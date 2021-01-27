المطالبة بسداد المال مقابل صعود "توبقال" تغضب هواة تسلق الجبال

تفاجأ عدد من هواة تسلق جبل “توبقال” بالأطلس الكبير بإجراءات جديدة تفرض عليهم أداء “تسعيرة” خاصة بالمرشد السياحي (المرافق) ونفقات أخرى متعلقة بالتزحلق والتسلق، وهي إجراءات تم إقرارها مؤخراً وأثارت الكثير من الجدل وسط هواة تسلق الجبال، بينما يشير المرشدون المحليون إلى أنّ “هذه التدابير ليست وليدة اليوم”.
600 درهم.. تزحلق وتسلق
إذا كنت من هواة تسلق الجبال وأردت الذهاب إلى جبل “توبقال” (أعلى قمة في المغرب)، فعليك أولا أن تطلع على عدد من الإجراءات التي تم فرضها مؤخرا، حيث تقرّر وجوب حجز للمرشدين المعتمدين قبل يوم واحد من انطلاق الرحلة، مع إعطاء الأولية للمرشدين المعتمدين حسب لائحة الأدوار، والإقرار بألا يتجاوز المرافق المحلي مرافقة 6 أشخاص.
لكن ما أثار غضب هواة تسلق الجبال هي النقطة المتعلقة بتحديد ثمن الإرشاد الجبلي في 400 درهم لليوم، مع وجوب مرشد معتمد لكل مجموعة من 6 أشخاص. كما تم تحديد رحلة ثمن مرشد التزحلق والتسلق في 600 درهم لليوم، وثمن رحلة شمهروش في 300 درهم، مع تحديد غرامة مالية 1000 درهم لكل مخالف للشروط المتفق عليها.
وفور نشر هذه المعطيات الجديدة، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة “جبل توبقال”، بينما أعرب المرشدون السياحيون المحليون عن تفهمهم للغط الكبير الذي صاحب الإعلان الأخير عن التدابير الجديدة.
وكتب سائح مغربي: “الأسبوع الماضي كنت مْعوّلْ نْدير توبقال ونظراً لقرارات المنع دْيالْ التنقل الليلي وصلت السبت متأخر وكنت بوحْدي تفاجأت بمرشد كايْطلبْ 800 درهم اضطريتْ نْرجع حيت حاولت نتفاهم معاه باش يخليني ندوز أنا والمرشد اللي كانعرفو مزيان، ورافقني 3 مرات ولكن مابغاش، قاليا عطيني وسيرو حيت النوبة ديالي دبا”.
وقال أحد هواة تسلق الجبال: “المأوى اللي كاين في المنتزه، على حسب الفيديوات والمنشورات ديال المغامرين، يفتقر لأبسط شروط الراحة، واللي من بينها التدفئة. الطريق ما مقاداش، وماكايناش تنمية مستدامة للناس اللي عايشة في الدواوير والمداشر منذ آلاف السنين، كايحرثو ويرعاو ومتحملين قساوة العيش في دوك الظروف القاسية”.
وأضاف: “الحل ماشي هو السبان والتجدر والدعوة للمقاطعة، الحل هو النهوض بالسياحة الجبلية والسياحة التضامنية، والتنمية المجالية”.
المرشد ضروري
جريدة هسبريس تواصلت مع أحد المرشدين السياحيين في إمليل الذي قال إن “الغرامة المالية التي تم فرضها مؤخرا لا تخص زبناء وزوار جبل توبقال، ولكنها مفروضة على المرشدين العشوائيين الذين لا يحترمون بنود القرار”، مؤكدا أن “هذه البنود يتم العمل بها منذ حادث إمليل الإرهابي الذي راحت ضحيته سائحتان أوروبيتان، وقد تم تشديد شروط التخييم منذ ذلك الحين”.
وبشأن أداء 400 درهم للمرشد المحلي، رد المصدر ذاته بأن “400 درهم هي الطريفة المقترحة لزوار متنزه توبقال بشرط العدد ميكونش فايت 6 د الأشخاص، و400 درهم كتقسم على 6 ماشي كل واحد 400 درهم”.
العشوائية
من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن الأمر يتعلق بـ”قطاع غير مهيكل وغارق في العشوائية”، مبرزا أن “المواطن المغربي لما يريد أن يشغل بلده ويشجع السياحة الداخلية، يجد مافيا تتحكم في جميع القطاعات وتفرض أثمنة خيالية على المواطنين”.
وأوضح الخراطي في تصريح لهسبريس أن “غياب الوزارة واهتمامها بالسائح الأجنبي أكثر من السائح الوطني، أدى إلى حدوث مثل هذه التجاوزات”، داعيا إلى “تشجيع السياحة الداخلية لأن الدائم هو السائح المغربي”، و”إعادة النظر في التدابير المتخذة على مستوى توبقال”.
الجبل غا ديال الله و طالبين فيه الفلوس، الله يستر و الله يرزقنا القناعة
المغرب هو البلد الوحيد لي ماحدك غادي و نتا تخلص . العطل في تركيا و اسبانيا ارخص من هنا .
أكثر جملة خارجة على هاد البلاد هي “خليه يصور طرف ديال الخبز ” ب التالي ولا الغارديان و مول الباراصولات كا يديرو لي بغاو في ولاد الشعب . اما الكراء و داكشي مبقيناش نفكرو فيه .
Désolé ! Mais j’étais témoin quand un guide a demandé 300 Dh par personne pour 2 touristes un d’Australie et une autre de Chine ! En été 2019. C’est bien dommage mais je ne vais plus à imlil à cause de ça.
سؤال محيرني واش هد الميزانية لكبيرة الي كتشد الدولة من الشعب ومن الفوسفاط ومن لبحر ومن سياحة ومن مناجم الزنك والدهب والحديد فين كيمشيو وزعما الدولة الا ستوردات النفط والغاز حنا الي كنخلصوه من جيوبنا وزيد علا كل هدا المغرب لايتعدي 34 مليون نسمة يعني الشعب قليل بالمقارنة مع فرانسا واسبانيا
هههه هذا ليس بغريب.المغاربة يريدون داىما كل شيء فابور وعدوهم تقول ليهم اخلصوا شي حاجة وما كرهوا يجيبوا ليهم الماكلة حتى هي فابور بلا مايخلصوا فيها حتى الريال وعلاش كاع ماتعطيهم الدولة الأجرة بلا مايخدموا كاع وكا يعجبوك فاش كيقولوا ليك الدول المتقدمة ومشافوش بلي المواطنين ديال الدول المتقدمة ما كايستافدوا من حتى شي حاجة فابور إلا ماخلص كثرة الضرائب في السنة إلا إلا كان مريض وعاجز عن العمل أو لا يعمل ومازال غير لفترة وجيزة حتى يجد عمل يعمل فيه وحتى التطبيب لي كايقولوا عليه فابور في الدول المتقدمة راه كايخلص عليه المواطن لاسورانس شهريا سواءا كان مريض أولا مامربض واجباري من الفوق
الصحيح هو ماجاء في الفقرة قبل العشوائية وهو كالتالي # وبشأن أداء 400 درهم للمرشد المحلي، رد المصدر ذاته بأن “400 درهم هي الطريفة المقترحة لزوار متنزه توبقال بشرط العدد ميكونش فايت 6 د الأشخاص، و400 درهم كتقسم على 6 ماشي كل واحد 400 درهم# كل قاريء سيستغرب بداية المقال ..كما استغربت بدوري .وهل اصبح جبل تبقال محمية حتى يؤدى عن تسلقه؟
ما كاين غير الشلاهبية والشفارة والقطاطعية الله إستر، كدور فأوربا فيما عجبك بلا مرشد بلا ريال بلا جوج تدور فيما عجبك دخل للمتاحف سير للجبل سير للمآثر العمرانية سير فيما بغيت بلا ريال بلا جوج، وهاد اللصوص بغاو يمنعو علينا حتى التجول فبلادنا؟؟
على منطق مريض، أسيدي أنا ما بغيتش نشد مرشد واش بزز؟واش كاينة شي بلاد فالعالم كامل كتفرض تشد مرشد؟
كالك حكا ما حكا بعد حادث إمليل، زعما راه هاد المرشد القطاطعي هو اللي غادي يدافع عليك ويحميك إلى جاو الإرهابيين إقتلوك هههههههههه
كرهتونا فالكرة الأرضية والله
بهد الطريقة غادي تقتلو السياحة الداخلية عامة و السياحة الجبلية خاصة و بالتالي غادي تقضيو على سكان المنطقة لي كيترزقوا الله بسبب هروب الزوار
كورونا أبانت و أكدت أن السياحة المحلية والسائح المغربي هو الزبون الأول و الأهم لإنعاش السياحة و إنقاذها من الإفلاس . يجب تشجيعه بإطلاق برامج سياحية جد مشجعة و بأثمان جد مشجعة ( IKEA قامت بفكرة جد مشجعة بإطلاق عرض يشجع الزبون على الشراء و الأكل: تسدد ما اشتريته من آثات بمقدار ما أكلته في مطعمهم !!!)فكرة أجدها جد مشجعة .
اللهم قليل أو دائم ولا كثير أو فائت )
انا تنضن بلي 400 درهم في اليوم لستة اشخاص يعني قل من 60 درهم للفرد تمن معقول ويمشيو فامان وراه هدي هي الفترة لي تيروجو فيها ولاد المنطقة من بعد معندهوم مايدار شوماج
مرحبا بحكم أنني ابن مراكش واعرف هذه المناطق الجبلية فهناك معاملات اللانسانية تجعلك تندم على زيارة هذه المناطق
اذا كانت 400 درهم تقسم على مجموعة اقل من 6 متسلقين في اليوم، هذا مقبول، ولكن كاين اللي كيطلب اكثر. ونوبته.
لو كان الهواء في يد هؤلاء لم نستنشقه ابدا،الحمد لله لا يملكون شيئا في أيديهم،جبل توبقال ملكا لجميع المغاربة وليس حكرا على أحد. تحياتي من جبال الريف
دبا هادا كريساج ماشي سياحة يلا بغيت نطلع جبل خاصني نخوي جيبي كوغيكانو موفرين بعدا شي حاجة
600 درهم تسلق وتزحلق
5دراهم ايلا حطيتي طومبيلتك يتسلطو عليك الكرديانات…
300غرامة اياا مدرتيش الكمامة
المهم تخلص تخلص
والأجر مقابل العمل كما اقر ذلد رئيس الحكومة السابقة بنكيران والعجيب في الامر هو اليوم يأخد تقاعد سمين مريح بدون عمل ولاهم يحزنون ….
قمة توبقال كنت طلعت ليها تقريبا فسنة 2015 وما يقولو ليك خلص غير 10 dh غادي تساءل بالمنطق علاش غادي تخلص ديك 10 dh خلاها واحد جبل ديال الله والطرق طرق وعرى جدا الروفيج لي كاين تماك كان محدد المبيت ف 90 dh ليلة الواحدة والا بغيتي تبات فلاطونت ديالك حداه كيلزمو عليك تخلص 20 dh للفرد اه بلاتي نفهمكم هاد النكثة تخيلو بغيتي تبات فلاطونت ديالك نتوما 3 الناس كتخلصو على راسكم 20 dh لواحد باش تبات فلا طونت ديالكم فكرة 400 dh فكرة سيئة جدا من واحد الجانب ربما غادي تكون تشديد على ناس لي كيطلعو تماك ولكن من جانب اخر كيبان لي المغاربة والقدرة شرائية ديالو صعيبة عليه .
ما هذا سوى نسخة محينة لأصحاب الجيليات الصفراء الذين يستغلون الملك العمومي لابتزاز أصحاب السيارات عندما يركنون سياراتهم. وما دام الجميع يكمدها ويصمت سنرى نسخ محينة أخرى أكثر جرأة.
من عجائب بلدنا الحبيب في المجال السياحي انك تؤدي واجبات مبالغ فيها بالمقارنة مع الحد الادنى للأجور وبالمقارنة مع بلدان أخرى وفي المقابل يحصل المؤدي على خدمات ليست بقيمة ما أدى …
Partout au monde les parcs nationaux incluant montagnes , lacs etc. sont gérés par le gouvernement et pour y accéder et d’en profiter il faut payer. Il y a juste au Maroc ou tout est gratuit et bien évidement la gratuité vient avec l’anarchie , le non respect des écosystèmes voir leur destruction, le manque des infrastructure de base dont les toilettes et parkings etc. le seul moyen de remédier
à tout ce bordel est la structuration qui commence pour rendre les accès payants. Dans le cas d’une montagne comme Toubkal, exiger un guide est une bonne chose pour la sécurité des randonneurs et aussi pour créer des emplois dans la région. bien évidement il faut construire une aire de repos/ chauffée, des toilettes etc. pour justifier le prix d’accès.
الكلمات الأخيرة تلخص كل شيئ
هناك ازدواجية في التعامل مع السائح الأجنبي من جهة والسائح المغربي من جهة أخرى
فالمسؤولون السياسيون والمحليون و” المرشدون ” والمشتغلون في القطاع السياحي يتوددون ويقدسون ويكادون يقبلون أحذية السائح الأجنبي بكل انهزامية
وما ان يرو سائحا مغربيا حتى يكشرو على أنيابهم – واليوم في ظل جائحة كورنا أيضا لم يعترفو له بجميل الوقوف وقفة الرجال وانقاذ ما أمكن انقاده بعد أن أغلقت المطارات …
راه السائح المغربي ماشي مقطوع من الشجرة ولا جاي يتفسح فابور – راه كايخلص من جيبو وفنفس الوقت هو ولد لبلاد ومايمكنش تنصب عليه
فاتقو الله فينا وفي أنفسكم أولا
الله يرزقنا ويرزقكم القناعة
هذا مايسمى بالنصب ، لاطبقها فتبقال را تا مشليفن جايا فالطريق . الحل هو المقاطعة بحل لي هما تلحو فيه الثلج
عادي يكون صعود هاد المنتزه بالمقابل لكن خاص الخدمات حتى هي تكون متوفرة من مراحيض و مستوصف الامن و الخدمات الطبية المستعجلة اماكن للمبيت….