المعهد الفرنسي يتوج الفائزين بـ"أنا مغربي/ة"

أعلن المعهد الفرنسي بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أسماء المتوجين بالمسابقة الدولية للفيلم القصير “أنا مغربي/ة”، المنظمة بشراكة مع مصرف المغرب وأستوديو “جا وجاب”.

وجرى مساء اليوم تسليم الجوائز للفائزين بهذه المسابقة، التي عادت الرتبة الأولى فيها للشاب مروان الوكيل، من خلال شريط قصير يحمل عنوان “من أكون؟”.

واختارت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج محسن البصري، بمشاركة الممثل عمر لطفي والممثلة نادية بنزاكور، إلى جانب منى بنغانم ويونس لزرق، شريط “هوية” لصاحبته الشابة روعة إدالي.

أما الجائزة الثالثة في هذه المسابقة التي اختير لها موضوع “إفريقي/ة” فعادت إلى محمد الباز، الذي قدم شريطا يحمل اسم “التغيير”.

كما جرى خلال الحفل المذكور تقديم جائزة المعهد الفرنسي بالمغرب، التي عادت لأربعة تلاميذ، قدموا شريطا يحمل عنوان “الطفل الناكر للجميل”؛ وسيتم منحهم تدريبا لمدة عشرة أيام في المدرسة الوطنية العليا “Lumière” بمدينة ليون الفرنسية.

وحسب المشرفين على هذه المسابقة فإن هذا التدريب يندرج ضمن الإستراتيجية التي تعتمدها السفارة الفرنسية بالمغرب، تكريسا لدعمها فناني المستقبل.

وأكد مسؤولو المعهد الفرنسي أن هذه المسابقة تروم تشجيع الشباب والناشئة والممارسين الصاعدين على الإبداع، باستعمال وسائل بسيطة يمتلكونها، مثل الهواتف.

ولفت مدير المعهد الفرنسي بالدار البيضاء، في كلمة له خلال افتتاح الحفل، إلى أن المسابقة تروم دعم الفنانين الشباب الذين لا يتوفرون على الإمكانيات لإبراز إبداعاتهم.

وتناولت الأفلام القصيرة المشاركة في هذا الحدث الذي ينظمه سنويا المعهد الفرنسي موضوع “إفريقي/ة”، من خلال طرح بعض الأسئلة حول الانتماء الإفريقي، وتجسيد تنوع وغنى القارة، وموقعها كمعبر تلتقي فيه الثقافات.