافظة كتلك كيف تتخيل يا قاضي مستقبل هاته البنات. اولادي في ارقى المدارس الخاصة بالرباط واعترف يتكلمون كلاما نابيا بل وتحت الحزام مع اقرانهم ويصورون فيديوهات بالتيكتوك وغيره هل ستعتقلونهم ايضا. حسبكم اولاد المدن الكبرى نقبل منهم ذلك واولاد المناطق المحافظة والمغرب المنسب ممنوع يتصورا هه منطق غريب
هذه نتائج التراخي و تقديس حرية التلاميذ. و الأسوأ قادم لا محال.
كون كانو بناتكم كون قلتو:باقات صغار وماعندهم عقل وتيتعايرو هي في الأنترنت.وبما أنهن بنات قاصرات من أسر فقيرة فالويل لهن.
دنيا بطمة شبعات سبان في شرف وأعراض ناس وأسر وتحكمات بسنة سجنا نافذة في الإبتدائي والإستئناف ومادوزاتش ساعة حبسا
العقوبة اشد هي الحل .اذا لم يقدر الآباء عن تربيتهم فالمخزن هو لي غيربيهم
المشكل في المغرب هو أن هناك آليات لمراقبة كل شيء إلا جهازا لمراقبة الأسرة في تربية الابناد تقوم دائما بما تقرر ان يقوم به مندوب الحرية المحروسة في هذه النزلة.
كفى من النفاق والكذب.
اجراءات لن تثني التلاميذ والتلميذات على نهج نفس الطريق.فهي موضة العصر.
قلة التربية والتعليم مرض ينتشر في الشعب المغربي.
الاسرة تدلل ابناءها وبناتها.
المدرسة شعارها الدراسة لمن يريدها واللعب والتعارف والتحرش لمن يريد ذلك.
السلطات تغمض العيون وتصم الاذان.
المهم ان المغرب في خطر
نعم المدرسة مسؤليتها تربية الأجيال . ولكن مسؤلية الأسرة هي أساس فتلقين أخلاق لي أطفاليها أبي وأمي لم يتعلم وهما أميان ولكن ربونا أحسن تربية وكنو حريسين علي حسن أخلاقنا مع القرب و البعيد.
إلى المعلق الله يكون في عون أوليائهن والذكر عندما يلج قسم الشرطة بسب جريمة ما نفتخر به عكس الأنثى التي قلت عنها تصبح وصمة عار أن ولجته لهذا يابني طغى الذكر وأصبح يقوم بالمنكرات والاجرام اللذي يحلو له لأنه يعلم مسبقا أن لا أحد سيأبه له ولي إجرامه مادامت الأعين متوجهة فقط إلى ما تفعله الأنثى والدليل ها أنت قلته في تعليقك
أنا من رأيي لوكان زوجوهم أحسن ، إيهنيونا وأيهنيوا راسهم!!!
يضهر أنهن ضحايا الأسرة والمجتمع، يجب تنبيههن إلى خطئهن ومعاقبتهن بطريقة لينة في الأول وتحديرهن بأن كل مرة يقبض عليهن يتصاعد العقاب! مازلن طفلات ووجبت رحمتهن في الأول وعدم توسيخ ملفهن لأنهن مازلن قاصرات ويجب إعادة تربيتهن! الإنسان يبدأ في النضج في سن الثلاتين، أما قبل ذلك فهو غير مكتمل النضج٠