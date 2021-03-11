التدبير الحكومي للوضع الوبائي يجر المطاعم والمقاهي إلى إضراب وطني

أكد عدد من مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب أنهم سيقدمون في الأيام المقبلة على خوض إضراب وطني إنذاري في حالة عدم تجاوب السلطات العمومية مع مطالبهم.
ولفت مهنيون في القطاع، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن غالبية العاملين في هذا المجال يعتزمون خوض “خطوات تصعيدية” تتمثل في الدخول في إضرابات في الأيام المقبلة.
وشدد المهنيون أنفسهم على أن التصعيد ضد قرارات السلطات العمومية بات الخيار الوحيد المتاح أمامهم، طالما أن الحكومة وباقي القطاعات المعنية لم تتفاعل مع الرسائل التي تم توجيهها، وكذا المطالب المرفوعة إليها.
وأوضحوا في تصريحاتهم أن عدم تجاوب الحكومة في غضون الأيام المقبلة مع المطالب التي رفعت، وعلى رأسها تغيير توقيت الإغلاق المتمثل في الثامنة ليلا، سيدفع إلى خوض إضراب وطني، على أن يعقبه تحد للإجراءات والتدابير التي تفرضها السلطات.
ويترقب المهنيون في القطاع تجاوب الحكومة مع مطالبهم، وفي انتظار ذلك سيعقدون داخل الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا آخر، لتدارس آخر الترتيبات لخوض إضراب وطني، على أن يعقبه تحد للقرارات الحكومية.
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قررت قبل أيام مراسلة الملك محمد السادس، ملتمسة منه التدخل لإنصاف المهنيين، بعدما رفضت الحكومة تخفيف التدابير المفروضة على القطاع.
وأكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أنها قررت مراسلة الملك لوضعه في الصورة، “لخطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية العشوائية والتعسفية والمتهورة، وعدم اتخاذها أي قرار يخفف من معاناتهم”.
وأوضحت الجمعية ذاتها أن هذه الخطوة تم اتخاذها “بالنظر إلى كون الحكومة لم تقدم على اتخاذ أي تدابير لإيقاف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع جراء هاته القرارات، وبناء على تجاهل عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية لعدد من الاستفسارات والمراسلات التي ينبه فيها المهنيون إلى خطورة الوضع القائم”.
وحد خيينا دخل مطعم عايط على حوتة محترمة حطوها ليه و هو يسولها واش ما شفتيش وحد الخاتم طاحت ليا الصيف الفايت فلبحر و هي تقوليه الاخ تقريبا دازت عليا عشر سنين وسط الكونجيلاطور
اضرب الوسيلة الوحيدة التي تقدمونها في بلاد من أجل الحرية والعدالة مع العلم هاذ الحكومة غادا في الخسران المبين إنشاء الله
و لا يرجون لله حساب يأكلون بعضهم البعض و لا يفرقون الحرام وبين الحلال اللهم نجينا منهم كما نجيت نوح عليه السلام
بتنفيدكم الإضراب تكونوا قد نفذتم ماتريده الحكومة
حتى تغلقوا المقاهي والمطاعم عن طيب خاطركم.
لخطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية العشوائية والتعسفية والمتهورة، وعدم اتخاذها أي قرار يخفف من معاناتهم. هذه الحكومة هي اكفس حكومة يعرفها المغرب. كانو فقراء ثم اصبحو أغنياء. ولايفقهون في السياسة شئ. ارجو للمواطنين عدم التصويت لهم .
الله يخد فيهم لحق قهرونا شكوا الله
للأسف إضراب أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الصغرى. كمن ينفخ في الرماد.. الدولة صنعت البديل. هناك مقاهي متجولة وهناك عربات الأكلات الجاهزة وهناك المتاجر الكبرى التي جمعت كل شيء وهناك محطات الوقود..
الحمد لله الحالة الوبائية في المغرب في تحسن مستمر في الوقت الذي لا زالت فيه أوروبا و دول غربية أخرى تعاني من الأعداد المرتفعة للإصابات بكورونا. لذلك يجب التخفيف من الإجراءات التي فرضتها الحكومة خاصة رخصة التنقل بين المدن و أوقات إغلاق المحلات التجارية و المطاعم و فتح كل القطاعات مع الحفاظ على الكمامة و التباعد، على الأقل ريثما يتم تلقيح ثلثي المغاربة. إنخفاض عدد الحالات المصابة يؤكد بأن المغاربة بدؤوا يكتسبون مناعةجماعية بفضل الله ثم بفضل النظام الغذائي المغربي.
السلام
صراحة لم أفهم شيءا في كورونا و في الحكومة.بالنسبة كورونا هل هو فيروس خجول يظهر الا ليلا حتى ينام البشر او انه فيروس تزداد قوته ليلا و لكن ما سمعنا بعدا من العلماء انت بالنسبة للحكومة التي جل قرارتها ارتجالية فهل كورونا في صف المعارضة لهدا الحكومة لها موقف ام ان كورونا ستدخل غمار الانتخابات و تطيح بالإسلاميين.
اما الإغلاق في الساعة 8 قرار خاطء لان ادان المغرب في حدود 7.42 و العشاء 9 تقريبا يعني يجب إعادة النظر في هدا التوقيت الغير مبررا منطقيا و علميا.
نحن عمال في المقاهي و المطاعم متضررون ليس لدينا قوانين
سلام.ليست هناك ادان ساغيه.رجائنا في الله و في ملكنا محمد السادس فقط.اما المسوؤلون يعيشون في نعيم. احساسهم بالفقراء منعدم حسبى الله و نعم الوكيل
يجب تمديد وقت الإغلاق للمقاهي و المطاعم فقط إلى غاية 11 ليلا و شكرا لأن سلالة كورونا لا ترحم و بنادم غيبقا منشور فالشوارع ههههههههههه لقيتو علامن ضحكو
الاغلاق على الساعة الثامنة مساء سواء المقاهي أو المحلات التجارية الأخرى أوضح وكشف أن هذا الفعل لا علاقة له بالوباء
الاضراب الباب الاخير لأحل الكرامة
الاضراب حق مشروع
الحمد اله حاليا المغرب قطع اشواطا كبيرة في عملية التطعيم احسن بكثير من العديد من الدول العظمى.فما هو السر في الاغلاق ليلا مع الثامنة مساءا ؟هل كورونا تخرج ليلا للبحث عن كورون للتزاوج ؟ يكفي ان تلج الحافلة ولا اثر للتباعد والتجوال بالاسواق لا اثر لذلك وبحميع الفضاءات نهارا .فما هو السر بالليل خصوصا؟؟!!!
دابا حتى هاد الجهوية المتقدمة ما استفدنا منها والوا افهاد الجاىحة .كيسدوا على كلشي كيف لمدينة اللي فيها الحالات كيف اللي ما فيهاش .ماشي معقول ها دشي .الناس لقدام كانوا كيعرفوا يتصرفوا مع الطاعون احسن منا .اربعين يوم ما كيدخل حد مكيخرج حد الفيلم كيسلي الساكنة انتاع هاديك المنطقة كتكتاسب المناعة الجماعية .احنا دابا عاماين اومازالين نتسناو رغم ان لدلاىل كلها تشير الى ان المغرب حقق المناعة الجماعية الطبيعية.
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قطاع المقاهي والمطاعم يشغل نسبة كبيرة .واسر كثيرة وراء كل عامل في هذا القطاع.سويعات لا تكفي حتى اذخال مصروف عامل واحد نظرا لأ زمة الإقتصادية .اعرف اناس كثير وقفو عدة عمال حتى تمر الجائحة.إدا استمر الوضع هكذا فالكل سيغلك بنفسه بدون إضراب.
عاد وليتيو راجل بالتوفيق ان شاء الله
إذا أردتم التحرر من كورونا والكل يرجع الى عمله فعليكم أولًا التحرر من حكومة العار والعام زين فكل أعضائها ووزرائها لهم أجر سمين ولهذا لا ينظروا لحال الفقراء
الإنتخابات قربت كونوا رجالا ولا تذهبوا لصناديق السمسرة ألستم أنتم من إنتخب هؤلاء الدمى والكراكيز إذن من حفر حفرة وقع فيها
هنا في هولندا المطاعم والمقاهي فتحوا أبوابهم غصبا عن الحكومة علما أنهم حصلوا على تعويضات ومع ذلك قاموا بإضراب عام وحصلوا على ما يريدون وعليكم بالاضراب العام واضغطوا على على حكومة 90000 درهم معاش فأحيانا حقك عليك اخذه بالقوة
ننتظر زوال هذه الحكومة ليعود الناس إلى رشدهم ويرجعو إلى دينهم الذي مافتئت هذه الحكومة أن أبعدتهم عنه وصلى الله على محمد
يبدو ان كورونا لا تصيب المواطنيين الا بعد التاسعة ليلا؟ و الله نضحك ام نبكي عن سياسة الحكومة الفاشلة!؟ شردتم المواطن الضعيف اما انتم فلكم أجوركم و مشاريعكم لا يهمكم من افلس او رمي به بالسجن بسبب الديون . حسبنا الله و نعم الوكيل. على الاقل مددوا الوقت الى الحادية عشرة ليلا تكون فيه حركة تجارية بالنسبة لاصحاب المطاعم و المقاهي
لن يحسم هده الماسات الا جلالة الملك وهوالدي تدخل في كثير من الامورالتي عجزت الحكومة على حلها وتنصلت منها الاضراب قد يكون ناجحا ودا تاثير كبير ادا التزم الجميع به ولو 24ساعة واعني كل المتاجروالمقاهي والمطاعم لان كما يقولون الحر بالغمزة والعبد بالدبزة