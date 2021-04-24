المستحقات تدفع لاعبيْن برازيليين لمغادرة آسفي

عاد البرازيليان روبرت دي سوزا وجاردسون بولاكو، لاعبا نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، إلى بلدهما، خلال الساعات القليلة الماضية، دون إخبار المكتب المسير للفريق “العبدي”، وذلك بسبب تأخر صرف مستحقاتهما المالية العالقة في ذمة النادي.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن روبرت دي سوزا وجاردسون بولاكو استشارا محاميهما بعدما تأخرت إدارة الفريق المسفيوي في صرف منحة التوقيع كما هو متفق عليه في العقد، ليشير عليهما بالعودة إلى البرازيل، وهو ما كان فعلا.

ووفق مصادر “هسبورت”، فإن اللاعبين توصلا بجميع رواتبهما الشهرية، باستثناء راتبي شهرين، في حين لم يصرف لهما الفريق المسفيوي منحة التوقيع، الأمر الذي اضطرهما إلى العودة إلى بلدهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن إمكانية لجوء روبرت دي سوزا وجاردسون بولاكو إلى “الفيفا” لاستخلاص مستحقاتهما المالية، تبقى واردة، وفق ما يضمنه لهما العقد الذي يجمعهما بالأولمبيك.

ويحتل أولمبيك آسفي المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 18 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

وسيحل الفريق المسفيوي ضيفا على الرجاء الرياضي، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ13 من منافسات “البطولة برو.