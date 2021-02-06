المرزوقي يدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء

المرزوقي يدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 6 فبراير 2021 - 07:33

قال منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، إن حقوق الإنسان “هي حقوق كل إنسان”، متسائلا: “كيف لي أن أستثني منها حقوق الصحراويين، خاصة أنني مثلهم ابن الصحراء؟”.

وأضاف المرزوقي، في منشور له في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وجهه إلى “إخوانه المغاربيين عامة والصحراويين خاصة”، أنه رجل “قضى عمره يحلم وينظر ويعمل ويناضل من أجل فضاء مغاربي ثم عربي بلا حدود بين البشر والأفكار والسلع”، قبل أن يتساءل: “كيف ينتظر مني أن أدعم مزيدا من الحدود، أي مزيدا من تجزئة المجزأ وتفكيك المفكك؟”.

وزاد الرئيس التونسي الأسبق في منشوره: “لا حل اليوم أمام المغاربيين جميعا إلا مصالحة حقيقية بين النظامين الجزائري والمغربي، لا لشيء إلا لتوجه اعتمادات التسلح المتزايدة للتعليم والصحة وإنقاذ ملايين الشباب من البطالة، ثم إعادة الدفء والحياة لجثة اسمها الاتحاد المغاربي، لعلنا نستدرك كل هذه العقود الضائعة”.

واعتبر المرزوقي أنه “لا حل واقعيا للإخوة الصحراويين يحفظ حقوقهم ويحفظ حقوقنا في اتحاد هو أملنا الوحيد للخروج من التبعية والفقر إلا ممارسة كامل هذه الحقوق داخل وطن له ثلاث دوائر: وطن الحكم الذاتي، الوطن المغربي، والوطن المغاربي”.

وختم السياسي التونسي منشوره بجملة: “ما عدا هذا….اللهم إني بلّغت. ولا بد لليل أن ينجلي”.

الاتحاد المغاربي الرئيس التونسي الأسبق حقوق الإنسان منصف المرزوقي

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